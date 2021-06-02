S&P увидело риск повысить санкциями зависимость Минска от Москвы

Под давлением экономических проблем из-за санкций Белоруссия может пойти на такие политические уступки России, на которые она категорически не соглашалась ранее, считают аналитики S&P

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Ужесточение санкций Запада против Белоруссии будут способствовать еще большей зависимости республики от России вплоть до того, что Минск будет вынужден пойти на те политические уступки Москве, от которых он раньше отказывался. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства S&P Global, поступившем в РБК.

По мнению экспертов S&P, несмотря на выделение второго транша в рамках кредита на $1 млрд, российская финансовая поддержка Белоруссии в последнее время снижается. Это связано с возникшими в последнее время противоречиями между двумя странами.

В некоторых случаях ранее такие противоречия приводили к приостановке выделения средств по уже заключенным договорам о кредитных линиях. Последние кредиты, предоставленные Россией, предназначены для рефинансирования долга Белоруссии и не являются предоставлением дополнительных кредитных ресурсов, говорится в обзоре.

Поэтому сейчас неясно, в какой степени Россия сможет компенсировать Белоруссии ущерб, нанесенный санкциями, отмечают в S&P.