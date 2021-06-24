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COVID и СБП добивают наличные
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Газета
COVID и СБП добивают наличные
Газета № 095 (3384) (2406) Финансы,
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COVID и СБП добивают наличные

Снятие россиянами средств в банкоматах упало до 10-летнего минимума
В первом квартале россияне совершили 544 млн операций по снятию наличных с банковских карт — это даже меньше, чем во время прошлогоднего локдауна. На снижение спроса на наличные повлияли пандемия и ввод Системы быстрых платежей
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Банк России в первом квартале 2021 года зафиксировал минимальное за десять лет число операций по снятию наличных с банковских карт — 544 млн операций на общую сумму 6 трлн руб. Такие данные содержатся в статистике национальной платежной системы, которую опубликовал ЦБ. Предыдущий антирекорд за много лет (551 млн операций) был установлен во втором квартале 2020 года, в разгар локдауна из-за пандемии COVID-19.

Меньше операций по снятию наличных россияне совершили в первом квартале 2011 года — 531 млн операций. Но эти данные не до конца сопоставимы с текущими показателями: в начале 2013 года ЦБ изменил методологию сбора сведений для этой статистики и перестал учитывать операции по так называемым предоплаченным картам (для их открытия не требуется проходить полную идентификацию, из-за чего по ним установлены лимиты). Максимальное число операций по снятию наличных с карт по новой методологии было достигнуто во втором квартале 2016 года — 893 млн.

Как платят россияне

Всего за первый квартал 2021 года россияне совершили 13,7 млрд операций с помощью банковских карт на общую сумму 27 трлн руб. Самой популярной операцией (по объему) остаются денежные переводы — россияне перевели друг другу 12,2 трлн руб., совершив 2,6 млрд транзакций. По количеству транзакций первое место занимает безналичная оплата товаров и услуг — 10,6 млрд платежей на 8,8 трлн руб.

Всего банки эмитировали 307,7 млн карт по итогам первого квартала, активными из них были 209,3 млн. К активным картам ЦБ относит те, по которым совершались операции за отчетный период.

Почему россияне снимают меньше наличных

Снятие наличных с карт стало самой непопулярной операцией по объему с четвертого квартала 2019 года. Тогда сумма снятых средств впервые уступила не только объему переводов, но и безналичным платежам. По данным ЦБ, по итогам 2020 года доля безналичных платежей в общем объеме оплаты товаров и услуг составила 70%. Сбербанк, у которого отличается методика подсчета показателя, в 2020 году зафиксировал долю безналичных платежей на уровне 54,1%.

Финансы
Пандемия уменьшила среди россиян число сторонников наличных денег Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Основным фактором, влияющим на уменьшение необходимости снятия денег с карт, стало развитие Системы быстрых платежей (СБП), считает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева: «СБП позволяет оперативно переводить средства между счетами разных банков без комиссии до 100 тыс. руб. в месяц. То есть если раньше держатели карт могли снимать деньги в банкомате, чтобы переложить их на карту другого банка и таким образом избежать комиссии, то теперь эту функцию выполняет СБП. Таким образом, отпала необходимость снимать денежные средства в том случае, если их надо перевести на счет в другом банке себе, родственникам и т.п.». По данным ЦБ, в первом квартале 2021 года через СБП было переведено 640 млрд руб., а за весь 2020 год — 795 млрд руб.

Количество транзакций по снятию наличных снижается, потому что из-за пандемии больше торговых точек стали принимать карты и больше людей освоили безналичные платежи, добавляет руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Этому также способствовало и то, что население стало менее мобильным, продолжает эксперт: «Теперь, например, люди реже снимают деньги по дороге в офис, так как перешли на удаленный формат работы, и им удобнее платить картой».

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Банки ввезли в Россию рекордный за год объем наличных евро Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

По мнению Обаевой, число операций по снятию наличных с карт продолжит снижаться, так как на руках у россиян до сих пор остаются большие объемы наличных. «Но всегда останутся пользователи, которые не доверяют банковской системе и «опустошают» карты, чтобы пользоваться только наличными, потому что им так спокойнее. Также еще не во всех регионах широко развернута сеть приема безналичных платежей, что тоже будет влиять на снятие денег с карт», — говорит эксперт.

Финансы
Как россияне резко увеличили спрос на наличные деньги. Инфографика

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: Банк России , Карты , платежи , наличные
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