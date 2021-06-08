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Алексея Семеняку подвели широкие связи
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Алексея Семеняку подвели широкие связи
Газета № 084 (3373) (0806) Политика,
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Алексея Семеняку подвели широкие связи

Российские власти выслали из страны представителя регионального интернет-регистратора
Украинец, о задержании и выдворении которого отчиталась ФСБ, оказался представителем ИТ-организации RIPE NCC, которая занимается распределением интернет-ресурсов. Теперь ему запрещен въезд в Россию на 25 лет
Алексей Семеняка
Алексей Семеняка (Фото: ЦОС ФСБ РФ)

Украинец Алексей Семеняка, которого ФСБ назвала агентом СБУ и выслала из России, оказался директором по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии организации RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC). Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией. Корреспондент РБК, знакомый с Семенякой, также узнал его на распространенных ФСБ фотографиях.

RIPE NCC распределяет ресурс IP-адресов между локальными регистратурами в России, Европе и на Ближнем Востоке (всего в мире пять таких регистратур). Локальные регистраторы, в свою очередь, присваивают IP-адреса конечным пользователям. Семеняка занимается взаимодействием с заинтересованными лицами по технологическим вопросам.

Представителем RIPE NCC Семеняка стал в 2016 году. До этого он также работал исполнительным директором Qrator Labs (компания занимается противодействием DDoS-атакам), в «МегаФоне» (руководителем группы услуг пакетных сетей центра обработки данных), а также в «Яндексе» (по данным профиля на LinkedIn, был главой сетевого департамента).

За что выслали представителя RIPE NCC

В понедельник, 7 июня, ФСБ сообщила о высылке из страны Алексея Семеняки, который, по данным ведомства, занимался «разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб». В течение длительного времени его якобы координировали сотрудники управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Сообщения от них сотрудники ФСБ обнаружили на изъятых у Семеняки «персональных электронных устройствах». Сотрудники СБУ предлагали украинцу оказать им содействие в решении рабочих вопросов, «имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации», уточняет ФСБ.

Но Семеняка «не успел нанести ущерб внешней безопасности России», говорится в сообщении, и сам подтвердил, что поддерживал «длительные отношения» с представителями СБУ и оказывал им «разноплановую консультационную помощь». На видео, которым была сопровождена новость, были показаны десятки жестких дисков и визитки представителей Службы безопасности Украины, киберподразделения Национальной полиции Украины, Европола, Глобального центра киберполитики США.

Как объяснил Алексей Семеняка в беседе с РБК, его обвиняют в нежелательных контактах с гражданами Украины во время командировок в эту страну. Однако, по его словам, это похоже на «какую-то кампанию против граждан Украины, смысл которой пока непонятен», потому что командировки, о которых идет речь, состоялись около двух лет назад, и это были обычные разговоры на конференциях в сфере управления интернетом. Он добавил, что также «обменивался визитками» на этих мероприятиях, но это «норма на любой конференции» в группе беседующих людей.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии «Украинской Правде» заявил, что заявления ФСБ о «якобы разоблачении «агента СБУ» следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны, составной частью которой является распространение фейков и проведения информационных спецопераций» и призвал СМИ «скептически относиться к любой информации такого типа».

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ФСБ сообщила о разоблачении агента СБУ Алексей Семеняка

По словам автора Telegram-канала «Эшер II» и бывшего директора хостинга DiPHOST.Ru Филиппа Кулина, у тех, кто участвует в профильных конференциях, на которых обсуждается развитие интернета, «визитки любых спецслужб мира не значат ничего», кроме того, что они имеют «активные позиции по вопросу управления интернетом». Также он отметил, что иногда визитки берутся «как сувенирка». По словам Кулина, нет гарантии, что человек с визитками спецслужб не может быть шпионом, но и в качестве улик они «ничего вообще не значат».

При этом источник РБК в одной из ИТ-компаний, а также собеседник, близкий к ФСБ, рассказывали, что ранее спецслужбы планировали депортировать из страны еще одного ИТ-специалиста — программиста одной крупной российской компании, который также является гражданином Украины. Вопрос о депортации встал после его участия в одном из митингов в поддержку Алексея Навального несколько месяцев назад, однако конфликт был урегулирован, и сотрудник остался в России.

