ЮГК озолотилась блокпакетом

Фонд Мурата Алиева вышел из капитала компании Petropavlovsk

Семья Константина Струкова получила блокирующий пакет в золотодобывающей компании Petropavlovsk: свою долю, примерно за $47 млн, ему продал фонд Bonum Capital. В компании уже год идет акционерный конфликт, ее основатель арестован

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Фонд Bonum Capital Мурата Алиева продал 2,9% золотодобывающей компании Petropavlovsk структурам основного владельца компании — семьи Константина Струкова. Об этом РБК сообщили два источника, близких к сделке. «Сделка произошла в пятницу, 18 июня, Bonum Capital продал свой пакет, потому что не видит перспектив роста компании», — пояснил один из собеседников.

Пакет Bonum Capital, как утверждает один из источников, был оценен с премией 15% к цене на Лондонской бирже в пятницу. Таким образом, фонд получил за свой пакет примерно £34 млн, или $47 млн. Покупал этот пакет Bonum Capital в июле 2020 года — на тот момент такой пакет исходя из биржевых котировок мог стоить около £30,8 млн ($43 млн).

Семья Струкова до этой сделки владела 24% Petropavlovsk, теперь она получила блокирующий пакет (26,9%). Согласно закону «О защите конкуренции» для крупных компаний, у которых стоимость активов превышает 7 млрд руб. либо выручка за последний календарный год больше 10 млрд руб., сделки по приобретению более чем 25% требуют предварительного согласия антимонопольного органа (РБК направил запрос в Федеральную антимонопольную службу).

РБК направил запросы члену совета директоров Petropavlovsk от «Южуралзолото» (ЮГК, через нее семья Струкова владеет долей в Petropavlovsk) Максиму Харину и представителю Bonum Capital. Представитель Petropavlovsk отказался от комментариев.

Контекст сделки

Petropavlovsk, основанный Питером Хамбро и Павлом Масловским, ведет добычу золота в Амурской области. По данным Cоюза золотопромышленников России за первый квартал 2021 года, компания занимает четвертое место по добыче золота в стране. По итогам 2020 года она увеличила производство на 6%, до 548,1 тыс. унций (с учетом переработки стороннего сырья), получила доналоговую прибыль $350,7 млн (рост на 32%) и чистый убыток $48,9 млн против прибыли годом ранее. Капитализация Petropavlovsk на Лондонской бирже в понедельник, 21 июня, составила £1 млрд ($1,4 млрд).

Bonum Capital приобрел долю в компании в разгар корпоративного конфликта. ЮГК, ставшая акционером Petropavlovsk в феврале 2020-го за счет покупки 22,37%, на годовом собрании акционеров в июне прошлого года вместе с двумя фондами — Everest и Slevin (им принадлежит 12,09% Petropavlovsk) — и компанией Fortiana Holdings Владислава Свиблова инициировала смену совета директоров Petropavlovsk. Масловский, который много лет возглавлял компанию и владеет около 0,5% ее акций, был вынужден покинуть совет директоров и пост гендиректора. После собрания ЮГК увеличила долю в компании до 24%.

По версии Масловского, результаты собрания акционеров «были срежиссированы» компанией, принадлежащей семье Струкова, совместно с Николаем Люстигером, который последние два года представляет интересы Everest и Slevin. Люстигер, как утверждает бывший гендиректор Petropavlovsk, общался со Струковым еще до того, как ЮГК стала ее акционером, и пытался оказывать влияние на Petropavlovsk. Масловский вместе с членами правления Petropavlovsk сочли эти события нарушением корпоративных стандартов и пожаловались в Комиссию по поглощениям Лондона с просьбой провести расследование. Итоги этого расследования пока не раскрывались.

В декабре 2020 года Масловского арестовали по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет или штраф до 1 млн руб. Его аресту предшествовала жалоба Максима Харина на имя генерал-лейтенанта ФСБ, руководителя управления «К» Ивана Ткачева.

Почему Bonum Capital продал долю

Bonum Capital основан в 2013 году Муратом Алиевым, который работал в казначействе группы «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова. Фонд владеет 14% нефтяной компании Exillon Energy. Bonum Capital в прошлом году консолидировал акции банка «Возрождение» и продал их ВТБ. Фонду также принадлежит универмаг «Цветной».

Основатель и владелец Bonum Capital Мурат Алиев в июле прошлого года говорил, что для фонда покупка доли в Petropavlovsk — финансовая сделка. «Мы давно следим за золотом и верим в его потенциал в текущей макроситуации. Мы считаем, что компания недооценена, и верим в рост в долгосрочной перспективе», — говорил он.

Но спустя почти год фонд разочаровался в компании, сообщил РБК источник, близкий к сделке. За это время стоимость доли фонда почти не изменилась, и только за счет премии к рыночной цене он смог заработать около $4 млн.

Пока продолжается пандемия коронавируса, все защитные активы, в том числе золото, будут иметь тенденцию к росту, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его мнению, продажа доли миноритария может иметь другие основания. Например, инвестора не устроила динамика акций золотодобытчика, которые летом 2020 года выросли за два месяца на 60%, а потом стали падать и вернулись на тот же уровень, что и год назад.

Прибыль Petropavlovsk стагнировала в 2016–2019 годах, а в 2020 году компания показала убыток. Кроме того, она не платит дивидендов. По мнению Жарского, цена золота к осени снова преодолеет отметку $2000 за тройскую унцию (сейчас стоит $1780), что приведет к росту стоимости золотодобывающих компаний, а также позволит им увеличить прибыль.