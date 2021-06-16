Саммит красных линий

Четыре вопроса о встрече президентов России и США в Женеве

16 июня в Женеве состоится первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена. С чем стороны подошли к ней и каких итогов в политике, экономике и бизнесе ждать от российско-американского саммита, разбирался РБК

Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В каких обстоятельствах пройдет российско-американский саммит

Ради встречи на женевской вилле La Grange российский президент Владимир Путин прервет вызванную пандемией паузу в зарубежных поездках — последний раз за границу с визитом он выезжал в январе 2020 года, на мероприятия в Иерусалиме. Байден приедет в Швейцарию также в ходе первой с начала своего президентства, начавшегося 20 января этого года, зарубежной поездки.

Если смотреть на хронологию последних встреч американских и российских президентов, то можно заметить, что обычно первая после инаугурации нового главы США встреча проходила как раз ближайшей весной или летом. С Джорджем Бушем-младшим Путин встречался в мае, с Бараком Обамой — в апреле, с Дональдом Трампом — в июле, встреча с Байденом пришлась на июнь.

Траектория движения Байдена на саммит с Путиным повторяет траекторию его предшественника Трампа, который на отдельный двусторонний саммит с Путиным (состоялся в июле 2018 года) также прибыл в ходе европейского турне, после визита в Великобританию. Байден начал европейский тур с посещения саммита G7 в Соединенном Королевстве, а в Женеву приедет из Брюсселя, с саммита НАТО.

Чего стороны ждут от встречи

Поскольку отношения между Россией и США продолжают деградировать, ожидания от нынешней встречи у сторон довольно низкие. «У нас нет никаких завышенных ожиданий, иллюзий о том, что грядут некие «прорывы». Но есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США как две крупнейшие ядерные державы на международной арене», — констатировал 9 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, важен «сам факт разговора лидеров двух ведущих ядерных держав». Это повторяет подходы российской стороны к предыдущему российско-американскому саммиту 2018 года. «Что бы мы ни говорили, сам факт встречи очень важен и для выстраивания в дальнейшем соответствующей химии взаимоотношений между президентами», — говорил три года назад помощник российского президента Юрий Ушаков.

Трампа как президента российский лидер оценивал положительно, а в опубликованном 12 июня интервью NBC повторил, что считает его «талантливым, незаурядным политиком». Байдена Путин определил как «профессионального политика». Американский президент в преддверии встречи избегал жестких характеристик своего будущего визави. Если в начале срока он согласился с тем, что Путина можно называть убийцей, то в ходе пресс-конференции 13 июня ограничился тем, что назвал российского лидера автократом.

Как бы то ни было, оба президента выражали настроенность на диалог. Вестись он может по нескольким темам. По словам Лаврова, Россия хотела бы выяснить подход США к вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности. Байден говорил, что США не намерены искать конфронтации, а намерены обсудить вопросы, по которым у двух стран есть возможности взаимодействия. Среди тем, которые будут обсуждаться, обе стороны называли двусторонние отношения, Украину, Ливию и Сирию, КНДР, Афганистан, пандемию коронавируса. Эта повестка мало чем отличается от той, что обсуждалась три года назад. Тогда в центре внимания также были кризисное состояние двусторонних отношений и пути их выправления, международные вопросы (Сирия, Северная Корея и другие).

Уровень отношений между странами Путин и Байден оценивают одинаково. «Наши двусторонние отношения опустились до низшей точки за последние годы», — сказал Путин NBC. «Я думаю, он прав, это самая низкая точка», — согласился Байден. Уровень отношений и ожиданий красноречиво иллюстрирует отказ Путина и Байдена от обычной для такого рода встреч совместной пресс-конференции.

За прошедшее с предыдущего саммита время Россия и США еще больше осложнили работу дипломатических миссий друг друга. Весной послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан вернулись в свои столицы. Россия внесла США в список недружественных государств, запретив посольству нанимать на работу россиян, что привело к дальнейшему сокращению численности посольства и остановке выдачи россиянам американских виз. Москва и Вашингтон взаимно выслали дипломатов и внесли чиновников в санкционные списки (среди попавших в американский — замглавы администрации президента Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников; в российский — генпрокурор США Мэррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй). Вашингтон за время правления Байдена дважды вводил санкции против России. Поводами стали отравление и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным, якобы имевшее место вмешательство Москвы в президентские выборы 2020 года и кибератака на компанию Solar Winds.

«Думаю, во время встречи обе стороны будут сосредоточены на обозначении своих красных линий. Речь идет не только о том, чтобы каждый президент показал внутренней и международной аудитории, что он может противостоять коллеге, это также важно для продвижения к более конструктивным отношениям», — сказал РБК заместитель директора по политическим рискам в консалтинговой компании GPW Крис Тук.



