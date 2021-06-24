Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,00 72,08 EUR Нал. 87,05 86,11 USD Бирж. 72,49 -0,12 EUR Бирж. 86,50 -0,13 USD ЦБ. 72,67 -0,50 EUR ЦБ. 86,71 -0,35 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 32970,00 -700,00 IMOEX 3837,15 +0,40% RTSI 1665,72 +1,09% Brent 75,46 -0,20% DJIA 33874,24 -0,21% Nasdaq 14271,73 +0,13%
Visa пошла в обход SWIFT
Лента новостей
Появилось видео речи капитана венгров перед матчем с Германией 09:19, Спорт Когда суд признает сделку кабальной, а когда нет: шесть кейсов 09:19, PRO Оперштаб пообещал «сплошные проверки» обязательной вакцинации работников 09:18, Общество Вакцины от COVID для детей, кто попал в плей-офф Евро. Главное за ночь 09:04, Общество Как увидеть город по-новому 08:59, РБК и «Галс» Метеоролог назвал сроки отступления «пустынной жары» из Москвы 08:59, Общество Бизнес на газетке: как выручить 107 млн руб. на сборе макулатуры 08:51, PRO Пожар на подстанции в Петербурге начался с огненного шара. Видео 08:47, Общество Постпред Крыма попросил внести Британию в список недружественных стран 08:45, Политика Власти Москвы назвали последствия для отказавшихся привиться работников 08:36, Общество Один из лучших российских хоккеистов получил травму в матче Кубка Стэнли 08:34, Спорт Пять признаков безопасной поездки в такси 08:30, Autonews и Яндекс.Такси Идеальный шторм: почему в сфере контейнерных перевозок царит полный хаос 08:28, PRO Умер бывший президент Филиппин 08:14, Общество В Японии мина вылетела на дорогу во время совместных с США учений 08:03, Политика Куда поехать этим летом и что взять с собой 08:01, РБК Стиль и Frame Moscow Зачем нужен ноутбук с двумя дисплеями 07:35, РБК и ASUS В МИДе рассказали об электронных визах для вакцинных туристов 07:32, Общество Токио выразил протест в связи с российскими военными учениями на Курилах 07:03, Политика Как защищать окружающую среду с помощью науки: метод Катара 07:03, РБК и посольство Катара Коллекторы зафиксировали всплеск продажи долгов молодых россиян 07:00, Финансы Минобороны заявило об активности иностранной авиации в Тихом океане 06:37, Политика В Бразилии поставили рекорд по числу заболевших коронавирусом 06:06, Общество СКР начал проверку работы санатория Управделами президента 06:00, Общество Как приятно начать день 05:59, РБК и «Галс» МВД запустило систему распознавания силуэтов людей и машин 05:54, Общество Минэкологии Украины заявило об угрозе превращения части земель в пустыню 05:37, Общество В МВД назвали шесть основных видов телефонного мошенничества 05:19, Общество
Газета
Visa пошла в обход SWIFT
Газета № 095 (3384) (2406) Финансы,
0

Visa пошла в обход SWIFT

Международная платежная система запускает в России новый корпоративный сервис
Платежная система Visa планирует развивать в России сегмент переводов между юридическими лицами. С 23 июня она запускает сервис некарточных трансграничных платежей для компаний. В планах также развитие карт для бизнеса
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Международная платежная система Visa планирует развивать в России сегмент бизнес-платежей, где «есть огромный потенциал для роста». Об этом РБК рассказал гендиректор Visa в России Михаил Бернер.

«Мы пристально смотрим на b2b-сегмент (переводы и платежи между компаниями. — РБК) и ожидаем колоссального роста цифровизации платежей внутри этого сегмента. Сейчас с помощью карт проводятся лишь единичные проценты бизнес-платежей, поэтому здесь есть огромный потенциал для роста», — сказал Бернер, добавив, что компания работает как с малым, так и с крупным бизнесом.

Бизнес
Visa спрогнозировала исчезновение пластиковых карт в России через 10 лет Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Для развития b2b-сегмента Visa выделила три стратегических направления: рост числа карточных платежей, развитие некарточных трансграничных платежей и цифровизация внутренних процессов кредиторской и дебиторской задолженности. «В целом мы смотрим на самые разные платежные сценарии: топливные карты, карты для закупок, карты для оплаты командировок сотрудников. Есть много решений для бизнеса, над которыми мы работаем», — добавил Бернер.

Так, с 23 июня Visa запускает в России сервис некарточных трансграничных платежей для корпоративных клиентов (Visa B2B Connect). Он позволит проводить трансграничные платежи между предприятиями внутри платформы, которая уже работает в 97 странах мира, пояснили РБК в пресс-службе Visa. Платформа использует соединение «один ко многим», за счет чего сокращается количество корреспондентских переводов, необходимых для обработки платежа. Сначала проект будет запущен в партнерстве с Модульбанком.

Сейчас для совершения транзакции платежные сообщения обычно отправляются через SWIFT (система обмена финансовыми сообщениями) с использованием банка-посредника. Для перевода средств в сервисе Visa SWIFT не применяется, пояснил РБК источник на финансовом рынке.

В целом такой сервис не несет рисков нарушения правил валютного контроля, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Формально законом не устанавливается, что при осуществлении переводов в рублях и иностранной валюте в адрес нерезидента или наоборот должна использоваться какая-то конкретная система обмена сообщениями, например SWIFT, СПФС (Система передачи финансовых сообщений, российский аналог SWIFT. — РБК) или любая иная. Закон обязывает предоставить подтверждающий документ, который может быть признан основанием для совершения транзакции, например договор», — объясняет он. C 2014 года западные политики неоднократно призывали отключить Россию от SWIFT, но такие санкции так и не были введены, а в SWIFT говорили, что «это никому не выгодно».

Финансы
Visa и Mastercard ответили на слова о возможности отключения в России Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Другая международная платежная система — Mastercard — также развивает b2b-направление. На рынке уже запущена технология Mastercard MoneySend, которая позволяет делать переводы не только между частными лицами, но и между бизнес-картами Mastercard, то есть используется для взаиморасчетов между предпринимателями. Также в июне компания подписала соглашение о развитии сервиса трансграничных переводов на счета для юридических лиц со Сбербанком.

Зачем Visa нужны бизнес-платежи

На российском рынке уже несколько лет внедряются карты платежной системы «Мир», которая была создана для минимизации санкционных рисков при карточных переводах. Законодательно установлено, что именно на такие карты должны приходить зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты. Таким образом, «Мир» частично вытесняет с рынка международных конкурентов: доля карт «Мир» в общем объеме операций по картам в 2020 году достигла 24%, оценивал ЦБ (.pdf). В 2019 году она составляла 19,3%, в 2018-м — 14,5%.

Visa нужно занимать новые ниши, поскольку появляются новые конкурентные продукты, для работы которых не нужны посредники в виде платежных систем, говорит руководитель отдела продаж международного платежного провайдера ECOMMPAY Владимир Поляков. Например, это уже популярная в России Система быстрых платежей. Visa и Mastercard активно двигаются в направлении b2b-сегмента, чтобы диверсифицировать бизнес, а также потому, что стоимость платежных услуг в этом сегменте достаточно высока, считает он: «Обработка платежа по бизнес-карте в Европе может быть в пять раз выше [по цене], чем по карте частного лица».

Финансы
Глава Visa спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90% Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Рынок корпоративных платежей, которые могут быть охвачены платежными системами, довольно существенный, отмечает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. На сегодняшний день платежи малого и среднего бизнеса в ретейле, в том числе платежи поставщикам, совершаются в основном с помощью наличных, а платежи между крупными организациями — по счетам, добавляет эксперт. Успехи Visa с точки зрения доли на рынке будут зависеть от наличия уникальных предложений для малого и среднего бизнеса, заключает он.

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: Visa , переводы , платежи
Материалы по теме
Visa и Mastercard ответили на слова о возможности отключения в России Финансы
Visa спрогнозировала исчезновение пластиковых карт в России через 10 лет Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter