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Европейские санкции с российским рикошетом
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Газета
Европейские санкции с российским рикошетом
Газета № 093 (3382) (2206)
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Европейские санкции с российским рикошетом

Совет ЕС принял четвертый пакет ограничительных мер в отношении Белоруссии
Евросоюз ввел новые санкции в отношении Белоруссии: в санкционный список попали 78 человек и восемь компаний. Среди них люди из ближайшего окружения президента Александра Лукашенко и российский бизнесмен Михаил Гуцериев
Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС
Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС

Совет Европейского союза 21 июня окончательно принял четвертый пакет ограничительных мер в отношении Белоруссии. Под них попали восемь юридических лиц и 78 физических, в основном белорусских граждан, но есть среди них и россияне, в частности предприниматель Михаил Гуцериев.

Это решение, как говорится в заявлении Совета ЕС, было принято из-за роста случаев серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и «жестоких репрессий против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов». Цель принятых мер, как указано в решении совета, — оказать давление на политическое руководство Белоруссии, чтобы оно начало «подлинный и всеобъемлющий диалог» с обществом и прекратило репрессии.

В заявлении оговаривается, что семь физических и одно юридическое лицо попали в список в этом новом раунде ограничительных мер из-за «принудительной и незаконной посадки самолета Ryanair в Минске» 23 мая этого года и задержания бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги, россиянки Софии Сапеги. Этот инцидент поставил под угрозу авиационную безопасность, указано в решении.

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Среди тех, кто вошел в список, также несколько бизнесменов, которые «поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду». «Эти санкции являются еще одним сильным сигналом сторонникам режима, что их неизменная поддержка Александра Лукашенко обходится дорого», — говорится в заявлении ЕС.

Ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии теперь распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Активы этих лиц подлежат блокировке, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто внесен в список. Физические лица дополнительно также попадают под запрет на въезд, который не позволяет им въезжать или следовать транзитом через территорию ЕС.

В день объявления о европейских санкциях цена евробондов Белоруссии на Франкфуртской фондовой бирже с погашением в 2031 году упала до 85% от номинала, на 6,13 процентного пункта по сравнению с предыдущим торговым днем, доходность по ним выросла до 8,89%. В то же время резкого снижения белорусского рубля не последовало — к 21:00 мск на международных торгах он терял 0,7% к доллару и 1% — к евро.

Кто попал в новый список

Около 50 человек из нового списка — это белорусские судьи и прокуроры, выносящие приговоры по делам о протестах, а также в отношении журналистов. В связи с принудительной посадкой самолета Ryanair под ограничения попали министр обороны Виктор Хренин, командующий ВВС и начальник Генштаба, министр транспорта Алексей Авраменко и еще несколько человек. За отчисление студентов, участвовавших в митингах, в список были внесены три ректора государственных вузов. Попали под санкции и шесть депутатов белорусского парламента, в том числе Олег Гайдукевич из комитета по международным делам.

Ввел Евросоюз санкции и против членов семьи президента Александра Лукашенко. Сам он в санкционный список попал ранее, как и его старший сын Виктор, возглавляющий национальный Олимпийский комитет. 21 июня ЕС также внес в список супругу Виктора — Лилию Лукашенко. Как указано в решении ЕС, она связана с такими компаниями, как Dana Holdings/Dana Astra и концерном «Белхудожпромыслы». Владельцами Dana Holdings белорусские СМИ называют сербов Боголюба и Драгомира Каричей. Компания реализует крупные девелоперские проекты в Минске и уже находится под санкциями.

Под санкции попал и средний сын президента — Дмитрий Лукашенко. Он является председателем президентского спортивного клуба и через него ведет дела и контролирует несколько предприятий, из чего извлекает выгоду, утверждается в материалах ЕС.

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В списке несколько влиятельных белорусских бизнесменов и их компании. Среди них директор компании Synesis Александр Шатров. Он ответственен за решение компании предоставить властям доступ к платформе Kipod, которая анализирует видео и распознает лица. Другие компании Шатрова имеют государственные контракты, указано в решении ЕС. Еще один фигурант, владелец компании Belglobalstart Сергей Тетерин, назван одним из ведущих предпринимателей страны, входящим в близкий круг Лукашенко. Тетерин занимается дистрибуцией алкогольных напитков, продуктов, мебели, возглавляет теннисную федерацию. Один из самых закрытых бизнесменов Белоруссии — Алексей Олексин — также попал под санкции. По данным Брюсселя, он имеет близкие отношения с Лукашенко и его сыном Виктором. Компания Олексина владеет среди прочего комплексом «Александрия 2», известным как «президентская резиденция», которую Лукашенко часто посещает, указано в реестре ЕС.

Среди компаний, попавших под санкции, Logex — таможенный брокер, занимающийся перевозкой товаров в Россию и Азию, Новая нефтяная компания — бизнес Николая Воробья, который специализируется на реализации нефтепродуктов производства НПЗ «Нафтан», и зарегистрированная в ОАЭ компания Sohra, экспортирующая грузовики, тракторы, стройматериалы и калийные удобрения.

За что под санкциями оказался Гуцериев

Совет ЕС объяснил введение санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева так: «Михаил Гуцериев — известный российский бизнесмен, имеющий бизнес-интересы в Белоруссии в секторах энергетики, калийных удобрений и других. Он давний друг Александра Лукашенко и благодаря этому скопил значительное богатство и влияние в политической элите Белоруссии. «Сафмар» — компания, контролируемая Гуцериевым, была единственной российской нефтекомпанией («Сафмар» — холдинг, в который входят в том числе и нефтекомпании. — РБК), которая в течение энергетического кризиса между Белоруссией и Россией в начале 2020 года поставляла сырье на белорусские НПЗ».

