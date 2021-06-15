В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом вновь введены ограничения

В Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 сделали нерабочими дни с 15 по 19 июня и ввели ряд ограничений. Как на новые противоэпидемические меры отреагировал бизнес — в материале РБК

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня, таким образом продлив выходные до 20 июня. Это решение он объяснил ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией (за последние сутки в столице выявили 6,7 тыс. случаев заражения, это максимум с декабря прошлого года).

В связи с этим власти объявили о следующих ограничениях:

с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания (за исключением привитых от коронавируса);

с 13 по 20 июня приостанавливается оказание услуг общепита с 23:00 до 06:00 (за исключением обслуживания навынос и доставки заказов), бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке;

с 13 по 20 июня приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фуд-кортов и детских игровых комнат, а также использование на территориях парков «объектов городской инфраструктуры».

Управляющий партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков выразил уверенность в том, что меры столичных властей направлены на сдерживание роста заболеваемости и стабилизацию ситуации с загрузкой больниц.

«Что касается проанонсированных ограничений, мы, очевидно, ожидаем 20-процентное падение выручки по тем проектам, что работали после 23 часов. Тщательно соблюдаем все требования безопасности — в частности, выдаем на входе в рестораны маски, следим за социальной дистанцией — и надеемся на понимание гостей. В общем, делаем все, зависящее от нас, чтобы не оказаться во втором локдауне», — сказал он.

Ползиков добавил, что детали работы Даниловского рынка «пока непонятны», так как формулировка о приостановке посещения фуд-кортов трактуется неоднозначно. «В целом готовы ко всем вариантам: можно будет работать навынос — будем работать навынос», — заявил он.

Основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов рассказал РБК, что у московских ресторанов на ночное время приходится в среднем около 20% выручки, но все зависит от формата работы — есть заведения, которые работают только ночью, для них это очень критично; для тех, кто работает не только ночью, это «частично плохо». Ограничения на работу в ночное время критичны в первую очередь для баров и ночных клубов, счел бизнесмен.

«Если рестораны, которые работают днем и в ночное время, просто понесут убытки, то некоторые бары и ночные клубы могут не выжить», — пояснил Миронов, добавив, что ограничения могут продлить и непонятно, «как долго это будет тянуться».

Он также указал на то, что во время предыдущих ограничений в Москве не закрывали фуд-корты. Теперь заведения общепита, которые вынуждены будут закрыться, должны будут платить зарплаты персоналу и арендную плату.

Он заключил, что «McDonald’s выживет», но российскому бизнесу «придется жестко». Впрочем, частичные ограничения, по мнению ресторатора, лучше полного локдауна.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что новость об ограничениях прозвучала для московского общепита, «как контрольный выстрел». Он выразил надежду на то, что ограничительные меры не будут продлены, добавив, что если это произойдет, то властям придется либо готовить для общепита «финансовый спасательный круг», либо поменять отношение к необходимости всеобщей вакцинации.

Об ограничениях объявили за несколько часов до начала матча между сборными России и Бельгии в рамках чемпионата Европы по футболу. Рестораторы пока разбираются, смогут ли работать в ночь на 13 июня, но, скорее всего, ограничение вступает в силу с рабочего дня 13 июня, то есть утром, полагает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ, объединяет собственников и управляющих торговых центров) Олег Войцеховский считает, что ТЦ будут работать в строгом соответствии с указом мэра.

«Хотя непонятно, почему принято решение о закрытии фуд-кортов, где концентрация посетителей не выше, чем в общих зонах и магазинах и соблюдаются абсолютно все меры от ношения масок и перчаток до социальной дистанции», — говорит он.

По оценке РСТЦ, количество посетителей в связи с продлением выходных сократится на 7%, а закрытие фуд-кортов и детских зон приведет к снижению прибыли. «Экономика предприятий общепита на фуд-кортах сильнейшим образом пострадала после прошлогодних локдаунов и на сегодняшний день не восстановилась. Поэтому стоит ожидать сокращения количества арендаторов фуд-кортов в случае продления ограничительных мер больше, чем на неделю», — сказал Войцеховский.



В пресс-службе «Макдоналдса» сообщили РБК, что пока изучают указ, ограничения затронут около 60 предприятий быстрого обслуживания (ПБО). «По возможности предприятия будут работать навынос и в доставку. В вечерние часы залы будут закрыты, они также при возможности будут работать навынос и в доставку. Работников предприятий при необходимости перераспределим в другие ПБО», — добавили там.

Какие финансовые показатели были у общепита перед введением ограничений



По данным ЕМИСС, в январе—апреле 2021 года оборот организаций по предоставлению продуктов питания и напитков (рестораны, кафе, предприятия общепита с обслуживанием навынос и т.д.) в Москве достиг 180,5 млрд руб., что более чем втрое превышает аналогичный показатель годовой давности (56,1 млрд руб.). В июне 2019 года оборот всех предприятий общественного питания (кафе, рестораны, точки фастфуда, кафетерии, заводские столовые и пр.) в столице превысил, по данным управления Росстата по Москве и Московской области, 16,3 млрд руб.

В июне 2020 года этот показатель равнялся только 9,5 млрд руб. Только в середине месяца разрешили открыть летние веранды, с 23 июня было разрешено обслуживать гостей в помещениях.

Магазины «Ашан» и «Атак» продолжают работать в обычном режиме. «Мы не ослабляли мер по санитарной безопасности, поэтому на нашу работу нововведения не повлияют. Сотрудники офиса, которые без ущерба для трудовой деятельности могут быть переведены на удаленный режим, продолжат трудиться удаленно. В офисе также сохраняются масочный режим, соблюдение дистанции и термометрия сотрудников», — сообщили там.

