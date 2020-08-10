Поставщики лекарств нарастили продажи на фоне пандемии

Компании, которые имеют заметную долю продаж в госсекторе, растут более высокими темпами, чем остальные, отмечает DSM Group. Среди таких игроков — «Р-Фарм», «Биотэк» и «Ирвин 2», занимающие 4-е, 9-е и 15-е места в рейтинге крупнейших дистрибьюторов соответственно. Именно они показали наибольший рост выручки: у «Р-Фарм» продажи увеличились на 76%, до 63,1 млрд руб., у «Биотэка» — на 29%, до 23,8 млрд, у «Ирвин 2» — на 24%, до 15,6 млрд.

Именно на первое полугодие 2020 года пришелся пик пандемии коронавирусной инфекции. Связанные с ней меры наиболее отчетливо сказались на результатах «Биотэка». С апреля по июнь компания, по словам ее представителя, завезла в Россию около 3 млн тест-систем Biozek Medical (не отпускаются в рознице) для обнаружения антител к коронавирусу. Покупателями стали государственные лечебные учреждения, коммерческие медицинские центры и компании-работодатели, которые организовали тестирование своих сотрудников.

«Биотэк» также стал уполномоченным дистрибьютором препарата против коронавирусной инфекции «Авифавир» и с июня поставляет его в больницы. Еще одной точкой роста стал завод «Биотэка» по производству средств дезинфекции «Биодез», его концентраты и антисептики для кожи были рекомендованы НИИ дезинфектологии при Роспотребнадзоре.

Представитель «Биотэка» сообщил, что рост в первом полугодии демонстрировали и госзакупки в рамках программы «12 высокозатратных нозологий» (лекарства для пациентов с серьезными, в том числе генетическими, заболеваниями оплачиваются из федерального бюджета), а еще продажи противоопухолевых средств, иммуномодуляторов, лекарств, применяемых в психиатрии и других.

Однозначно утверждать, что только экстренные нужды государства помогали фармдистрибьюторам наращивать выручку в первом полугодии, нельзя, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. У дистрибьюторского подразделения группы «Р-Фарм», которое показало самый высокий рост выручки, такая динамика, по словам представителя компании, обусловлена прежде всего реализацией лекарств для лечения онкологических заболеваний и обеспечения больных в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В «Р-Фарм» сообщили, что тоже участвуют в комплексной программе по борьбе с коронавирусом. В частности, в начале июня Минздрав включил разработанный «Р-Фарм» препарат «Артлегиа» («Олокизумаб») в методические рекомендации по лечению среднетяжелой формы COVID-19. Но доля продаж препаратов для борьбы против коронавирусной инфекции сегодня не превышает 5% от общего объема, уточнил представитель «Р-Фарм».

«Магнит» без внешних связей Единственным фармдистрибьютором из крупных игроков, который, по данным DSM Group, показал снижение выручки за первое полугодие, стал «Магнит Фарма» (наследник «СИА Групп», сейчас принадлежащий ретейлеру «Магнит»). Его продажи снизились на 18%, до 16,5 млрд руб. Отрицательную динамику DSM фиксировал у этого дистрибьютора и по итогам 2019 года. Такие результаты связаны с тем, что дистрибьютор полностью переориентировался на поставки в собственную сеть, отказавшись от внешних, объясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. В «Магните» не согласны с такой оценкой. «Мы не видим снижения финансовых показателей в оптовом звене, а, наоборот, фиксируем рост. В целом выручка «Магнит Фармы» (также включает сеть «Магнит Аптека») за первые шесть месяцев 2020 года увеличилась более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — уверяет представитель ретейлера, не называя абсолютных цифр.