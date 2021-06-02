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Политика ,  
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S&P увидело риск повысить санкциями зависимость Минска от Москвы

Под давлением экономических проблем из-за санкций Белоруссия может пойти на такие политические уступки России, на которые она категорически не соглашалась ранее, считают аналитики S&P
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Ужесточение санкций Запада против Белоруссии будут способствовать еще большей зависимости республики от России вплоть до того, что Минск будет вынужден пойти на те политические уступки Москве, от которых он раньше отказывался. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства S&P Global, поступившем в РБК.

По мнению экспертов S&P, несмотря на выделение второго транша в рамках кредита на $1 млрд, российская финансовая поддержка Белоруссии в последнее время снижается. Это связано с возникшими в последнее время противоречиями между двумя странами.

В некоторых случаях ранее такие противоречия приводили к приостановке выделения средств по уже заключенным договорам о кредитных линиях. Последние кредиты, предоставленные Россией, предназначены для рефинансирования долга Белоруссии и не являются предоставлением дополнительных кредитных ресурсов, говорится в обзоре.

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Поэтому сейчас неясно, в какой степени Россия сможет компенсировать Белоруссии ущерб, нанесенный санкциями, отмечают в S&P.

Однако альтернативный выход — предложенное Евросоюзом финансирование в обмен на проведение политических и экономических реформ — представляется еще более отделенной перспективой, говорится в обзоре.

Почти весь объем госдолга Белоруссии (90%) номинирован в иностранной валюте, а возможные новые санкции, скорее всего, закроют Минску доступ на международные рынки капитала. Однако в краткосрочной перспективе агентство не видит рисков для выплат Белоруссии по внешнему долгу. До конца 2021 года страна должна погасить задолженность на $1,1 млрд. Первая крупная выплата по еврооблигациям на $800 млн должна произойти в 2023 году.

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Агентство отмечает, что последствия запрета на авиасообщение со стороны стран ЕС и Украины приведет к «управляемым» последствиям, поскольку доля этого сектора в ВВП страны составляет около 1%. Одним из серьезных препятствий для введения жестких санкций со стороны ЕС может быть угроза убытков, которые понесут европейские компании.

Однако, если ЕС и США примут жесткий вариант санкций, который ударит по нефтепереработке, экспорту нефтепродуктов и калийных удобрений, их последствия будут значительными.

Агентство присвоило Белоруссии рейтинг B с негативным прогнозом.

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Ранее главный редактор блога OGs and OFZs Ник Трикетт заявил РБК, что риск дефолта Белоруссии по евробондам невысок, потому что внешний долг республики не так велик. «Однако потеря экспортных доходов, начало которой положили санкции США в отношении белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, может повлечь гораздо больше проблем с фондированием ее экономики», — считает он.

Чем сложнее для Белоруссии размещать евробонды на международном рынке (что усугубляется снижением валютной выручки, затрудняющим обслуживание существующих евробондов), тем больше она будет вынуждена рассматривать выпуск суверенных и корпоративных бумаг в России (сама Белоруссия размещала облигации на российском рынке в 2019–2020 годах), отмечает эксперт. «В общем мы видим внешние факторы давления на Белоруссию, которые усиливают финансовую роль России», — резюмировал Трикетт.

Авторы
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Белоруссия санкции интеграция
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