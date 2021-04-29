В первом квартале абонентская база «Билайн» вновь сократилась

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В первом квартале абонентская база «ВымпелКома» (бренд «Билайн») в России снизилась на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 50 млн клиентов. Об этом говорится в отчете, опубликованном его материнской компанией VEON.

Размер абонентской базы год к году у «ВымпелКома» падает уже несколько лет подряд. В самой компании это связывали с недостаточным уровнем восприятия качества связи и сервиса в прошлом. Как отмечается в нынешнем сообщении, благодаря ускоренной модернизации сети и отказа от использования навязанных услуг во второй половине прошлого года ситуация с абонентской базой стабилизировалась. Гендиректор «ВымпелКома» Александр Торбахов ранее прогнозировал, что компания рассчитывает выйти в плюс во втором полугодии 2021 года.

При этом выручка «ВымпелКома» по итогам первого квартала выросла на 1,4%, до 68,4 млрд руб. Положительное влияние на показатель оказал рост в сегментах фиксированной связи, b2b, а также продаж устройств. Выручка от основных для компании услуг мобильной связи увеличилась на 0,3%, до 58,35 млрд руб.

Показатель EBITDA снизился на 4,8%, до 28,3 млрд руб. Маржа по нему составила 39,2% вместо 41,8% год назад.