Чемезов допустил проведение народного конкурса на новое имя для Superjet

Самолет российского производства не должен называться английской аббревиатурой, считает глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, «Ростех», возможно, объявит всероссийский конкурс, чтобы выбрать новое имя для SSJ

Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

«Ростех» рассматривает возможность проведения всероссийского конкурса по переименованию Sukhoi Superjet. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на 2 июня — день открытия ПМЭФ.

«Мы создаем новую модификацию «Суперджета» (Sukhoi Superjet New), и эта работа еще впереди. Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?» — отметил Чемезов.

На уточняющий вопрос РБК, как можно переименовать самолет, глава «Ростеха» ответил: «Пока не думали об этом. Может быть, объявим всероссийский конкурс».

О возможном ребрендинге Sukhoi Superjet 100 Чемезов говорил РБК еще два года назад — после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево. Тогда глава госкорпорации подчеркивал, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете. Каждый российский гражданский самолет убыточен, ОАК потом «покрывает эти расходы за счет военной статьи», отмечал Чемезов.