Каким может быть политический результат

По словам Путина, хорошим результатом саммита стала бы возможность «восстановить наши личные контакты», «наладить прямой диалог», создать «механизм взаимодействия по темам, которые представляют взаимный интерес». Эксперты называют примерно такие же ключевые пункты. Как заявил на конференции «Примаковские чтения» американский эксперт Том Грэм, успехом встречи стало бы продолжение диалога после нее. Для этого в том числе необходимо вернуться к «нормальным дипломатическим отношениям», напомнил он. «Наши послы должны вернуться на свои места, чтобы можно было вести нормальные, устойчивые дипломатические отношения для диалога, тогда это будет успехом», — сказал Грэм.

Саммит может дать основу стабилизации отношений, говорил на той же конференции другой американский эксперт Майкл Кофман. По его мнению, соперничество стран сохранится, но могут быть намечены его границы. Российский эксперт Сергей Рогов уверен, что новая холодная война уже идет и нет предпосылок к тому, чтобы она прекратилась в ближайшее время, от саммита можно надеяться получить некоторое снижение напряженности в отношениях. При этом в Москве не исключают и возможность дальнейшего ухудшения отношений — об этом говорил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Я бы видел успех этого мероприятия в том, чтобы по его итогам оба президента заявили, что понимают всю сложность ситуации и лежащую на них ответственность и поэтому поручают экспертам начать подробный анализ того, каким образом может быть обеспечена стратегическая стабильность», — сказал РБК главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. После этого между странами должен начаться профессиональный разговор на эту тему, считает он. Если у саммита будут какие-то практические итоги, реализовать их Байдену будет легче, чем Трампу, так как он в отличие от предшественника не сталкивается с системным саботажем, да и в целом информационный фон этой встречи в США гораздо более конструктивный — Россия перестала быть до такой степени фактором внутренней политики, как это было при Трампе, отмечает Лукьянов.

Чего ждать от саммита с точки зрения бизнеса и экономики

«Я не ожидаю, что саммит принесет какие-либо позитивные новости с точки зрения бизнеса, торговли или санкционной повестки», — сказал РБК независимый аналитик в сфере политических рисков, главный редактор блога OGs and OFZs Ник Трикетт. Но отношения России и США настолько плохи, что даже отсутствие новостей уже будет хорошей новостью, добавил Трикетт. «Если саммит просто пройдет без существенных признаков конфронтации, рубль и другие российские активы могут получить краткосрочную поддержку», — прогнозирует Крис Тук. Но поскольку Байден склонен использовать политику кнута и пряника, то, даже если саммит пройдет относительно хорошо, нельзя исключать негативные «сюрпризы» после него, указывает аналитик.

Экономическим контекстом встречи являются вступившие в силу 14 июня санкции США, запрещающие американским инвесторам покупать российские облигации федерального займа (ОФЗ) на аукционах Минфина, и решение российского правительства о полном выходе Фонда национального благосостояния (ФНБ) из долларовых активов. То обстоятельство, что о дедолларизации ФНБ было объявлено незадолго до саммита, призвано послать сигнал рынкам и Вашингтону, что санкции не изменят поведение Москвы и в ответ она только усилит свою макрофинансовую защиту, считает Тук.

С 2014 года экономические связи России и США стабильно деградируют. Двусторонний товарооборот упал к 2020 году на 18% по сравнению с 2014-м, по данным ФТС России. Поставки российских товаров в Америку в основном складываются из продукции низкого передела — нефти и нефтепродуктов, стали, палладия, минеральных удобрений, тогда как Россия зависит от импорта американских гражданских самолетов, автомобилей и запчастей, промышленного оборудования, лекарств и медицинских приборов. В перспективе пяти—семи лет вероятно дальнейшее сокращение экономических связей по мере ужесточения общего санкционного режима, прогнозировал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в докладе 2019 года.

Трикетт убежден, что администрация Байдена продолжит придерживаться текущей стратегии в отношении России, включая санкции. «Байден испытывает достаточно большое политическое давление в Вашингтоне, которое вынуждает его хотя бы поднимать вопрос об обращении российских властей с Алексеем Навальным и его организацией», — указывает эксперт. Второго июня истекли три месяца с того момента, как Белый дом формально счел, что Навальный был отравлен запрещенным химическим оружием, и по американскому Закону о контроле за химическим и биологическим оружием (CBW Act) теперь у Байдена есть четкие основания для введения второго, обязательного раунда санкций, напоминает Тук.

Блок видео рекомендаций

В то же время администрация США, скорее всего, будет стремиться к определенным дипломатическим шагам навстречу, поскольку она «не может позволить себе бесконечно тратить деньги на сдерживание и России, и Китая, в то время как ей приходится преодолевать экономические последствия COVID-19 и выбирать среди длинного списка политических приоритетов», считает Трикетт. «Байден пытается балансировать — избегать ненужной конфронтации с Россией и одновременно не выглядеть слишком слабым президентом», — соглашается Тук. Даже если отношения России и США еще сильнее ухудшатся, Байден постарается избежать опрометчивых шагов, которые могут вызвать эффект домино для международных рынков, считает он.