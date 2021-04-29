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Технологии и медиа ,  
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В первом квартале абонентская база «Билайн» вновь сократилась

VEON VEON $1,76 +0,57% Купить
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В первом квартале абонентская база «ВымпелКома» (бренд «Билайн») в России снизилась на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 50 млн клиентов. Об этом говорится в отчете, опубликованном его материнской компанией VEON.

Размер абонентской базы год к году у «ВымпелКома» падает уже несколько лет подряд. В самой компании это связывали с недостаточным уровнем восприятия качества связи и сервиса в прошлом. Как отмечается в нынешнем сообщении, благодаря ускоренной модернизации сети и отказа от использования навязанных услуг во второй половине прошлого года ситуация с абонентской базой стабилизировалась. Гендиректор «ВымпелКома» Александр Торбахов ранее прогнозировал, что компания рассчитывает выйти в плюс во втором полугодии 2021 года.

При этом выручка «ВымпелКома» по итогам первого квартала выросла на 1,4%, до 68,4 млрд руб. Положительное влияние на показатель оказал рост в сегментах фиксированной связи, b2b, а также продаж устройств. Выручка от основных для компании услуг мобильной связи увеличилась на 0,3%, до 58,35 млрд руб.

«ВымпелКом» решил проверить интерес к «пробиву» данных абонентов
Технологии и медиа
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Показатель EBITDA снизился на 4,8%, до 28,3 млрд руб. Маржа по нему составила 39,2% вместо 41,8% год назад.

До сих пор «ВымпелКом» сохранял третье место по числу абонентов в России, однако по этому показателю к компании вплотную приблизилась «дочка» «Ростелекома» «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). По итогам 2020 года собственная абонентская база компании составляла 46,6 млн клиентов. Кроме того, на ее сети обслуживалось еще более 2,8 млн абонентов виртуальных операторов мобильной связи (MVNO). Тогда как у «ВымпелКома» на конец года было 49,9 млн абонентов. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в интервью РБК прогнозировал, что в ближайший год, возможно в 2022 году, «Т2 РТК Холдинг» выйдет на третье место по количеству абонентов «с потенциалом дальнейшего движения вперед».

Tele2 не обогнал «Билайн» по количеству абонентов в России в 2020 году
Технологии и медиа
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Ростелеком» пока не опубликовал свои результаты за первый квартал.

Билайн ВымпелКом сотовая связь VEON
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