Гендиректор компании DataPro (владеет дата-центрами) Алексей Солдатов указал, что, если бы Алексей Семеняка совершил преступление, его бы арестовали, а поскольку его только выслали, то «предъявить особо нечего, кроме общения с представителями спецслужб Украины, чего он и сам не скрывает». «Дальше начинается «новая реальность». Могут ли свободно работать в стране лица и организации, заподозренные официальными властями в общении с разведывательным сообществом другой стороны? С точки зрения США и их партнеров — не могут, что видно по бизнесу [Евгения] Касперского и по последним санкциям против наших ИТ-компаний, занимающихся безопасностью», — рассуждает Алексей Солдатов. Он предположил, что наше разведывательное сообщество приняло эти правила игры. «С одной стороны, вроде как правильно и принцип взаимности еще никто не отменял, с другой стороны — если там идиоты, то зачем на них равняться?» — рассуждает глава DataPro.

В 2017 году Министерство внутренней безопасности США временно запретило американским госучреждениям использовать софт «Лаборатории Касперского», считая, что он представляет угрозу безопасности США. Власти объясняли, что обеспокоены связями между некоторыми представителями «Лаборатории Касперского» и российской разведкой и другими госорганами России, а также тем, что российское законодательство разрешает спецслужбам запросить у «Касперского» предоставить интересующую их информацию. В 2019 году запрет на использование продуктов компании стал бессрочным.

В середине апреля администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции в отношении более чем 30 российских компаний и физлиц, в том числе компании Positive Technologies, объясняя, что на конференциях последней сотрудники российских спецслужб якобы рекрутируют хакеров.

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Как комментировали обвинения в Positive Technologies

Как пояснял в интервью РБК глава Positive Technologies Юрий Максимов, компания не согласна с обвинениями, но с формальной точки зрения не может «сказать, что это какая-то неправда», поскольку на международном форуме по практической кибербезопасности Positive Hack Days, который несколько лет проводит компания, «встречаются десятки тысяч людей»: эксперты, представители бизнеса, государства, а также спецслужбы со всего мира. «И, конечно, среди такой большой аудитории происходят какие-то дискуссии, которые мы не контролируем», — говорил Максимов.

Может ли высылка отразиться на деятельности RIPE NCC в России

К концу дня в понедельник RIPE NCC разослала своим клиентам письмо, в котором сообщила, что отстранила Алексея Семеняку от выполнения его обязанностей до выяснения обстоятельств, рассказали РБК представители двух получивших его компаний. В письме также отмечается, что RIPE NCC является нейтральной организацией и стремится работать со всеми заинтересованными сторонами в регионе для поддержки стабильности интернета, в том числе в России и Украине.

Семеняка подтвердил РБК, что организация приостановила его работу.

В России есть еще по меньшей мере один сотрудник RIPE NCC — директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии Максим Буртиков. РБК направил ему запрос.

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Positive Technologies — РБК: «Эта русская компания точно связана с KGB» Юрий Максимов

По словам Алексея Солдатова, он впервые вступил в RIPE в 2008 году и с тех пор не видел живьем представителей этой организации и даже не знал об их существовании в России. «Если мы 13 лет решали вопросы удаленно, то, думаю, и дальше сможем», — указал он.

Гендиректор регистратора доменов и хостинг-провайдер REG.RU Алексей Королюк говорит, что локальных регистраторов (LIR), оказывающих услуги в России, сотни и часть из них базируется в других странах, так как управлять LIR можно в любой точке мира. «Система IP-адресов очень надежная, и это не первый случай в мире, когда люди, управляющие блоками или имеющие иное отношение к этой инфраструктуре, умирали, оказывались в местах заключения и т.п. Все подобные ситуации отрабатываются на уровне администраторов автономной системы и дублирующих функций LIR», — рассказал Королюк.

Представитель Минцифры отказался комментировать высылку представителя RIPE NCC.

Авторы: Владислав Скобелев, Мария Лисицына, Дарья Чебакова, Анна Балашова.
Теги: ФСБ , СБУ , Украина , выдворение из России
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