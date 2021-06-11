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Супербюджет для Superjet
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Газета
Супербюджет для Superjet
Газета № 087 (3376) (1106) Бизнес,
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Супербюджет для Superjet

Корпорация «Иркут» оценила необходимые для производства отечественных самолетов средства в ₽4,15 трлн
В ближайшие годы на рынке будут востребованы более тысячи пассажирских лайнеров отечественного производства МС-21, Superjet 100 и Ил-114. Однако для финансирования их лизинга потребуется более 4 трлн руб.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Российская авиационная отрасль нуждается в кредитах общим объемом до 4,15 трлн руб. для финансирования программ лизинга 1099 гражданских пассажирских самолетов МС-21, Superjet 100 и Ил-114-300 до 2035 года. Такую оценку привел директор по маркетингу и продажам гражданской авиатехники корпорации «Иркут» (входит в «Ростех») Кирилл Будаев на международной конференции «Авиационное финансирование и лизинг в России и СНГ».

Заголовок и начало заметки скорректированы после получения разъяснений от компании.

Он объяснил, что российским авиакомпаниям потребуется 734 самолета Ил-114-300, Superjet 100 и МС-21 (около 70% от заявленного объема), а еще 365 таких воздушных судов «Иркут» рассчитывает поставить за рубеж.

«Чтобы профинансировать этот объем самолетов, нам необходимо 4,15 трлн руб. кредитных денег для организации поставок и сдачи в лизинг такого парка. Это суммы огромные», — сказал он, отметив, что эти деньги будут работать на всю экономику.

«У авиапрома большое макроэкономическое плечо, которое отражается на вкладе в ВВП и на вкладе в бюджет по трем критериям: прямому, косвенному и индуцированному эффектам. Это плечо составляет на 1 вложенный рубль порядка 8 руб. консолидированно. Поэтому программа до 2035 года сгенерит макроэкономике суммарно около 11 трлн руб.», — считает Будаев.

Однако ясности с источниками финансирования пока нет, добавил он. Основные лизингодатели сейчас — это госбанки или госкомпании, поскольку «на рынке такой объем средств не найти». Чтобы обеспечить конкурентоспособность, лизинговая ставка должна быть дотируемой, отметил топ-менеджер.

Именно лизинговые компании за государственные и привлеченные на рынке деньги приобретают самолеты и затем их сдают в лизинг непосредственно авиакомпаниям. Госпрограммы субсидирования могут частично компенсировать размер лизинговых платежей, стоимость летного часа или снижать цену авиалайнеров.

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Чемезов допустил проведение народного конкурса на новое имя для Superjet Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки

Какова степень готовности российских самолетов

Будаев рассказал об улучшении эксплуатационных показателей самолетов Superjet, которые выпускает корпорация «Иркут». Из 155 выпущенных самолетов 128 эксплуатируются в российских авиакомпаниях, а 27 — за рубежом. По его словам, сейчас Superjet обеспечивает более половины пассажирооборота самолетов регионального класса в России. Их средний налет составляет девять часов в сутки, исправность всего парка — на уровне 83%, у лучших самолетов налет в месяц поднялся до 300 часов.

В 2018 году средний налет самолетов Superjet, по данным закрытой статистики Росавиации, составил 109 часов в месяц, или 3,6 часа в сутки, писала газета «Ведомости».

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Власти назвали конкурентные преимущества авиалайнера МС-21 Фото: Госкорпорация «Ростех» / ТАСС

Новый российский ближнемагистральный самолет Ил-114 совершил первый полет в декабре 2020 года. Его сертификацию планируется завершить в 2022 году, а с 2023 года начать серийные поставки перевозчикам. «Новый самолет особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок», — говорил ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Начало серийного производства среднемагистрального лайнера МС-21 несколько раз переносилось, последний раз — из-за санкций США против Объединенной авиастроительной корпорации и «Ростеха». В результате под запретом оказался ввоз в Россию композитных материалов для крыла. Как рассказал в интервью РБК Чемезов, производство композитных материалов для крыльев лайнера уже наладили в России, новые консоли уже поступили на завод-изготовитель. Сертификация МС-21 ожидается в конце 2021 года. Первые шесть самолетов с российским композитным крылом получит авиакомпания «Россия» в 2022 году, сказал Будаев.

Есть ли спрос на российские самолеты

Представители крупнейших российских лизинговых компаний, работающих с российской авиатехникой, считают «суперамбициозными» прогнозы «Иркута». «Оценка корпорации исходит из полного вытеснения новых самолетов иностранного производства с российского рынка в сегментах узкофюзеляжных магистральных, региональных реактивных и турбовинтовых воздушных судов», — сообщил РБК директор департамента по работе с крупнейшими клиентами «Сбербанк Лизинг» Павел Пискун (его слова передала пресс-служба). Порядок цифр в расчете требуемых объемов финансирования верный, но сама задача выпуска такого количества воздушных судов в обозначенный период времени суперамбициозна, отметил он. РБК направил запросы в «ВТБ Лизинг» и ГТЛК.

Из перечисленных типов воздушных судов только Superjet 100 сертифицирован, сертификация МС-21 ожидается не ранее 2022 года, о сроках сертификации Ил-114-300 пока сложно говорить определенно, отмечает Пискун: «В таких условиях вытеснить западную технику сразу будет чрезвычайно сложно».

Источник РБК в крупной российской лизинговой компании также назвал прогноз «Иркута» сверхоптимистичным, особенно с учетом продолжающейся пандемии коронавируса, ограничившей авиасообщение между странами. Но он считает достижимыми цели, которые ставит Будаев, при условии значимой господдержки при производстве самолетов и передаче их в лизинг. По его словам, основное количество самолетов действующего парка российские авиакомпании получили в 2012–2019 годах. Если учитывать цикл операционного лизинга в 12 лет, то в 2025 году начнется массовый вывод самолетов из парка. Судя по всему, на этом и построен прогноз «Иркута», допускает он.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК говорил, что по МС-21 есть портфель твердых заказов на 175 машин. «И как только начнутся поставки в наши авиакомпании, рассчитываем, что, естественно, спрос появится и за рубежом. Уже спрашивают. Пока нужно сертифицировать самолет, в первую очередь в России, поставить его первым заказчикам и обеспечить бесперебойное послепродажное обслуживание», — заключил он. Недостаточное качество послепродажного обслуживания было основной претензией к Superjet со стороны эксплуатирующих его авиакомпаний.

Авторы: Артём Кореняко, Владислав Гордеев.
Теги: Sukhoi Superjet-100 , «Иркут» , лизинг , кредиты
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