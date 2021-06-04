Nordgold возвращается в котировальный лист

Золотодобывающая компания Алексея и Кирилла Мордашовых объявила об IPO

Золотодобывающая компания Алексея Мордашова и его семьи Nordgold объявила о планах получить листинг в Москве и Лондоне после ухода с бирж в 2017 году. Акционеры могут продать 25% акций компании, которую оценивают в $5–8 млрд

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Золотодобывающая компания Nordgold планирует провести первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской и Московской фондовых биржах. Ожидается, что акционеры компании (Алексей Мордашов и его сын Кирилл владеют 99,9%) продадут как минимум 25% своих акций, сообщила компания. По словам источника, знакомого с планами Nordgold, размещение пройдет в июне — начале июля. Аналитики оценивают компанию в $5–8 млрд, таким образом, она может привлечь более $1,25 млрд.

Алексей Мордашов на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам, что ждет успешного IPO. «Фундаментальные факторы Nordgold очень здоровые, у нас есть необходимый размер — 1 млн унций (добычи золота в год. — РБК), хорошая себестоимость, мы сделали большую работу по оптимизации портфеля наших активов. И я думаю, что это будет оценено инвесторами, — заявил он, добавив: — Совпало несколько факторов: рынок благоприятный, цена на золото, мы считаем, в целом хорошая».

Компания рассчитывает, что после получения листинга сможет попасть в индексы FTSE. Организацией размещения займутся Bacchus Capital Advisers, Citigroup Global Markets, JPMorgan Securities, VTB Capital, BMO Capital Markets, Credit Suisse Securities и другие финансовые организации.

Nordgold — золотодобывающая компания с активами в России, Африке, Канаде, Французской Гвиане и Казахстане. Компания основана в 2007 году и сейчас добывает 1 млн унций золота в год. 35% компании принадлежит миллиардеру Алексею Мордашову, 65% — компании «КН-Холдинг», которой в равных долях владели его сыновья Кирилл и Никита. Но после того как Никиту отчислили из вуза и он пошел служить в армию, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Кирилла Мордашова об увеличении доли в «КН-Холдинге» до 100%. В базе СПАРК акционеры компании пока не изменились. Мордашов возглавляет рейтинг Forbes с состоянием $29 млрд.

Почему Nordgold решила вернуться на биржу

Nordgold уже была публичной: она торговалась на Лондонской бирже с 2012 по 2017 год. Делистинг компания объясняла тем, что рыночная капитализация не отражает ее справедливую стоимость: к моменту объявления о делистинге, в феврале 2017 года, рынок оценивал стоимость Nordgold в $1,3 млрд. Цены на золото с тех пор выросли почти на 60% — с $1200 до $1900 за унцию. Производство золота Nordgold нарастила на 20% — с 869 тыс. унций в 2016 году до чуть более 1 млн унций в 2020-м.

В январе этого года газета Wall Street Journal сообщала, что золотодобытчик намерен провести IPO с оценкой более $5 млрд. В марте Nordgold объявила о новой дивидендной политике. Она выплатит акционерам минимум $400 млн по итогам этого года, а с 2022 года планирует направлять на дивиденды 50% свободного денежного потока при условии, что показатель отношения долга к доналоговой прибыли (EBITDA) будет ниже 1,5х.

Компания возвращается на биржу в куда более качественном состоянии, чем она была в 2017 году, замечает директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. За это время добыча увеличилась на 20%, а вот EBITDA выросла фактически в два раза, с $520 млн в 2017 году до $1 млрд по итогам 2020 года. На фоне таких успехов выход на IPO может быть довольно разумной стратегией, отметил эксперт. «В среднем мультипликатор EV/EBITDA для золотодобывающих компаний сейчас равен 6–7, что предполагает оценку Nordgold в диапазоне $5–7 млрд», — говорит Гришунин.

С учетом продолжающегося ослабления доллара США на фоне роста программ поддержки американской экономики есть все шансы, что инвесторам будет интересно войти в капитал золотодобывающей компании, поскольку золото — это защитный актив, добавил он.

«Думаю, что на рынках сейчас много избыточной ликвидности, которой развитые страны накачивали свои экономики в период пандемии, и момент повторного выхода на биржу выбран очень правильно: нужно абсорбировать эту ликвидность в свой капитал, тем более что производственные показатели Nordgold находятся на максимумах», — полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его мнению, международные золотодобытчики стоят примерно 10 EV/EBITDA, поэтому компания может стоить около $7–8 млрд, и даже если разместится ниже, то быстро догонит эти уровни, в течение года-полутора после размещения. Если, конечно, золото продолжит штурмовать максимумы на фоне тревожности инвесторов касательно пандемий и связанных с ними рисков для мировой экономики, добавил он.

В последний раз российская золотодобывающая компания проводила IPO в 2017 году — тогда крупнейший золотодобытчик страны «Полюс» продал 9% акций в Москве и Лондоне и привлек более $800 млн. Вместе с Nordgold получить листинг в июне в Лондоне планирует канадская золотодобывающая Endeavour Mining (добывает 1,5 млн унций в год). Весной о планах выйти на биржу объявил российский конкурент Nordgold — GV Gold. Однако компания поменяла свои планы, сославшись на повышенный уровень рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынке капитала.