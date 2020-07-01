Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 70,44 (+0,49) Quote, 30 июн, 12:35
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 78,99 (+0,31) Quote, 30 июн, 12:35
СК передал дело сестер Хачатурян прокурору Общество, 00:21 Petropavlovsk пожаловался на акционеров из-за спора вокруг его основателя Общество, 00:21 Что изменится в российских законах в июле 2020 года Общество, 00:00 Дом культуры в Гусь-Хрустальном загорелся на площади 2,4 тыс. кв. м Общество, 30 июн, 23:40 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня Общество, 30 июн, 23:35 В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом Общество, 30 июн, 23:22 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 30 июн, 23:16 Более 10 человек погибли при взрыве и пожаре в клинике Тегерана Общество, 30 июн, 23:12 СК начал проверку после гибели пяти человек при пожаре в Амурской области Общество, 30 июн, 22:51 Россия направила США ноту после угроз из-за статьи о «связях» с талибами Политика, 30 июн, 22:47 Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек Политика, 30 июн, 22:43 В ВОЗ оценили «хороший путь» России в борьбе с коронавирусом Общество, 30 июн, 22:33 ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу Спорт, 30 июн, 22:28 Жителям Подмосковья разрешили занятия спортом на улице и в парках Общество, 30 июн, 22:28
Общество ,  
0 

Petropavlovsk пожаловался на акционеров из-за спора вокруг его основателя

Против переизбрания основателя компании Павла Масловского и других директоров проголосовала «Южуралзолото» Константина Струкова и другие акционеры. В Petropavlovsk не считают итоги голосования «ни прозрачными, ни справедливыми»
Золото GOLD $1 792,5 +0,78%
Павел Масловский
Павел Масловский (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

Члены правления золотодобывающей компании Petropavlovsk, зарегистрированной в Великобритании, обратились к местному регулятору (Комиссии по поглощениям) с просьбой провести расследование после того, как 30 июня акционеры проголосовали против переизбрания семи нынешних руководителей компании в совет директоров. Об этом говорится в заявлении Petropavlovsk.

Совет директоров рекомендовал к переизбранию исполнительного директора и основателя компании Павла Масловского, главного финансового директора Данилу Котлярова и еще пятерых независимых директоров: Фиону Полус (председателя совета директоров, которая не вступила в должность), Гарри Кеньона-Слейни (старшего независимого директора), Роберт Дженкинса (председателя комитета по аудиту), Дэмиена Хаккета (председателя комитета по рискам) и Тимоти МакКатчеона.

Против их назначения выступили четыре группы акционеров: подконтрольное Константину Струкову ОАО «Южуралзолото» (его доля в Petropavlovsk — 22,37%), Альянс «Эверест» и Slevin (вместе — 12,09% голосов), а также Fortiana Holdings (4,62%) владельца Озерного полиметаллического месторождения в Бурятии Владислава Свиблова.

Как отметили в Petropavlovsk количественное большинство акционеров выступило за переизбрание Масловского, Котлярова и других, однако мнение меньшинства, которому принадлежит почти 40% компании возобладало на голосовании.

Совет директоров считает, что результаты голосования «были срежиссированы» компанией Струкова совместно с Николаем Люстигером, последние два года представляющим интересы «Эвереста» и Slevin. По утверждению членов совета директоров, им было известно о том, что Люстигер общался со Струковым еще до того, как «Южуралзолото» приобрел долю в компании. Вместе с последним он иногда пытался оказывать влияние на Petropavlovsk, говорится в заявлении. Компания просит проверить Комиссию по поглощениям, не было ли в этих действиях нарушения британских законов.

Совет директоров компании считает, что результаты голосования не были достигнуты «ни прозрачным, ни справедливым» по отношению к акционерам способом, что наносит ущерб управлению компании и интересам сторон.

РБК направил запрос представителю Констинтина Струкова.

Троценко продаст свой пакет в Petropavlovsk «Южуралзолоту»
Бизнес
Роман Троценко

Структура Романа Троценко Aeon Mining договорилась продать «Южуралзолоту» 22,37% акций и 5,97% конвертируемых облигаций
Petropavlovsk феврале этого года. На тот момент капитализация компании в Лондоне превысила £600 млн (более $780 млн), Petropavlovsk занимает пятое место по добыче золота в России. Доля в компании принадлежала Троценко с июля 2019 года.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Petropavlovsk, золото, Павел Масловский
Материалы по теме
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
Бизнес
На крупнейшем золотодобывающем предприятии России заболели 89 сотрудников
Общество
Троценко отказался от планов покупки доли в золотодобывающей GV Gold
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter