IBS выходит из облаков

«ВымпелКом» подал в ФАС ходатайство о приобретении компании DataFort

«ВымпелКом» готовится приобрести облачное подразделение IBS — многие крупнейшие телеком-операторы уже оказывают подобные услуги. Но сделку еще должна одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

О том, что «ВымпелКом» (оказывает услуги мобильной связи под брендом «Билайн») ведет переговоры о покупке компании DataFort — облачного подразделения IBS, РБК рассказали четыре источника. Один из собеседников РБК утверждает, что сделка будет закрыта в ближайшее время. В марте этого года о переговорах между IBS и «ВымпелКомом» сообщало издание TAdviser.

Но, по словам одного из источников, компаниям еще необходимо получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, поскольку DataFort работает с криптографическими средствами, а «ВымпелКом» принадлежит иностранному холдингу VEON (зарегистрирован на Бермудских островах, штаб-квартира расположена в Амстердаме). Представитель пресс-службы ФАС подтвердил, что к ним уже поступило ходатайство от компании «ВЕОН Венчурс Б.В.» (структура VEON) о приобретении ООО «ИБС ДатаФорт» (юрлицо DataFort) и что его планируют рассмотреть на заседании правительственной комиссии. Дата заседания пока не определена, сказал он.

Один из собеседников РБК отмечает, что в рамках сделки IBS оценивает стоимость своей «дочки» по мультипликатору 13 EBITDA, или в 2,5–3 млрд руб.

Представители «ВымпелКома» и IBS отказались от комментариев.

Почему нужно одобрение сделки Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко напомнил, что комиссия дает согласие на осуществление сделок, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение. К последним относят компании, которые занимаются лицензируемой деятельностью по разработке и производству шифровальных (криптографических) средств, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.

Зачем «ВымпелКому» облачный бизнес

DataFort оказывает облачные услуги. По данным СПАРК, «ИБС ДатаФорт» косвенно подконтрольна «ИБС Холдингу» бизнесмена Анатолия Карачинского (на 99% принадлежит ИБС, 1% — у «ИБС Платформикс»). Выручка компании в 2020 году — 592 млн руб., чистая прибыль — 34 млн руб.

«ВымпелКом» оказывает услуги мобильной связи, фиксированной телефонии, доступа в интернет, платного телевидения и др. Выручка «ВымпелКома» по итогам первого квартала составила 68,4 млрд руб., чистая прибыль не раскрывается. На 31 марта у «ВымпелКома» было 50 млн абонентов мобильной связи.

Весной 2018 года «ВымпелКом» запустил собственный облачный сервис BeeCloud, который позволяет корпоративным клиентам компании разворачивать виртуальную инфраструктуру в облаке. Оператор рассчитывал довести свою долю на российском рынке облачных услуг до 10%.

Однако пока компания занимает незаметную долю на этом рынке, отметил аналитик iKS-Consulting Станислав Минин. По оценке iKS-Consulting, в 2020 году объем российского облачного рынка вырос на 19,5% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 99,7 млрд руб. ($1,4 млрд). Крупнейшими игроками на нем были «дочки» «Ростелекома» (20,8%) и МТС (11,2%), а также компании КРОК (8,3%), Selectel (8,2%) и SberCloud (6,2%). DataFort находилась на границе первой десятки игроков либо вообще не входила в нее, уточнил Минин.

Логика сделки — в следующем, объясняет один из собеседников РБК, знакомый с ее условиями: для «ВымпелКома» это «очень хорошее усиление своего b2b-направления облачных сервисов, а для IBS — хороший exit (выход из актива. — РБК)». По словам еще одного источника, IBS занимается в первую очередь ИТ-консалтингом, а бизнес, связанный с дата-центрами, для группы является не совсем профильным. При этом для дальнейшего развития требуются серьезные капвложения, объяснил он.

В конце 2020 года клиентами BeeCloud были 300 крупных компаний, говорил в интервью CNews директор по развитию нового бизнеса «ВымпелКома» Евгений Коробов. «Абсолютно уверен, что в ближайшие пять лет крупные телеком-провайдеры будут существенно увеличивать долю на облачном рынке вместе с ростом спроса и развитием функционала своих облачных платформ. Ведь только у них клиент может получить единый сервис: мощное облако, экспертизу команды и каналы передачи данных с единым SLA (Service Level Agreement — соглашение об уровне обслуживания, договор между заказчиком услуги и ее поставщиком, содержащий описание услуги, права и обязанности сторон, а также определяющий уровень качества предоставления услуги. — РБК)», — отмечал Коробов.

Гендиректор дата-центров Oxygen Павел Кулаков говорит, что «ВымпелКом» сформировал значительную часть своего пакета облачных сервисов с привлечением DataFort в качестве внешнего партнера, который продает через канал мобильного оператора свою облачную инфраструктуру. «Для DataFort такое сотрудничество было выгодно, потому что позволяло держать в штате меньше специалистов по продажам, для «ВымпелКома» — потому что ему не нужно было вкладываться в инфраструктуру, заниматься формированием продукта, обеспечивать его интеграцию, защиту в облаке и т.п. Поэтому сделка выглядит очень логичной», — заключил Кулаков.