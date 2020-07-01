Petropavlovsk пожаловался на акционеров из-за спора вокруг его основателя

Против переизбрания основателя компании Павла Масловского и других директоров проголосовала «Южуралзолото» Константина Струкова и другие акционеры. В Petropavlovsk не считают итоги голосования «ни прозрачными, ни справедливыми»

Павел Масловский (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

Члены правления золотодобывающей компании Petropavlovsk, зарегистрированной в Великобритании, обратились к местному регулятору (Комиссии по поглощениям) с просьбой провести расследование после того, как 30 июня акционеры проголосовали против переизбрания семи нынешних руководителей компании в совет директоров. Об этом говорится в заявлении Petropavlovsk.

Совет директоров рекомендовал к переизбранию исполнительного директора и основателя компании Павла Масловского, главного финансового директора Данилу Котлярова и еще пятерых независимых директоров: Фиону Полус (председателя совета директоров, которая не вступила в должность), Гарри Кеньона-Слейни (старшего независимого директора), Роберт Дженкинса (председателя комитета по аудиту), Дэмиена Хаккета (председателя комитета по рискам) и Тимоти МакКатчеона.

Против их назначения выступили четыре группы акционеров: подконтрольное Константину Струкову ОАО «Южуралзолото» (его доля в Petropavlovsk — 22,37%), Альянс «Эверест» и Slevin (вместе — 12,09% голосов), а также Fortiana Holdings (4,62%) владельца Озерного полиметаллического месторождения в Бурятии Владислава Свиблова.

Как отметили в Petropavlovsk количественное большинство акционеров выступило за переизбрание Масловского, Котлярова и других, однако мнение меньшинства, которому принадлежит почти 40% компании возобладало на голосовании.

Совет директоров считает, что результаты голосования «были срежиссированы» компанией Струкова совместно с Николаем Люстигером, последние два года представляющим интересы «Эвереста» и Slevin. По утверждению членов совета директоров, им было известно о том, что Люстигер общался со Струковым еще до того, как «Южуралзолото» приобрел долю в компании. Вместе с последним он иногда пытался оказывать влияние на Petropavlovsk, говорится в заявлении. Компания просит проверить Комиссию по поглощениям, не было ли в этих действиях нарушения британских законов.