Более 70% сотрудников столичных офисов X5 Group («Пятерочка», «Перекресток, «Карусель») по-прежнему работают в удаленном режиме.

«Магнит» продолжает работать в том же режиме, как и весной 2020 года, — большая часть сотрудников офиса работает в гибридном формате, часть — полностью в удаленном режиме. «Для сотрудников магазинов продолжают действовать меры безопасности введенные ранее», — добавили в компании.

В пресс-службе МТС заявили РБК, что компания не отменяла мероприятий, направленных на профилактику заболевания COVID-19, которые реализуются с начала пандемии. Так, на полной дистанционной работе остаются сотрудники из группы риска, остальные работают в гибридном формате. Службы, деятельность которых ведется 24/7, работают в прежнем режиме.

При этом посещать офис МТС можно только при соблюдении социальной дистанции, всех мер безопасности и регулярной сдачи ПЦР-тестов. В МТС заверили, что учтут рекомендации по организации работы в период с 13 по 20 июня.

Представитель компании «ВымпелКом» (владелец «Билайна») в беседе с РБК сказал, что оператор связи, который относится к числу непрерывно действующих организаций, будет осуществлять свою деятельность в обычном режиме. «То есть дни с 15 по 19 июня включительно будут стандартными рабочими днями», — пояснил он. По его словам, в «Билайне» также продолжает действовать режим работы, при котором все сотрудники, чьи задачи можно выполнять вне офиса, могут работать удаленно.

Представитель «МегаФона» заявил РБК, что компания как непрерывно действующая организация, оказывающая социально значимые услуги, будет выполнять свою работу с 15 по 19 июня в полном объеме. «Сотрудники, входящие в группу риска и чье присутствие на рабочем месте необязательно, работают в удаленном режиме», — сказал собеседник. В «МегаФоне» подчеркнули, что компания сохранила все защитные меры, введенные ранее по предписанию Роспотребнадзора.

В пресс-службе сети кинотеатров «Каро» заявили РБК, что с момента открытия залов после локдауна не ослабляли меры безопасности. «На наших площадках продолжают действовать социальная дистанция и ограничения по заполняемости залов, а также регулярная санитарная обработка поверхностей, антисептики и обязательный масочно-перчаточный режим», — добавили там.

Представитель Mail.ru Group напомнил РБК, что компания перешла на постоянную гибридную модель работы. Сотрудникам предложили работать из дома, но в оговоренные с руководителем дни посещать офис.

Центральный офис туроператора «Интурист» в Москве работает удаленно до 30 июня включительно. Менее 30% сотрудников приезжают в офис в связи с производственной необходимостью, например для подписания документов или встреч с партнерами.

Комментируя новые ограничения, в частности перевод на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, представитель «Транснефти» Игорь Демин отметил, что «Транснефть» входит в список стратегических предприятий, которым разрешено не останавливать работу.

Тем не менее, «видя всплеск заболеваемости COVID-19, руководство компании уже с начала июня распорядилось о переводе около 30% сотрудников на удаленный режим работы», отметил он. Демин добавил, что большая часть сотрудников центрального офиса компании уже вакцинированы.

В Альфа-банке заявили РБК, что более 70% сотрудников организации работают в удаленном режиме, а объявленные ограничения на работу банка не повлияют.

В пресс-службе банка «Открытие» заявили, что офисы продолжат работу с соблюдением требований эпидемиологической безопасности.

«В настоящее время в связи с эпидемиологической ситуацией в бэк-офисе одновременно может находиться 50% персонала, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции. Кроме того, в банке масштабируется постоянный гибридный формат работы, когда сотрудники ряда подразделений работают в офисе посменно, в среднем примерно 50% рабочего времени, график руководители подразделений определяют самостоятельно, где-то это может быть неделя через неделю, где-то — два-три дня в неделю в офисе, остальное время сотрудники работают из дома», — добавили в пресс-службе.

Директор по персоналу Росбанка Мария Мосина сообщила РБК, что в начале года организация начала переводить офисных работников на гибридный режим работы, предполагающий работу вне офиса в течение двух-трех дней в неделю, вплоть до полностью удаленного режима.

«В банке и ранее были форматы работы для сотрудников с гибким графиком и возможность два-три дня в неделю работать удаленно. Сейчас этот формат становится постоянным для большинства сотрудников, в головной офис на сегодняшний день вернулись не более 25% сотрудников», — сказала она.

Представитель «Сибура» сообщил РБК, что доля сотрудников «с устойчивыми антителами» по компании превышает 75%, в корпоративном центре — 60%. Поскольку «Сибур» является непрерывно действующей организацией, офисы в Москве продолжат работу с 15 по 18 июня.

«Мы следуем постановлениям и рекомендациям и сокращаем количество присутствующих не менее чем на 30%», — добавили в компании, отметив, что на удаленку переводят сотрудников старше 55 лет и тех, у кого нет антител.

В «Аэрофлоте» сообщил РБК, что все службы, работа которых так или иначе связана с организацией полетов и их обслуживанием, работают, как правило, в непрерывном цикле, посменно. Блок видео рекомендаций

Пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов рассказал, что руководство сформировало график и смены работы, чтобы обеспечить выполнение летной программы в период июньских праздников. Дальнейшие решения будут приняты на основании рекомендаций уполномоченных госорганов Подмосковья, подчеркнул он.