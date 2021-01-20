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Cын Мордашова лишится доли в Nordgold и TUI после отчисления из ВШЭ

Сын миллиардера Алексея Мордашова Никита, отчисленный из Высшей школы экономики, лишится доли в компаниях Nordgold и TUI как минимум на время службы в армии. Они перейдут к его старшему брату Кириллу Мордашову
Фото: Alexandra Schuler / dpa / ТАСС
Фото: Alexandra Schuler / dpa / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство старшего сына Алексея Мордашова от второго брака Кирилла об увеличении до 100% доли в компании «КН-Холдинг», через которую он с младшим братом Никитой владеет долей в Nordgold и TUI.

В «КН-холдинг», зарегистрированной в декабре 2018 года, Кириллу (20 лет) и Никите (19 лет) принадлежит по 50%. Мордашов-старший в 2019 году перевел на эту компанию 65% из принадлежавших ему 100% золотодобытчика Nordgold и 16,3% (из 25%) туроператора TUI.

Представитель бизнесмена назвал увеличение доли его старшего сына в «КН-холдинг» «технической сделкой внутри семьи Мордашовых», отказавшись комментировать детали. На прошлой неделе стало известно, что Мордашов отправил младшего сына служить в армию, поскольку его отчислили из Высшей школы экономики за неуспеваемость. Источник, знакомый с сыновьями бизнесмена, сообщил РБК, что Никита Мордашов лишь временно лишится доли в «КН-холдинг» — пока будет служить в армии. Ранее собеседник РБК
сообщал, что доля в Nordgold останется у Никиты и Кирилла Мордашовых.

Сын миллиардера Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза
Бизнес
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Мордашов объяснял передачу сыновьям долей в своих бизнес-активах «преемственностью, вхождением Кирилла и Никиты в курс дел, получением ими знаний и опыта в сфере управления бизнесом». Оставаясь крупным акционером (у него осталось 35%) и членом совета директоров Nordgold, он планировал выступить наставником для сыновей.

Доля сыновей Мордашова в туроператоре TUI, исходя из котировок акций на Лондонской бирже, стоит около $1 млрд. Nordgold — непубличная компания, по подсчетам Forbes, доля сыновей в этой компании может достигать $3,12 млрд. Таким образом, стоимость активов каждого из братьев можно оценить в $2 млрд.

Общая стоимость активов братьев оценивалась Forbes в 2019 году в $3,5 млрд. Мордашов и его семья занимают четвертую строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием в $16,8 млрд.

Всего у совладельца «Северстали» Алексея Мордашова семеро детей: старший сын от первого брака, двое сыновей от второго брака (Кирилл и Никита), еще один сын и три дочери от третьего брака. Последняя из дочерей миллиардера, Алена, родилась летом 2020 года.

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Автор
Светлана Бурмистрова
Мордашов отчисление
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