Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 72,71 71,79 EUR Нал. 88,38 87,47 USD Бирж. 72,29 -0,02 EUR Бирж. 87,93 -0,16 USD ЦБ. 72,08 -0,74 EUR ЦБ. 87,81 -0,83 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 36683,35 -611,65 IMOEX 3843,28 +0,94% RTSI 1673,01 +0,97% Brent 71,75 -0,50% DJIA 34447,14 -0,44% Nasdaq 13911,75 -0,09%
IBS выходит из облаков
Лента новостей
В хабаровском автосервисе произошел пожар площадью 1 тыс. кв м 09:11, Общество Эксперты назвали лучший город России по доступности кафе 09:00, Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 июня 08:57, Общество Арустамяна аккредитовали на Евро после отказа из-за позиции Баку 08:53, Спорт Стать следующим Biogen: три фармкомпании, готовые взорвать рынок 08:51, PRO В МВД назвали лидеров среди иностранцев по числу нарушений ПДД в России 08:42, Общество В МВД раскрыли подробности о ДТП на Урале с шестью погибшими 08:38, Общество В Японии решили рекомендовать авиакомпаниям не летать над Белоруссией 08:28, Политика ФБК признали экстремистским, цена активов сверхбогатых. Главные новости 08:20, Общество Новый мир: как Skype проиграл Zoom в битве за популярность 08:17, PRO Разворот на Ближний Восток: возможности для бизнеса в Катаре 08:15, РБК и посольство Катара В МИД не увидели оснований для пересмотра списка недружественных стран 08:05, Политика Состав за миллиард и золотая молодежь. Самые дорогие сборные Евро-2020 08:00, Спорт Как приятно начать день 07:34, РБК и «Галс» Основатель группы ПИК проведет IPO своей новой компании 07:10, Бизнес В Мьянме разбился военный самолет 07:09, Политика Шесть человек погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом на Урале 07:03, Общество Основатель ПИК — РБК: «Вроде маржа большая, а выходит убыток» 07:00, Интервью Более десяти человек погибли при обрушении дома из-за дождей в Мумбаи 06:50, Общество СМИ узнали о споре онлайн-кинотеатров с Роскомнадзором из-за сцен курения 06:39, Бизнес Подарки для своих волос: фен, стайлер и выпрямитель 06:25, РБК и Dyson В МИДе заявили о неизменности позиции России по Nord Stream из-за США 06:15, Политика НКО подготовились к снижению пожертвований после принятия нового закона 06:00, Политика Псаки оценила «неловкость» саммита с Путиным после слов Байдена об убийце 05:34, Политика Зачем нужен ноутбук с двумя дисплеями 05:06, РБК и ASUS Чемпионат мира повысил спрос на хоккейные товары в России 05:00, Спорт Минприроды назвало регионы с наибольшим числом «ядовитых территорий» 04:57, Общество Пенсионерка и мужчина погибли при пожаре на Камчатке 04:42, Общество
Газета
IBS выходит из облаков
Газета № 086 (3375) (1006) Технологии и медиа,
0

IBS выходит из облаков

«ВымпелКом» подал в ФАС ходатайство о приобретении компании DataFort
«ВымпелКом» готовится приобрести облачное подразделение IBS — многие крупнейшие телеком-операторы уже оказывают подобные услуги. Но сделку еще должна одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

О том, что «ВымпелКом» (оказывает услуги мобильной связи под брендом «Билайн») ведет переговоры о покупке компании DataFort — облачного подразделения IBS, РБК рассказали четыре источника. Один из собеседников РБК утверждает, что сделка будет закрыта в ближайшее время. В марте этого года о переговорах между IBS и «ВымпелКомом» сообщало издание TAdviser.

Но, по словам одного из источников, компаниям еще необходимо получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, поскольку DataFort работает с криптографическими средствами, а «ВымпелКом» принадлежит иностранному холдингу VEON (зарегистрирован на Бермудских островах, штаб-квартира расположена в Амстердаме). Представитель пресс-службы ФАС подтвердил, что к ним уже поступило ходатайство от компании «ВЕОН Венчурс Б.В.» (структура VEON) о приобретении ООО «ИБС ДатаФорт» (юрлицо DataFort) и что его планируют рассмотреть на заседании правительственной комиссии. Дата заседания пока не определена, сказал он.

Один из собеседников РБК отмечает, что в рамках сделки IBS оценивает стоимость своей «дочки» по мультипликатору 13 EBITDA, или в 2,5–3 млрд руб.

