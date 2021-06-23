ХДС берет Восточную Европу под свое крыло

Правящий блок Германии представил предвыборную программу

Немецкий правящий блок ХДС/ХСС в предвыборной программе назвал США главным союзником страны и пообещал довести расходы на оборону до 2% от ВВП, а также оказать помощь странам Восточной Европы в обеспечении их независимости

Армин Лашет и Маркус Зедер (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Как ХДС/ХСС собирается строить отношения с Москвой

Правоцентристский блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) утвердил предвыборную программу перед выборами в бундестаг, намеченным на 26 сентября. Программа была представлена председателями ХДС и ХСС — Армином Лашетом и Маркусом Зедером, она насчитывает 139 страниц. Хотя большая ее часть посвящена внутренней политике, первые две главы касаются действий ФРГ на европейском направлении и на мировой арене.

В частности, правящий блок выступает против снятия санкций с России до тех пор, пока та не предпримет шагов по нормализацию ситуации на востоке Украины. Более того, в манифесте правоцентристов прямо говорится, что «Россия создает угрозу для наших ценностей и мы не хотим, чтобы это [российская угроза] снова переросло в военную угрозу для нас в Европе» и подчеркивается необходимость активно отстаивать независимость «партнеров» ФРГ в Восточной Европе.

В ХДС/ХСС считают также, что Россия прибегает к прямым угрозам в адрес НАТО, кибератакам, дезинформации и пропаганде. «Нашей целью остается стремление восстановить мир в Европе, который был нарушен аннексией Крыма со стороны России в нарушение международного права», — отмечается в документе.

Правоцентристы также выступили в поддержку проведения новых выборов и транзита власти в Белоруссии, в противном случае партии обещают поддержать ужесточение санкций против Минска.

В качестве главного союзника ХДС/ХСС назвали США и пообещали увеличить расходы бюджета на оборону до 2% в соответствии с решением саммита НАТО, прошедшего в 2014 году. «НАТО представляет собой главную опору Евроатлантической безопасности [...] и до тех пор, пока в мире остаются обладающие ядерным оружием государства, которые выступают против наших ценностей, Европа будет нуждаться в ядерном зонтике США», — говорится в программе.

При всем при этом правоцентристы считают необходимым продолжение диалога с Россией. Как отмечается в документе, ФРГ должна демонстрировать политическое единство на уровне ЕС и НАТО, но при этом продолжать «искать попытки выстраивания диалога с Россией по темам, которые представляют общий интерес». Среди этих тем — глобальное изменение климата и экономическое сотрудничество.

Ранее кандидат от блока пост канцлера Армин Лашет уже говорил о необходимости контактов с Москвой. «Некоторые призывают ужесточить подход к России, но что именно они под этим подразумевают? У нас уже есть санкции, но разрывать все дипломатические связи или что-то вроде того было бы неправильно», — пояснил он свою точку зрения.

В нынешнюю правящую коалицию в ФРГ входят блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Канцлер Германии от ХДС/ХСС Ангела Меркель занимает пост главы правительства последние 16 лет, но не будет баллотироваться на сентябрьских парламентских выборах. На партийном съезде кандидатом в канцлеры был утвержден председатель ХДС Армин Лашет.

Хотя Меркель и большинство ее соратников поддерживают завершение строительства трубопровода «Северный поток-2», в программе ХДС/ХСС эта тема не затрагивается. При этом канцлер поднимет тему «Северного потока-2» на встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 15 июля. В администрации США предупреждали, что будут продолжать попытки помешать завершению проекта.

Почему коалиция с «зелеными» может создать новые проблемы России

Блок ХДС/ХСС лидирует в опросах общественного мнения, за него готовы проголосовать 28,5% респондентов в Германии, следует из недавнего опроса, проведенного исследовательским центром INSA и компанией YouGov. На втором месте — партия «зеленых», получившая одобрение 18,5%, на третьем — социал-демократы с 15,5%. Либерально-центристской Свободной демократической партии Германии отдали предпочтение 14% респондентов, ультраправой партии «Альтернатива для Германии» — 10%.

Учитывая результаты опросов и парламентскую форму правления в Германии (правительство формируется бундестагом), очевидно, что для утверждения нового кабинета необходима будет коалиция как минимум из двух партий — альянс ХДС/ХСС и «зеленых». Впрочем, нельзя исключать, что правящий союз могут сформировать и три партии — социал-демократы, ХДС/ХСС и «зеленые. Среди всех крупных популярных немецких партий, «зеленые» — единственная политическая сила, открыто выступающая за отмену проекта «Северный поток-2» и ужесточение курса в отношении России.

Впрочем, российская тема вряд ли станет камнем преткновения в ходе переговоров о формировании коалиции, полагает научный сотрудник американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимилиан Хесс. Во-первых, несмотря на недавнюю критику в адрес Москвы, нельзя сказать, что «зеленые» придерживаются твердой и последовательной антироссийской линии. Еще недавно они требовали освобождения Джулиана Ассанжа и демонстрировала скептицизм относительно внешней политики западных элит, напомнил Хесс. Единственным вопросом, где «зеленые» занимали однозначную позицию — это неприятие «Северного потока-2», но это обусловлено скорее его угрозой окружающей среде, уточнил эксперт. Во-вторых, тема отношений с Россией не является приоритетной для рядовых избирателей, говорит Хесс. «Полагаю, что и вопрос «Северного потока-2», и вопрос дальнейшего развития диалога с Москвой в целом будут урегулированы во вторую очередь — после того, как партии разберутся с темами внутренней политики», — сказал он РБК.