Супербюджет для Superjet

Корпорация «Иркут» оценила необходимые для производства отечественных самолетов средства в ₽4,15 трлн

В ближайшие годы на рынке будут востребованы более тысячи пассажирских лайнеров отечественного производства МС-21, Superjet 100 и Ил-114. Однако для финансирования их лизинга потребуется более 4 трлн руб.

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Российская авиационная отрасль нуждается в кредитах общим объемом до 4,15 трлн руб. для финансирования программ лизинга 1099 гражданских пассажирских самолетов МС-21, Superjet 100 и Ил-114-300 до 2035 года. Такую оценку привел директор по маркетингу и продажам гражданской авиатехники корпорации «Иркут» (входит в «Ростех») Кирилл Будаев на международной конференции «Авиационное финансирование и лизинг в России и СНГ».

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Он объяснил, что российским авиакомпаниям потребуется 734 самолета Ил-114-300, Superjet 100 и МС-21 (около 70% от заявленного объема), а еще 365 таких воздушных судов «Иркут» рассчитывает поставить за рубеж.

«Чтобы профинансировать этот объем самолетов, нам необходимо 4,15 трлн руб. кредитных денег для организации поставок и сдачи в лизинг такого парка. Это суммы огромные», — сказал он, отметив, что эти деньги будут работать на всю экономику.

«У авиапрома большое макроэкономическое плечо, которое отражается на вкладе в ВВП и на вкладе в бюджет по трем критериям: прямому, косвенному и индуцированному эффектам. Это плечо составляет на 1 вложенный рубль порядка 8 руб. консолидированно. Поэтому программа до 2035 года сгенерит макроэкономике суммарно около 11 трлн руб.», — считает Будаев.

Однако ясности с источниками финансирования пока нет, добавил он. Основные лизингодатели сейчас — это госбанки или госкомпании, поскольку «на рынке такой объем средств не найти». Чтобы обеспечить конкурентоспособность, лизинговая ставка должна быть дотируемой, отметил топ-менеджер.

Именно лизинговые компании за государственные и привлеченные на рынке деньги приобретают самолеты и затем их сдают в лизинг непосредственно авиакомпаниям. Госпрограммы субсидирования могут частично компенсировать размер лизинговых платежей, стоимость летного часа или снижать цену авиалайнеров.

Какова степень готовности российских самолетов

Будаев рассказал об улучшении эксплуатационных показателей самолетов Superjet, которые выпускает корпорация «Иркут». Из 155 выпущенных самолетов 128 эксплуатируются в российских авиакомпаниях, а 27 — за рубежом. По его словам, сейчас Superjet обеспечивает более половины пассажирооборота самолетов регионального класса в России. Их средний налет составляет девять часов в сутки, исправность всего парка — на уровне 83%, у лучших самолетов налет в месяц поднялся до 300 часов.

В 2018 году средний налет самолетов Superjet, по данным закрытой статистики Росавиации, составил 109 часов в месяц, или 3,6 часа в сутки, писала газета «Ведомости».

Новый российский ближнемагистральный самолет Ил-114 совершил первый полет в декабре 2020 года. Его сертификацию планируется завершить в 2022 году, а с 2023 года начать серийные поставки перевозчикам. «Новый самолет особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок», — говорил ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Начало серийного производства среднемагистрального лайнера МС-21 несколько раз переносилось, последний раз — из-за санкций США против Объединенной авиастроительной корпорации и «Ростеха». В результате под запретом оказался ввоз в Россию композитных материалов для крыла. Как рассказал в интервью РБК Чемезов, производство композитных материалов для крыльев лайнера уже наладили в России, новые консоли уже поступили на завод-изготовитель. Сертификация МС-21 ожидается в конце 2021 года. Первые шесть самолетов с российским композитным крылом получит авиакомпания «Россия» в 2022 году, сказал Будаев.

Есть ли спрос на российские самолеты

Представители крупнейших российских лизинговых компаний, работающих с российской авиатехникой, считают «суперамбициозными» прогнозы «Иркута». «Оценка корпорации исходит из полного вытеснения новых самолетов иностранного производства с российского рынка в сегментах узкофюзеляжных магистральных, региональных реактивных и турбовинтовых воздушных судов», — сообщил РБК директор департамента по работе с крупнейшими клиентами «Сбербанк Лизинг» Павел Пискун (его слова передала пресс-служба). Порядок цифр в расчете требуемых объемов финансирования верный, но сама задача выпуска такого количества воздушных судов в обозначенный период времени суперамбициозна, отметил он. РБК направил запросы в «ВТБ Лизинг» и ГТЛК.

Из перечисленных типов воздушных судов только Superjet 100 сертифицирован, сертификация МС-21 ожидается не ранее 2022 года, о сроках сертификации Ил-114-300 пока сложно говорить определенно, отмечает Пискун: «В таких условиях вытеснить западную технику сразу будет чрезвычайно сложно».

Источник РБК в крупной российской лизинговой компании также назвал прогноз «Иркута» сверхоптимистичным, особенно с учетом продолжающейся пандемии коронавируса, ограничившей авиасообщение между странами. Но он считает достижимыми цели, которые ставит Будаев, при условии значимой господдержки при производстве самолетов и передаче их в лизинг. По его словам, основное количество самолетов действующего парка российские авиакомпании получили в 2012–2019 годах. Если учитывать цикл операционного лизинга в 12 лет, то в 2025 году начнется массовый вывод самолетов из парка. Судя по всему, на этом и построен прогноз «Иркута», допускает он.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК говорил, что по МС-21 есть портфель твердых заказов на 175 машин. «И как только начнутся поставки в наши авиакомпании, рассчитываем, что, естественно, спрос появится и за рубежом. Уже спрашивают. Пока нужно сертифицировать самолет, в первую очередь в России, поставить его первым заказчикам и обеспечить бесперебойное послепродажное обслуживание», — заключил он. Недостаточное качество послепродажного обслуживания было основной претензией к Superjet со стороны эксплуатирующих его авиакомпаний.