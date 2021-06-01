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Бизнес ,  
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Чемезов допустил проведение народного конкурса на новое имя для Superjet

Самолет российского производства не должен называться английской аббревиатурой, считает глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, «Ростех», возможно, объявит всероссийский конкурс, чтобы выбрать новое имя для SSJ
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

«Ростех» рассматривает возможность проведения всероссийского конкурса по переименованию Sukhoi Superjet. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на 2 июня — день открытия ПМЭФ.

«Мы создаем новую модификацию «Суперджета» (Sukhoi Superjet New), и эта работа еще впереди. Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?» — отметил Чемезов.

На уточняющий вопрос РБК, как можно переименовать самолет, глава «Ростеха» ответил: «Пока не думали об этом. Может быть, объявим всероссийский конкурс».

О возможном ребрендинге Sukhoi Superjet 100 Чемезов говорил РБК еще два года назад — после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево. Тогда глава госкорпорации подчеркивал, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете. Каждый российский гражданский самолет убыточен, ОАК потом «покрывает эти расходы за счет военной статьи», отмечал Чемезов.

На разработку нового Sukhoi Superjet потратят до 130 млрд руб.
Бизнес
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) — это ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» (с прошлого года компания переименована в «Региональные самолеты»). Коммерческая эксплуатация самолета началась в 2011 году. В нынешнем самолете SSJ 100 доля импортных комплектующих доходит до 70%. В 2018 году было решено заняться импортозамещением «Суперджета».

Sukhoi Superjet New — перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который призван заменить SSJ 100. Новая версия самолета будет с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих российскими. Создание SSJ-NEW в модификации с максимальным импортозамещением в отчете ОАК за 2019 год названо одним из ключевых проектов. В документе отмечается, что финансирование проекта осуществляется «преимущественно за счет собственных или заемных средств». В конце 2019 года сообщалось, что Минпромторг готов заплатить 14,867 млрд руб. за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ-NEW. Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года.

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Планируется, что на разработку новой модели российского ближнемагистрального авиалайнера Sukhoi Superjet потратят 120–130 млрд руб., сообщали «Ведомости». Около половины этой суммы может пойти на разработку необходимого для SSJ-NEW российского двигателя ПД-8, говорил источник РБК. Сейчас самолеты Sukhoi Superjet 100 оснащаются двигателями SaM146, которые выпускает совместное предприятие французской SAFRAN Aircraft Engines и российской «ОДК-Сатурн».

Автор
Инна Сидоркова Инна Сидоркова
Ростех Суперджет Сергей Чемезов
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
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