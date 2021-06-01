Чемезов допустил проведение народного конкурса на новое имя для Superjet
«Ростех» рассматривает возможность проведения всероссийского конкурса по переименованию Sukhoi Superjet. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на 2 июня — день открытия ПМЭФ.
«Мы создаем новую модификацию «Суперджета» (Sukhoi Superjet New), и эта работа еще впереди. Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?» — отметил Чемезов.
На уточняющий вопрос РБК, как можно переименовать самолет, глава «Ростеха» ответил: «Пока не думали об этом. Может быть, объявим всероссийский конкурс».
О возможном ребрендинге Sukhoi Superjet 100 Чемезов говорил РБК еще два года назад — после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево. Тогда глава госкорпорации подчеркивал, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете. Каждый российский гражданский самолет убыточен, ОАК потом «покрывает эти расходы за счет военной статьи», отмечал Чемезов.