ЦБ идет по пунктам

Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 6,5%

Банк России, принимая решение по ставке в июле, будет выбирать из вариантов ее повышения в диапазоне от 0,25 до 1 процентного пункта, заявила Эльвира Набиуллина. Рынок готов к тому, что ставка достигнет 6,5%, говорят аналитики

Эльвира Набиуллина (Фото: Дмитрий Астахов / AP)

Банк России рассматривает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, диапазон этого повышения остается широким и составляет от 0,25 до 1 процентного пункта, заявила в интервью Bloomberg глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в последнее время, она все еще остается мягкой: опрошенные РБК эксперты не исключают, что по итогам следующего заседания ставка достигнет 6,5% против 5,5% сейчас.

Что анонсировал ЦБ

«Мы тщательно изучим новые данные, пересмотрим наш прогноз в июле и примем решение по размеру шага. Я думаю, что мы можем обсудить от 25 базисных пунктов до 1 процентного пункта повышения», — сказала Набиуллина. По ее словам, ЦБ видит, что инфляция завышена, а инфляционные ожидания населения находятся на «довольном высоком» уровне, при этом экономика восстанавливается довольно быстро. «Мы видим разрыв между сильным спросом, превышающим рост предложения, и этот разрыв создает дополнительное инфляционное давление. В комбинации вместе с незаякоренными инфляционными ожиданиями это может обеспечить необходимость более быстрой нейтрализации ДКП», — сказала глава Центробанка.

На прошлом заседании в июне Банк России повысил ставку с 5 до 5,5%, до уровня 2016 года, так как инфляция была выше прогноза ЦБ и в мае пробила психологическую отметку 6%. Уже на июньском заседании ЦБ обсуждал варианты повышения ключевой ставки не только на 0,5 п.п., но и на 1 п.п., говорила глава ЦБ. Она не исключала, что ЦБ в результате повышения ставки перейдет к умеренно жесткой политике, то есть ставка поднимется выше верхней границы нейтрального диапазона 6%.

Как следует из последних данных ЦБ, в июне инфляционные ожидания населения выросли до 11,9% после 11,3% в мае. Рост оценок происходил только за счет респондентов без сбережений. Это может объясняться тем, что респонденты со сбережениями более чувствительны к начавшемуся весной повышению ставок по депозитам. Выросли и инфляционные ожидания предприятий — до 27,4% против 26,8% в мае. Основной причиной повышения ожиданий бизнеса стал продолжающийся рост издержек, обусловленный увеличением цен на сырье, материалы и комплектующие — как на внутреннем, так и на внешнем рынке, говорилось в обзоре Банка России.

Набиуллина в интервью Bloomberg отметила, что незаякоренные инфляционные ожидания создают риски вторичных эффектов, поэтому ЦБ считает необходимым реагировать повышением ставки.

На вопрос о том, до какого уровня может повыситься ставка, глава регулятора сказала, что пока ДКП остается «адаптивной» и мягкой, а ЦБ продолжит ее нейтрализацию. Глава Центробанка не исключила, что краткосрочная нейтральная ставка может находиться выше 6%. «Сейчас инфляция выше, поэтому, на наш взгляд, краткосрочная нейтральная ставка может находиться выше», — сказала Набиуллина, отметив при этом, что в долгосрочной перспективе диапазон нейтральности ставки остается неизменным (то есть 5–6%) при условии, что инфляция будет на уровне 4%, а рост экономики — на своем потенциале.

Жесткость риторики главы регулятора перед июльским заседанием, намеченным на 23 июля, объяснима, считают опрошенные РБК эксперты. Оно будет опорным, и на нем регулятор представит обновленные прогнозы по инфляции и средней ключевой ставке, которые сейчас составляют 4,7–5,2% и 5–5,8% при текущей инфляции выше 6% и ключевой ставке на уровне 5,5%. «Очевидно, что ЦБ готовит новые июльские прогнозы, а текущее понимание новых цифр требует той жесткости, которую мы слышим от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной», — говорит директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.

К чему готовится рынок

Центральный банк, судя по последнему заявлению, в достаточной степени уверен в том, что повышение ставки потребуется, отмечает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук: вопрос в тактике — «растягивать это удовольствие» на продолжительное время либо пойти на решительный подъем ставки.

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Замедления инфляции не видно, последние данные по экономике показывают, что восстановление идет более быстрыми темпами, чем ожидалось, перечисляет основные аргументы в пользу повышения ставки Полевой. «Наконец, инфляционные ожидания, особенно у предприятий, идут вверх. Это означает, что повышается значимость так называемой инфляции предложения», — добавляет он.

В США майская инфляция достигла рекордных с 1990-х годов 3,8%, а глава Минэкономики Максим Решетников ранее говорил, что результатом бюджетного стимулирования населения во время карантина в развитых странах станет период «мировой инфляции». Но ЦБ, считают эксперты, реагирует в своей политике не только на импортируемую инфляцию. «Если бы текущая инфляция была бы исключительно немонетарной и импортируемой, то она бы очень быстро натолкнулась на ограничение со стороны спроса», — замечает Полевой.

Текущие ставки остаются достаточно низкими, считает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. «Пока что мы не видим, что ужесточение ставки как-то серьезно влияет на принятие решений: нет ни значимого притока средств в депозиты, ни замедления кредитной активности. Хотя на это влияют и такие разовые факторы, как изменение программы льготной ипотеки», — перечисляет эксперт. В мае продолжился рост кредитования физических лиц: клиенты банков взяли более 1 трлн руб. в виде ипотечных и потребительских ссуд. Всего за пять месяцев объем одобренных гражданам ссуд достиг 5,3 трлн руб., тогда как за аналогичный период 2020 года было выдано кредитов только на 3,3 трлн руб.

«Повышая ставку, ЦБ влияет на то, на что он может повлиять, — на кредитную активность, которая сейчас, наверное, даже подхлестывается, потому что все ожидают, что ЦБ будет и дальше поднимать ставку, и стараются по дешевым ставкам получить кредиты», — объясняет Романчук. Повышение ставки в июне стало уже третьим подряд: до этого регулятор повышал ставку на 0,25 п.п. в марте и на 0,5 п.п. в апреле. Не исключено, что ЦБ поднимет ставку на 1 п.п. — до 6,5%, но этим все и ограничится, а ставка вплоть до осени будет оставаться на этом уровне, добавляет Романчук. Рынок уже готов к повышению ставки до 6,5% в этом году, обращает внимание и Сусин.

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Тем не менее нужно учитывать и то, что уровень неопределенности остается высоким. «Даже ЦБ до конца не знает, где находится финальная точка в цикле ужесточения», — осторожен Полевой. По его словам, одна из задач ЦБ в текущей ситуации — «не пережать» с повышением ставок, чтобы «в итоге не оказалось, что экономика начнет резко тормозить, и придется снова снижать ставки». «Такая волатильность ставок является негативным фактором для экономики, бизнеса, рынков. Поэтому ЦБ важно найти правильный баланс», — заключает эксперт.