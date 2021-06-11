«Восток Ойл» приглянулся трейдерам

«Роснефть» договорилась о продаже доли в таймырском проекте международному консорциуму

Консорциум Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy подписал соглашение с «Роснефтью» об основных условиях покупки 5% в ее новом проекте «Восток Ойл». Ранее другой трейдер — Trafigura — договорился о покупке 10% за €7 млрд

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

«Роснефть» и консорциум трейдеров в составе нидерландской Vitol и Mercantile & Maritime Energy (базируется в Сингапуре) подписали cоглашение об основных условиях сделки по продаже 5% проекта «Восток Ойл». Об этом утром в четверг, 10 июня, сообщила пресс-служба «Роснефти».

Соглашение подтверждает намерение консорциума приобрести долю в «Восток Ойле» и закрепляет основные условия сделки. Ее закрытие ожидается после получения сторонами необходимых регуляторных и корпоративных одобрений, говорится в сообщении.

Других деталей этой сделки в пресс-релизе не приводится. РБК направил запросы в пресс-службу Vitol. Представитель Mercantile & Maritime Energy отказался что-либо добавлять к пресс-релизу «Роснефти».

«Восток Ойл» — новый мегапроект «Роснефти», который включает Пайяхское и Иркинское месторождения на Таймыре (компания приобрела оба у структур Эдуарда Худайнатова в конце 2020 года за $9,6 млрд, указывала «Роснефть» в отчетности), уже действующий Ванкорский кластер месторождений, Западно-Иркинский участок и ряд других месторождений в Красноярском крае. Общие ресурсы проекта оцениваются в более 6 млрд т.

Что известно про готовящуюся сделку

В декабре 2020 года «Роснефть» продала 10% «Восток Ойла» международному трейдеру Trafigura за €7 млрд (около $8,5 млрд; то есть весь проект оценили в $85 млрд). 5% могут стоить Vitol и Mercantile & Maritime Energy €3,5 млрд.

Соглашение с Vitol и Mercantile & Maritime основано на успешном многолетнем сотрудничестве с «Роснефтью», отметил ее главный исполнительный директор Игорь Сечин. «Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл», высокое качество нефти и его экономическая модель делают проект одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования в мировой энергетической отрасли, что подтверждается высоким интересом к нему крупных мировых компаний и оценками ведущих инвестиционных банков», — отметил он (цитата по сообщению «Роснефти»).

По словам Сечина, этот проект представляет интерес для компаний, которые специализируются на поставках сырья, трейдинге и логистике, имеют разветвленную клиентскую базу и каналы сбыта по всему миру и учитывают будущую потребность поставок «зеленой» нефти.

«Восток Ойл» — проект с низкими удельными затратами на добычу, с углеродным следом на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, сообщает пресс-служба «Роснефти». Его месторождения содержат «премиальную малосернистую нефть», которая отличается уникально низким содержанием серы, 0,01–0,04%. «Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ, что позволит значительно снизить объем парниковых выбросов проекта», — говорится в пресс-релизе.

На встрече с президентом Владимиром Путиным в конце ноября 2020 года глава «Роснефти» говорил, что первая очередь «Восток Ойла» обеспечит транспортировку до 50 млн т нефти в год, вторая — до 100 млн т (около 2 млн барр. в сутки).

В ходе последнего Петербургского международного экономического форума «Роснефть» заключила более 50 контрактов для реализации проекта на общую сумму 558,8 млрд руб. В том числе они касаются строительства объектов первой очереди энергообеспечения «Восток Ойла», а также возведения нефтяного терминала «Порт Бухта Север» на Таймыре и гидротехнических сооружений.

Зачем трейдерам доли в «Восток Ойле»

Агентство Reuters сообщало в январе 2021 года, что после сделки с Trafigura «Роснефть» предложила доли в «Восток Ойле» другим крупнейшим нефтетрейдерам, включая Vitol, Glencore и Gunvor.

Vitol — крупнейший в мире сырьевой трейдер, который ежедневно торгует около 7 млн барр. нефти. В 2013 году Vitol и Glencore предоставили «Роснефти» $10 млрд в качестве аванса за поставки нефти, что помогло компании профинансировать покупку ТНК-BP у «Альфа-Групп» и ее партнеров.

А в конце 2016 года Glencore вместе с катарским суверенным фондом Qatar Investment Authority стал акционером российской госкомпании в ходе ее приватизации. Одним из пунктов сделки было новое пятилетнее соглашение Glencore с «Роснефтью» о закупке у российской компании нефти из расчета 220 тыс. барр. в день для сбытового подразделения трейдера.

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Mercantile & Maritime специализируется на физической торговле нефтью и газом, транспортировке и логистике нефти и консультационных услугах. Ее основатель — бизнесмен из Пакистана Муртаза Лахани, в прошлом — куратор бизнеса Glencore в Ираке и консультант правительства Курдистана по вопросам нефтяного экспорта. В последние два года эта компания была одним из покупателей нефтепродуктов у «Роснефти», а также интересовалась торговлей ее нефтью, сообщает Reuters со ссылкой на трейдера.

Пресс-служба «Роснефти» ранее подчеркивала, что продажа долей в «Восток Ойле» напрямую не связана с поставками трейдерам нефти с этого проекта. «Роснефть» не нуждается в привлечении инвестиций в «Восток Ойл» в обмен на поставки нефти. <...> Коммерческая деятельность «Роснефти» по заключению поставочных контрактов является отдельным направлением бизнеса, который проводится со всеми субъектами мирового трейдинга», — говорилось в сообщении компании от 26 января.

«Мы намерены и дальше укреплять наше сотрудничество с Vitol и Mercantile & Maritime, в том числе в рамках проекта «Восток Ойл», — сказал Сечин в четверг, не уточнив детали.