Издатель Forbes подписался на HBR

У российской версии журнала Гарвардской школы бизнеса сменился владелец

С июля российскую версию Harvard Business Review будет развивать издатель Forbes. Владевший этой лицензией издатель «Ведомостей» решил сосредоточиться на развитии своего основного бренда

Магомед Мусаев (Фото: пресс-служба Forbes)

АО «Бизнес Ньюс Медиа», компания-издатель газеты «Ведомости», 30 июня прекратит выпуск Harvard Business Review в России в связи с истечением срока договора с правообладателем, сообщил РБК генеральный директор компании Михаил Нелюбин.

Новым издателем Harvard Business Review в России станет Business Insight Media, принадлежащая бизнесмену Магомеду Мусаеву. C 2018 года он также является владельцем Forbes Russia.

Право издавать HBR перейдет компании Мусаева 1 июля, уточняется в сообщении Business Insight Media, поступившем в РБК. Новый издатель, как уверяет Мусаев, не торопится к быстрым изменениям, понимая, что «приоритетной задачей сегодня является сохранение наработанного клиентского опыта».

Harvard Business Review с 1922 года издает Гарвардская школа бизнеса. Стороны не раскрывают стоимость лицензии (РБК направил запрос правообладателю).

Издавать в России Harvard Business Review впервые решил Дерк Сауэр: в 2004 году журнал стала выпускать принадлежащая ему Independent Media. В 2005 году эту компанию купила финская Sanoma, ей же перешла лицензия на американское издание. В 2013 году финны решили уйти с российского рынка и стали искать покупателя на все местные активы. В 2014-м этот уход стал неизбежен, после того как были приняты поправки в закон «О СМИ», запретившие с 2016 года иностранцам владеть более чем 20% в любом российском СМИ. В результате в 2015 году треть газеты «Ведомости», а также право издавать журналы Harvard Business Review, Men's Health, National Geographic приобрел Демьян Кудрявцев. В том же году его семья стала единственным владельцем «Ведомостей».

Кудрявцев в мае 2020 года, комментируя расследование о связи владельцев «Ведомостей» с банком, который контролирует «Роснефть», признавал, что Harvard Business Review достался ему от предыдущих владельцев бесплатно. При этом получить Harvard Business Review вместе с другими активами не было требованием Sanoma, а его личным желанием, уверял Кудрявцев.

Насколько популярно издание

Сейчас в год выходит десять бумажных номеров Harvard Business Review, работает также интернет-версия журнала. Издание публикует статьи на тему бизнеса, менеджмента и карьеры. Аудитория печатной версии уже более пяти лет не измеряется.

Аудитория сайта Harvard Business Review слишком мала, поэтому корректно ее подсчитать невозможно, уточняет исследовательская компания Mediascope. При этом ежемесячная аудитория сайта схожего издания о бизнесе — «Секрет фирмы» — в апреле этого года составляла 1,4 млн россиян старше 12 лет, использующих десктопы или мобильные устройства. Для сравнения: аналогичный показатель сайта российской версии Forbes — 1,9 млн, «Ведомостей» — 3,8 млн человек.

Счетчик SimilarWeb дает такую статистику: сайт российской версии Harvard Business Review в апреле 2021 года посетили 210 тыс. раз с мобильных устройств и десктопов. В этом году наибольшее число посетителей у сайта — 280 тыс. — было зафиксировано в январе. Для сравнения: у сайта российской версии Forbes в апреле 2021 года было 10,2 млн посетителей.

Один раз за последние пять лет Harvard Business Review попал в топ-10 самых цитируемых журналов, по версии «Медиалогии», в июне 2016 года, когда изданию дал интервью бывший министр финансов Алексей Кудрин. Тогда индекс цитируемости составил 28,9 пункта, у лидера по цитируемости среди журналов в том месяце — Forbes — этот индекс равнялся 615 пунктам.

Почему владелец «Ведомостей» отказался от журнала

Новый владелец лицензии планирует «расширить цифровое присутствие Harvard Business Review в России», создать совет директоров для обеспечения «независимого редакционного руководства и повышения узнаваемости и выхода на новые аудитории».

Передача Harvard Business Review позволит «Бизнес Ньюс Медиа» сосредоточиться на развитии собственных брендов, в том числе «Ведомостей», пояснил, в свою очередь, продавец Иван Еремин. Он приобрел компанию-издателя «Ведомостей» в мае 2020-го. По итогам 2020 года чистый убыток АО «Бизнес Ньюс Медиа» по РСБУ составил 134 млн руб., что в три раза больше, чем годом ранее. Выручка компании снизилась на 32%, до 578,8 млн руб. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года достигла 955,5 млн руб.