Представители «ВымпелКома» и IBS отказались от комментариев.

Почему нужно одобрение сделки

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко напомнил, что комиссия дает согласие на осуществление сделок, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение. К последним относят компании, которые занимаются лицензируемой деятельностью по разработке и производству шифровальных (криптографических) средств, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.

Технологии и медиа
В первом квартале абонентская база «Билайн» вновь сократилась Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Зачем «ВымпелКому» облачный бизнес

DataFort оказывает облачные услуги. По данным СПАРК, «ИБС ДатаФорт» косвенно подконтрольна «ИБС Холдингу» бизнесмена Анатолия Карачинского (на 99% принадлежит ИБС, 1% — у «ИБС Платформикс»). Выручка компании в 2020 году — 592 млн руб., чистая прибыль — 34 млн руб.

Бизнес
ВТБ вложит 35 млрд руб. в облачный сервис «Ростелекома» Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«ВымпелКом» оказывает услуги мобильной связи, фиксированной телефонии, доступа в интернет, платного телевидения и др. Выручка «ВымпелКома» по итогам первого квартала составила 68,4 млрд руб., чистая прибыль не раскрывается. На 31 марта у «ВымпелКома» было 50 млн абонентов мобильной связи.

Весной 2018 года «ВымпелКом» запустил собственный облачный сервис BeeCloud, который позволяет корпоративным клиентам компании разворачивать виртуальную инфраструктуру в облаке. Оператор рассчитывал довести свою долю на российском рынке облачных услуг до 10%.

Однако пока компания занимает незаметную долю на этом рынке, отметил аналитик iKS-Consulting Станислав Минин. По оценке iKS-Consulting, в 2020 году объем российского облачного рынка вырос на 19,5% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 99,7 млрд руб. ($1,4 млрд). Крупнейшими игроками на нем были «дочки» «Ростелекома» (20,8%) и МТС (11,2%), а также компании КРОК (8,3%), Selectel (8,2%) и SberCloud (6,2%). DataFort находилась на границе первой десятки игроков либо вообще не входила в нее, уточнил Минин.

Логика сделки — в следующем, объясняет один из собеседников РБК, знакомый с ее условиями: для «ВымпелКома» это «очень хорошее усиление своего b2b-направления облачных сервисов, а для IBS — хороший exit (выход из актива. — РБК)». По словам еще одного источника, IBS занимается в первую очередь ИТ-консалтингом, а бизнес, связанный с дата-центрами, для группы является не совсем профильным. При этом для дальнейшего развития требуются серьезные капвложения, объяснил он.

Технологии и медиа
Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo Фото: Jörg Carstensen / DPA / ТАСС

В конце 2020 года клиентами BeeCloud были 300 крупных компаний, говорил в интервью CNews директор по развитию нового бизнеса «ВымпелКома» Евгений Коробов. «Абсолютно уверен, что в ближайшие пять лет крупные телеком-провайдеры будут существенно увеличивать долю на облачном рынке вместе с ростом спроса и развитием функционала своих облачных платформ. Ведь только у них клиент может получить единый сервис: мощное облако, экспертизу команды и каналы передачи данных с единым SLA (Service Level Agreement — соглашение об уровне обслуживания, договор между заказчиком услуги и ее поставщиком, содержащий описание услуги, права и обязанности сторон, а также определяющий уровень качества предоставления услуги. — РБК)», — отмечал Коробов.

Гендиректор дата-центров Oxygen Павел Кулаков говорит, что «ВымпелКом» сформировал значительную часть своего пакета облачных сервисов с привлечением DataFort в качестве внешнего партнера, который продает через канал мобильного оператора свою облачную инфраструктуру. «Для DataFort такое сотрудничество было выгодно, потому что позволяло держать в штате меньше специалистов по продажам, для «ВымпелКома» — потому что ему не нужно было вкладываться в инфраструктуру, заниматься формированием продукта, обеспечивать его интеграцию, защиту в облаке и т.п. Поэтому сделка выглядит очень логичной», — заключил Кулаков.

Авторы: Анна Балашова, Владислав Скобелев, Тимофей Дзядко.
Теги: Билайн , VEON , IBS , облачные сервисы
Материалы по теме
Тинькофф Банк подал иск к «ВымпелКому» более чем на ₽400 млн Финансы
«ВымпелКом» решил проверить интерес к «пробиву» данных абонентов Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter