Рискованный ответ на санкционный запрос

Власти обяжут банки сообщать о запросах информации из «недружественных стран»

Банки будут передавать в ЦБ и Росфинмониторинг данные о запросах «недружественных стран» по раскрытию конфиденциальных данных, следует из законопроекта Минфина. Инициатива связана с законом США об истребовании сведений за рубежом

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Власти подготовили поправки в законодательство, которые обяжут российские банки информировать финансовую разведку и ЦБ о запросах госорганов из «недружественных стран». Законопроект разработал Минфин, он обсуждался и был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, рассказали РБК два источника, близких к правкомиссии, и источник, знакомый с подготовкой проекта (документ есть у РБК).

Работа над документом нацелена на «противодействие недружественным действиям США и иных иностранных государств», следует из экспертного заключения аппарата правительства на законопроект (есть у РБК). РБК направил запрос в Минфин, Росфинмониторинг, Банк России и пресс-службу правительства.

О чем идет речь в законопроекте

Поправки планируется внести в так называемый закон о контрсанкциях, принятый в 2018 году (127-ФЗ), — он содержит меры воздействия на США и другие иностранные государства в ответ на санкции против России. В него предлагается добавить новую статью и указать обязанность банков не позднее одного рабочего дня сообщать в Росфинмониторинг и Банк России о запросах, которые поступили «от компетентных органов недружественных государств». Речь идет о требованиях иностранцев предоставить сведения о гражданах России или российских компаниях, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные.

В экспертном заключении к законопроекту есть пояснения, что Минфин и Минюст США сейчас вправе требовать такие данные у любых зарубежных банков, если те имеют корреспондентский счет в США. Подобное право появилось у американских госорганов с 1 января 2021 года по принятому Anti-Money Laundering Act of 2020 (the AML Act). Власти США могут запрашивать иностранный банк о любом счете при наличии одного из условий:

счет является предметом уголовного расследования в США;

счет является объектом антиотмывочного разбирательства в США;

в отношении этого счета начата процедура конфискации средств в доход США.

«По мнению Банка России, крайне высоки риски использования властями США указанного права для получения ранее недоступной для них информации о любой финансовой операции, сделках и участниках сделок, осуществляемых через российские банки», — говорится в экспертном заключении к законопроекту.

Судебная практика американских судов толкует новую норму достаточно широко, поэтому объем запрашиваемой информации о клиентах может быть максимальным, замечает юрист практики «международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Илья Горшков. «Это позволит американским властям использовать полученную информацию в том числе для правительственных расследований по вопросам наложения санкций в отношении России», — допускает собеседник РБК.

Мешают ли банкам запросы из «недружественных стран»

Полномочия американских Минюста и Минфина выходят за рамки национальной юрисдикции, но возможности отказать в сотрудничестве у российских банков нет, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Законодательство США не предоставляет зарубежным банкам возможность сослаться на ограничения национального законодательства о защите банковской тайны или защите конфиденциальной информации», — поясняет он.

Крупнейшие российские банки имеют валютные корреспондентские счета в иностранных банках, включая Citibank и JPMorgan. РБК направил запрос в системно значимые кредитные организации. Сбербанк отказался от комментариев, остальные не ответили на вопрос, поступали ли к ним в этом году требования о раскрытии клиентской информации от госорганов США.

Даже если участники рынка получали такие запросы, никто о них не распространяется, говорит замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов. Он признает, что требования иностранных госорганов могут создать сложности для кредитных организаций, если предписано раскрыть сведения, содержащие налоговую или банковскую тайну. «По американскому законодательству, если ответ на такой запрос не поступает, американскому банку могут предписать закрыть счет иностранному банку-корреспонденту. <…> Но запросы госорганов других стран необязательно могут быть связаны с действующими или будущими санкциями в отношении российского клиента. Иногда цель запроса — проверка санкционной программы, а не санкции в отношении конкретного клиента. Например, часть санкционных программ связана с поставкой оборудования для конкретных целей. Запрос позволяет уточнить, что оборудование не связано с подсанкционной деятельностью», — поясняет собеседник РБК.

ЦБ в своих материалах указывал на штрафы, которые грозят российским банкам со стороны США за отказ раскрывать информацию (.pdf). Это штраф в $50 тыс. за каждый день просрочки при нарушении сроков ответа, судебное разбирательство о принудительном списании денег с корреспондентского счета и закрытие самого корсчета за рубежом.

Обязанность ответить на запрос «по сути безальтернативна», констатирует Горшков. Он напоминает, что разрыв корреспондентских отношений с американскими банками не позволит российским проводить операции в долларах.

Что даст передача сведений о запросах

Информирование ЦБ и Росфинмониторинга проблему банков не решит — им самим придется решать, как взаимодействовать с иностранными госорганами, и принимать возможные риски, считают в НСФР. Но российские надзорные органы будут в курсе, что иностранцы интересуются конкретным клиентом или конкретными сделками, полагает Александр Наумов: «Росфинмониторинг со своей стороны оценит: если эти сделки никак не связаны с оборонзаказом, подсанкционными компаниями или чувствительными областями экономики, возможно, не будут препятствовать банку, чтобы он отвечал на подобный запрос. Скорее всего, речь идет о праве вето».

Инициатива российских властей оправдана нежеланием «спонсировать» американское правительство данными об операциях российских клиентов, считает Горшков. «В принципе, непредставление информации действительно поможет затормозить публичные разбирательства», — говорит юрист, но предупреждает о рисках такого подхода.

По его словам, AML-акт запрещает сотрудникам банков уведомлять владельцев счетов о запросах госорганов США. «С точки зрения законодательства США передача такой информации о факте запроса правительствам стран нахождения зарубежных банков, если они являются клиентами такого банка, является нарушением AML-закона. Поэтому российские банки, передающие информацию о факте запросов со стороны американского правительства российским властям, по сути, находятся под постоянным риском разрыва корреспондентских отношений с американскими банками», — предупреждает юрист.