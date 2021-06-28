Виртуально привитые

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Аналитики Group-IB зафиксировали заметный рост предложения поддельных сертификатов о вакцинации
Предложение фиктивных российских сертификатов о вакцинации от COVID-19 заметно выросло, по данным ИT-компаний. Это произошло на фоне новых антиковидных ограничений и обязательной вакцинации для работников сферы торговли и услуг
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Предложение фальшивых сертификатов растет с каждым месяцем

Число предложений о продаже сертификатов о прививке от COVID-19 выросло на 50% после введения обязательной вакцинации для работников торговли и сферы услуг. Об этом РБК сообщил ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров.

С 16 июня специалисты Group-IB выявили 61 предложение о продаже сертификатов о вакцинации, что в два раза превышает показатель за весь май. Больше всего предложений распространяется через мессенджеры и теневые форумы, в то время как на сайтах и в социальных сетях их становится все меньше, отмечают в компании.

Когда объявили об обязательной вакцинации

16 июня московские власти объявили о введении обязательной вакцинации для работников сферы торговли и услуг. Работодатели ряда сфер должны привить не менее 60% сотрудников первой дозой до 15 июля, второй дозой — до 15 августа. Вслед за Москвой подобные меры ввели в некоторых других регионах: Нижегородской, Мурманской, Тульской, Ленинградской, Тверской и других областях.

За последнюю неделю изменилась и структура предложения. «До 16 июня количество предложений с занесением заказчика в реестр вакцинированных от коронавируса составляло около половины всех предложений. Сейчас большая часть новых предложений включают данную услугу», — рассказал Егоров. При этом, добавляет он, средняя цена поддельных сертификатов остается на прежнем уровне: от 1200 до 3 тыс. руб. — без занесения в реестр вакцинированных, и от 3 тыс. до 25 тыс. руб. — с занесением.

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Рост числа объявлений о продаже сертификатов фиксирует и директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. Как он сообщил РБК, на данный момент на форумах в даркнете размещено как минимум 33 актуальных предложения: 12 из них были опубликованы в мае, и 17 — с 1 по 23 июня. Средняя цена сертификата, по оценке Волошина, составляет 11 тыс. руб. Основным каналом продажи остаются теневые форумы и закрытые группы «серых услуг».

Эксперт по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов допустил, что увеличение предложений в теневом сегменте интернета может быть связано с введением новых антиковидных мер. «Это неудивительно, ведь черный рынок, как и любой другой, быстро реагирует на актуальные события», — сказал он РБК. Однако предупредил, что неизвестно, какой процент из всех опубликованных предложений представляют собой откровенно мошеннические объявления. По данным компании на март, сертификат о вакцинации «с проводкой», то есть занесение в систему «Госуслуги», стоил около 20 тыс. руб.

Ранее Telegram-канал In4security сообщал, что в мае появилось примерно 360 новых доменов, имеющих отношение к тематике торговли сертификатами о вакцинации.

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Корреспондент РБК связался с несколькими продавцами поддельных сертификатов. Паспорт вакцинированного с QR-кодом и отображением в реестре «Госуслуг» предлагали приобрести за сумму от 2800 до 5 тыс. руб. «Если просто бумажка, от нее толку никакого, можно любую распечатать там, сделать. У нас все официально на госуслугах будет», — уверял продавец. Поставить первый укол можно в течение суток, отметка о втором вводе появилась бы через 21 день. В сертификате обещали вакцинацию «Спутником V». На вопрос, где территориально будет поставлена прививка, один из продавцов сказал, что фиктивная вакцинация будет в Воронеже.

В середине июня корреспондент Baza рассказал, как купил подобный сертификат о вакцинации «Спутником V». Через обещанное время на его странице в «Госуслугах» появилась отметка о вакцинации. Фиктивная прививка стоила 12 тыс. руб.

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Как борются с продажей поддельных сертификатов

В Москве возбудили 24 уголовных дела в связи с торговлей фальшивыми сертификатами о вакцинации, сообщала пресс-служба ГУ МВД по Москве. Дела направлены в суд; продавцов поддельных сертификатов обвиняют по ст. 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», которая предусматривает лишение свободы до двух лет, а в случае, если деяние носило неоднократный характер, — до четырех лет.

О контрольных закупках сообщила и полиция Санкт-Петербурга. За два дня было выявлено пять фактов продажи сертификатов, в одном из районов города полицейские задержали автолавку, в которой были бланки медицинских документов и печати медучреждений.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нелегальный бизнес такого рода должен жестко пресекаться полицией, однако долг каждого россиянина в том, чтобы не поддерживать незаконную торговлю.

Сайты с объявлениями о продаже поддельных сертификатов активно блокирует Роскомнадзор. С 21 июня было заблокировано или удалено пять материалов с предложениями о продаже сертификатов о вакцинации и справок об отсутствии COVID-19, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. В Роскомнадзоре добавили, что всего в 2021 году на основании судебных решений и требований Генпрокуратуры закрыли 224 страницы, в том числе содержащие подобные объявления.

Согласно законодательству, уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто подделывает сертификаты, но и для тех, кто их покупает. В четверг, 24 июня, «Яндекс» в поисковую выдачу при запросе о покупке сертификата о прививке от коронавируса добавил дисклеймер, что за использование поддельных медицинских справок предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 327 УК (лишение свободы на срок до одного года). Как пояснил представитель «Яндекса», компания «заботится о своих пользователях и хочет предупредить их про возможную ответственность за покупку сертификатов о вакцинации».

Адвокат Виктория Данильченко рассказала РБК, что покупатель поддельного сертификата будет нести ответственность за использование подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Статья предполагает штраф до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы. В то же время адвокат не исключает, что пойманному на использовании фальшивого сертификата могут вменить и его фальсификацию. Тогда наказание будет более серьезным. «Когда человека ловят с поддельным документом, есть шанс, что не будут разбираться, подделали его другие люди или нет», — отметила она. По мнению Данильченко, в ближайшее время все большее число людей будут привлекать к ответственности за покупку нелегальных сертификатов. Сейчас ч. 5 ст. 327 чаще всего применяется к тем, кто использует поддельный паспорт или предоставляет заведомо ложные материалы в суде.

Автор: Елизавета Ламова.
При участии: Анна Балашова.
Теги: коронавирус , сертификат о вакцинации , подделка , вакцина
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