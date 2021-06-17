Селедочные сомнения

Одна из крупных компаний по переработке рыбы заявила о массовой подделке консервов из сайры

Компания «Доброфлот» из Приморья пожаловалась в Роспотребнадзор на массовую фальсификацию консервов из сайры в магазинах. В ведомстве пока фиксировали лишь единичные случаи подделок, но в Росрыболовстве призывают провести проверку

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

О том, что в последнее время в российских магазинах все чаще стали появляться фальсифицированные консервы из сайры, сообщил РБК управляющий группы «Доброфлот» Александр Ефремов.

Ведущий свою историю с 1911 года и базирующийся в Артеме Приморского края «Доброфлот» ведет промысел на Дальнем Востоке и называет себя «крупнейшим по объему выпуска береговым рыбоконсервным заводом» в России. Группа сейчас является основным промышленным производителем, который сам добывает сайру, утверждает Ефремов. По его словам, другие рыбоконсервные заводы могут закупать сырье у иностранных рыбаков — китайских, тайваньских и японских.

С проблемой фальсификации «Доброфлот», как отметил Ефремов, столкнулся несколько месяцев назад: в группе обратили внимание, что на полках магазинов много консервированной сайры, а продукция «Доброфлота» не продается из-за более высокой цены. «Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — пояснил Ефремов.

Недобросовестные производители, по версии «Доброфлота», подменяют более дорогое сырье, то есть сайру, более дешевым — сельдью, но на этикетке пишут, что это сайра. Часто на таких банках указывают даже, что продукция соответствует ГОСТу, «что призвано вызвать доверие у потребителя и обеспечить увеличение объемов продаж», возмущается Ефремов.

В начале июня «Доброфлот» попросил Роспотребнадзор пресечь фальсификацию рыбных консервов и создать «равные условия для всех производителей консервированной рыбной продукции». Копия письма на имя руководителя ведомства Анны Поповой от 4 июня есть у РБК.

Проверить информацию «Доброфлота» попросил также депутат Госдумы Николай Коломейцев — запросы были направлены в Генпрокуратуру, Минсельхоз и Роспотребнадзор.

Насколько обоснованны обвинения

В России фальсифицировано около 54% консервов из сайры, речь идет более чем об 1,4 млн банок в месяц, оценивает «Доброфлот». В письме руководителю Роспотребнадзора Ефремов назвал десять компаний, которые, по мнению «Доброфлота», выдают сельдь за сайру. Среди них Владимирский консервный завод, «Русский рыбный мир» и «Фортуна Крыма». РБК направил письменные запросы в эти компании.

Поступление сырья на заводы и выпуск ими готовой продукции учитываются в созданной Россельхознадзором системе ветеринарного контроля «Меркурий», напомнил Ефремов. По его словам, в «Доброфлоте» не понимают, почему поступающие на завод партии сельди в информационной системе «Меркурий» превращаются в консервы из сайры.

В пресс-службе Роспотребнадзора не уточнили, поступало ли в ведомство письмо «Доброфлота». Там лишь сообщили, что из почти 1,9 тыс. образцов рыбных консервов, исследованных ими в 2020 году по физико-химическим показателям, только 11 (или 0,6%) оказались фальсификатом.

Система «Меркурий» фиксирует случаи подмены сырья в рыбных консервах, «но они не носят системный характер и такого высокого процента фальсификации Россельхознадзор не фиксирует», заявил представитель ведомства. Он заверил, что в отношении нарушителей принимаются административные меры.

Росрыболовство, как уточнил его представитель, не занималось проверкой рыбных консервов, так как это не входит в его полномочия. Но в агентстве считают «целесообразным инициировать проверку для исключения недобросовестной конкуренции и создания равных рыночных условий».

Фальсифицированные консервы, как утверждают в «Доброфлоте», были обнаружены в магазинах 19 торговых сетей по всей России, в том числе в «Магните», «Ленте», Fix Price, Globus, «Светофоре», «Мария-Ра», «Низкоцене». РБК направил запросы всем перечисленным ретейлерам.

В сети Fix Price сообщили РБК, что не обнаружили подделок. Служба контроля качества изучила продававшиеся в магазинах сети консервы из тихоокеанской сайры с добавлением масла, которые производит ООО «Владимирский консервный завод», и подтвердила, что внутри находится сайра, как и указано в составе, сообщили в компании. Запрос на Владимирский консервный завод остался без ответа.

Почему могут подделывать консервы с сайрой

Основная причина возможной фальсификации — подорожание сайры, указывает Ефремов. За последний год эта рыба подорожала на 30–40%, а сельдь стоит в среднем на 15–20% меньше, чем сайра. С точки зрения потребительских свойств сайра более ценная рыба, она вкуснее и чаще используется для приготовления блюд, утверждает гендиректор «Доброфлота».

О резком росте цен на сайру, которая «поменяла пути миграции и ушла туда, где российские компании не ведут промысел», сообщали в этом году и дальневосточные СМИ. По их данным, найти в российских магазинах консервированную сайру дешевле 100 руб. уже почти невозможно. В феврале жители Приморья публиковали в соцсетях фото из магазинов, где цена на консервы, которые «пару месяцев назад» стоили 50–100 руб., доходила до 180 руб. Средняя цена банки консервов из сайры в январе—апреле 2021 года равнялась 90 руб., что почти на 25% больше, чем в аналогичный период 2020 года, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK.

Насколько популярна сайра Россиянин покупает консервированную сайру в среднем 2,6 раза в год, следует из данных GfK, которая отслеживает покупки 20 тыс. домохозяйств. Рыбные консервы среднестатистический россиянин в прошлом году покупал 7,5 раза. Один розничный магазин в среднем продает 64 банки консервированной сайры в месяц, оценивает «Доброфлот». Сайра занимает лишь 11-е место среди наиболее популярных видов рыбы, свидетельствуют результаты исследования, которое в 2019 году ВЦИОМ провел по заказу Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. 9% тех, кто ест рыбу, заявили, что выбирают сайру чаще всего, 19% — что едят ее иногда. Самая популярная рыба в России — сельдь: ее чаще всего едят 28% и хотя бы иногда — 31% любителей рыбы. Сайру наряду с минтаем, горбушей и камбалой чаще всего предпочитают жители Сибири.

Сайра подорожала из-за сокращения улова: рыба, по словам Ефремова, ушла от российских берегов и суда, которые могут ее добывать, уходят далеко в море. Снижение добычи связано с природной цикличностью, пояснил руководитель Агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко. По его словам, сайру из исключительной экономической зоны России вытеснила сардина иваси.

За последние два года вылов сайры приморскими предприятиями упал почти до нуля, и для производства консервов сейчас в основном используется импортное сырье. Мороженую сайру в Россию, по информации Федеральной таможенной службы, поставляют Китай, Япония, Корея и Марокко. Импорт в этом году упал: в первом квартале 2021 года из этих стран завезли 1,5 тыс. т мороженой сайры, тогда как годом ранее было почти 10 тыс. т. Готовые рыбные консервы, в том числе из сайры, Россия в незначительном объеме завозила из Китая, но их импорт также упал в первом квартале — более чем в пять раз, с 129 до 24 т.

Запасы сайры снижаются во всем Тихоокеанском бассейне по биологическим причинам, констатирует представитель Росрыболовства. В 2020 году вылов сайры российскими рыбаками составил всего 800 т, что на 1,6 тыс. т ниже уровня 2019 года. Подмена видов рыбы в консервах может быть обусловлена действительно снижением вылова сайры и, соответственно, подорожанием сырья, резюмируют в Росрыболовстве.