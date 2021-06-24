Visa пошла в обход SWIFT

Международная платежная система запускает в России новый корпоративный сервис

Платежная система Visa планирует развивать в России сегмент переводов между юридическими лицами. С 23 июня она запускает сервис некарточных трансграничных платежей для компаний. В планах также развитие карт для бизнеса

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Международная платежная система Visa планирует развивать в России сегмент бизнес-платежей, где «есть огромный потенциал для роста». Об этом РБК рассказал гендиректор Visa в России Михаил Бернер.

«Мы пристально смотрим на b2b-сегмент (переводы и платежи между компаниями. — РБК) и ожидаем колоссального роста цифровизации платежей внутри этого сегмента. Сейчас с помощью карт проводятся лишь единичные проценты бизнес-платежей, поэтому здесь есть огромный потенциал для роста», — сказал Бернер, добавив, что компания работает как с малым, так и с крупным бизнесом.

Для развития b2b-сегмента Visa выделила три стратегических направления: рост числа карточных платежей, развитие некарточных трансграничных платежей и цифровизация внутренних процессов кредиторской и дебиторской задолженности. «В целом мы смотрим на самые разные платежные сценарии: топливные карты, карты для закупок, карты для оплаты командировок сотрудников. Есть много решений для бизнеса, над которыми мы работаем», — добавил Бернер.

Так, с 23 июня Visa запускает в России сервис некарточных трансграничных платежей для корпоративных клиентов (Visa B2B Connect). Он позволит проводить трансграничные платежи между предприятиями внутри платформы, которая уже работает в 97 странах мира, пояснили РБК в пресс-службе Visa. Платформа использует соединение «один ко многим», за счет чего сокращается количество корреспондентских переводов, необходимых для обработки платежа. Сначала проект будет запущен в партнерстве с Модульбанком.

Сейчас для совершения транзакции платежные сообщения обычно отправляются через SWIFT (система обмена финансовыми сообщениями) с использованием банка-посредника. Для перевода средств в сервисе Visa SWIFT не применяется, пояснил РБК источник на финансовом рынке.

В целом такой сервис не несет рисков нарушения правил валютного контроля, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Формально законом не устанавливается, что при осуществлении переводов в рублях и иностранной валюте в адрес нерезидента или наоборот должна использоваться какая-то конкретная система обмена сообщениями, например SWIFT, СПФС (Система передачи финансовых сообщений, российский аналог SWIFT. — РБК) или любая иная. Закон обязывает предоставить подтверждающий документ, который может быть признан основанием для совершения транзакции, например договор», — объясняет он. C 2014 года западные политики неоднократно призывали отключить Россию от SWIFT, но такие санкции так и не были введены, а в SWIFT говорили, что «это никому не выгодно».

Другая международная платежная система — Mastercard — также развивает b2b-направление. На рынке уже запущена технология Mastercard MoneySend, которая позволяет делать переводы не только между частными лицами, но и между бизнес-картами Mastercard, то есть используется для взаиморасчетов между предпринимателями. Также в июне компания подписала соглашение о развитии сервиса трансграничных переводов на счета для юридических лиц со Сбербанком.

Зачем Visa нужны бизнес-платежи

На российском рынке уже несколько лет внедряются карты платежной системы «Мир», которая была создана для минимизации санкционных рисков при карточных переводах. Законодательно установлено, что именно на такие карты должны приходить зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты. Таким образом, «Мир» частично вытесняет с рынка международных конкурентов: доля карт «Мир» в общем объеме операций по картам в 2020 году достигла 24%, оценивал ЦБ (.pdf). В 2019 году она составляла 19,3%, в 2018-м — 14,5%.

Visa нужно занимать новые ниши, поскольку появляются новые конкурентные продукты, для работы которых не нужны посредники в виде платежных систем, говорит руководитель отдела продаж международного платежного провайдера ECOMMPAY Владимир Поляков. Например, это уже популярная в России Система быстрых платежей. Visa и Mastercard активно двигаются в направлении b2b-сегмента, чтобы диверсифицировать бизнес, а также потому, что стоимость платежных услуг в этом сегменте достаточно высока, считает он: «Обработка платежа по бизнес-карте в Европе может быть в пять раз выше [по цене], чем по карте частного лица».

Рынок корпоративных платежей, которые могут быть охвачены платежными системами, довольно существенный, отмечает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. На сегодняшний день платежи малого и среднего бизнеса в ретейле, в том числе платежи поставщикам, совершаются в основном с помощью наличных, а платежи между крупными организациями — по счетам, добавляет эксперт. Успехи Visa с точки зрения доли на рынке будут зависеть от наличия уникальных предложений для малого и среднего бизнеса, заключает он.