Как рассказывал Гуцериев, его бизнес в Белоруссии начался со строительства автозаправок и нефтебаз, модернизации НПЗ. Сейчас «Сафмар» получает нефтепродукты от процессинга на белорусских нефтеперерабатывающих заводах и продает их белорусским АЗС российских компаний. В 2011 году принадлежащая Гуцериеву GCM Global Energy plc подписала инвестдоговор с Белоруссией о создании там второго по значимости производства удобрений — Нежинского ГОКа. Оператор проекта — зарегистрированный в Белоруссии «Славкалий», входящий в группу «Сафмар».

Акции компаний, принадлежащих семье Гуцериевых, отреагировали на попадание миллиардера в санкционный список снижением. Например, бумаги ретейлера бытовой техники и электроники «М.Видео» на Московской бирже в первые минуты после объявления санкций снизились более чем на 4%, до 612 руб. за акцию (основную торговую сессию бумаги завершили, потеряв 4,48% к уровню закрытия пятницы, 18 июня). Согласно отчетности ретейлера «М.Видео-Эльдорадо», конечный бенефициарный владелец компании — не сам Михаил Гуцериев, а его сын Саид.

Отрицательную динамику показали и другие торгующиеся на бирже активы Гуцериевых. «Сафмар Финансовые инвестиции», объединяющая логистические и финансовые активы семейного холдинга «Сафмар», завершила основные торги, потеряв 1,45%, а нефтяная компания «РуссНефть» — почти 1%.

Какой эффект окажут санкции

Раньше Евросоюз сосредотачивал санкции на отдельных персонах, но теперь в список попали предприятия, представляющие важность для всей белорусской экономики, констатировал доцент МГИМО, программный директор Фонда клуба «Валдай» Иван Тимофеев. «Меры в отношении предприятий — это серьезный шаг, который соответствует подходу США, ранее отказавшихся продлить лицензию на сделки для девяти белорусских компаний», — сказал эксперт РБК.

«Цель действий Брюсселя с августа прошлого года — принудить белорусские власти остановить репрессии, отменить репрессивные решения и освободить политзаключенных, а также принудить власти к диалогу. На основании прошлогоднего опыта и трех десятилетий санкций до этого можно с уверенностью говорить, что ничего достигнуто не будет», — уверен директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман. Санкции наносят ущерб, разрушают инфраструктуру отношений Белоруссии с ЕС, но, пока Минск сохраняет поддержку России, изменений не будет, добавляет он.

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Важным фактором, подтолкнувшим США и ЕС к более решительным действиям в отношении Белоруссии, стало сближение Минска с Москвой после выборов в 2020 году, считает Тимофеев. По его мнению, Москва способна оказать Белоруссии прямую финансовую помощь, чтобы преодолеть ущерб от санкций. Вероятно, более важный вопрос состоит в обеспечении инфраструктуры для обслуживания транзакций между российскими и белорусскими предприятиями. «Может быть поставлен вопрос о создании такой инфраструктуры на уровне Союзного государства. Это может потребовать перевода расчетов на рубли и национальные валюты, если многим белорусским компаниям закрыт доступ к транзакциях в евро и долларах», — резюмировал эксперт.

Евросоюз долго уклонялся от введения против Белоруссии жестких санкций, но не мог проигнорировать инцидент с принудительной посадкой рейса Ryanair, сказал РБК директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес. «Евросоюз в течение десяти месяцев терпел продолжающиеся в Белоруссии репрессии и наличие в стране большого числа политических заключенных, но в Европе не могли не отреагировать на акцию с посадкой рейса, направляющегося из одной страны объединения в другую, — это просто не соответствовало бы амбициям ЕС как серьезного регионального и мирового игрока», — говорит эксперт.

Хотя ЕС и ранее вносил широкий перечень белорусской элиты в санкционные списки, например после выборов в 2010 году, введенные сейчас рестрикции против предприятий способны серьезно ударить по экономике республики, отметил Мошес. Урон Белоруссии от санкций будет зависеть, во-первых, от того, какую именно долю экспорта в ЕС затронут ограничения, и во-вторых, от способности России возместить экономические потери Минска, полагает он.

По мнению Мошеса, санкции будут иметь умеренное влияние на внутреннюю политику Белоруссии. В республике уже сформировалось широкое сообщество недовольных режимом, и этим людям не нужно доказывать, что курс властей — ошибочен, считает эксперт. «Если говорить о сторонниках Лукашенко, то часть этих людей готова идти до конца и сплотиться вокруг лидера. Но другая часть — инертных приверженцев режима — может дистанцироваться от него, осознавая, что сохранение текущей ситуации грозит серьезными экономическими потерями и ухудшением их уровня жизни», — резюмировал Мошес.

Ограничения по отношению к компаниям не должны оказать глобального эффекта на экономику, скорее они повлияют на собственников и работников компаний, заявил Tut.by Лев Львовский, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC.

21 июня белорусские санкционные списки также расширили США, Канада, Великобритания. США, в частности, распространили санкции на белорусский КГБ, внутренние войска, УВД Брестского облисполкома, изолятор на Окрестина.

Страны — кандидаты в члены ЕС — Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия — присоединились к запрету для белорусских авиаперевозчиков на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин, Светлана Бурмистрова.
Теги: Белоруссия , санкции , Гуцериев , Евросоюз
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