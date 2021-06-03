Ближневосточный въезд на «Западный скоростной диаметр»

Катар станет соинвестором платной магистрали в Санкт-Петербурге

Структура суверенного фонда Катара получит почти 25% в «Западном скоростном диаметре». Пока вся прибыль от проекта уходит на обслуживание кредитов — на получение дополнительных доходов он должен выйти в конце 2022 года

Западный скоростной диаметр (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

О том, что суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) договорился о приобретении доли в проекте «Западный скоростной диаметр» (ЗСД), РБК сообщили участники сделки. Планируется, что сделка (покупателем выступает 100% дочерняя компания QIA — F4 Holding LLC) будет закрыта во втором полугодии 2021-го «после выполнения ряда условий», в том числе получения одобрения Федеральной антимонопольной службой.

ЗСД — внутригородская платная магистраль в Санкт-Петербурге общей протяженностью 46,6 км (с учетом съездов и развязок — более 70 км). Движение осуществляется по четырем–восьми полосам, максимальная разрешенная скорость движения — 110 км/ч.

Кто сейчас владеет дорогой

ЗСД строится на основе ГЧП с 2011 года: интересы города представляет АО «Западный скоростной диаметр», а частного партнера — ООО «Магистраль Северной столицы». Это ООО учредили ВТБ и Газпромбанк. Они же выступали кредиторами проекта вместе с ВЭБ.РФ, Евразийским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Но часть инвесторов и кредиторов из проекта вышли: официально об этом заявляли ВЭБ.РФ, Газпромбанк и ЕБРР.

Сейчас, по данным СПАРК, 100% ООО «Магистраль Северной столицы» контролируется ООО «Холдинг МСС» — это холдинговая компания проекта ЗСД, в которой получают долю катарские инвесторы. На текущий момент сделка согласована на следующих условиях: структура QIA покупает 24,99% долей в уставном капитале и акционерном кредите ООО. Как уточнили в ВТБ, «в ходе обсуждаемой сделки будет оформлено решение одного из миноритарных акционеров реализовать свою долю в проекте». Кто именно это будет, а также кто является бенефициарам ООО помимо самого ВТБ — в группе не раскрывают.

Текущий состав частных партнеров ЗСД (то есть в «Холдинге МСС») выглядит следующим образом:

49% долей — у структуры ВТБ;

24,1% — у ООО «Дефенсум-Инвест». До марта 2021 года ее владельцем был юрист Андрей Панков, но затем доли перешли в ЗПИФ «Велиум Капитал» под управлением специализированного депозитария ВТБ и ООО «УК Джи Ай Си Эм». GICM Group — «финансовая группа, фокусирующаяся на управлении состояниями, прямых инвестициях, M&A, финансово-консультационных услугах», указано на ее сайте (какие именно проекты реализует группа, не уточняется). Старший проектный управляющий GICM Group Федор Бизиков, который также значился старшим портфельным управляющим GHP Group бизнесмена Марка Гарбера. В пресс-службе GICM GROUP затруднились ответить на вопрос о том, реализует ли ЗПИФ бумаги в пользу суверенного фонда Катара (Бизиков отказался от комментариев). «Я не имею отношения к этом проекту, Федор [Бизиков] у меня давно не работает», — сказал РБК Гарбер;

24,9% ООО «Холдинг МСС» принадлежат зарегистрированной на Кипре компании Blognot Ltd. Ее бенефициар, согласно выписке из реестра, Роис Потамитис, как минимум в 2016 году занимавший пост управляющего директора консалтинговой компании BDO Ltd. Тогда же он сам называл себя «реальным владельцем» российского ООО. РБК направил запрос в консалтинговую компанию, в которой работал Потамитис.

Как уточнили в ВТБ, «в ходе обсуждаемой сделки будет оформлено решение одного из миноритарных акционеров реализовать свою долю в проекте». Кто именно это будет, а также кто является бенефициарам ООО помимо самого ВТБ — в группе не раскрывают.

«Мы приветствуем решение QIA о вхождении в проект и полагаем внимание знакового финансового института признанием качества проделанной работы и свидетельством перспектив развития проекта», — прокомментировал Олег Панкратов, гендиректор «ВТБ Инфраструктурный холдинг».

Какие еще значительные инвестиции есть у Катара в России QIA является одним из крупнейших акционеров «Роснефти» — через QH Oil Investments ей принадлежит 18,53% (самая крупная доля после «Роснефтегаза» и британской BP). Другая катарская компания — Qatar Airways в марте 2018 года заявила об интересе купить 25% аэропорта Внуково, но эта сделка до сих пор не завершена. QIA также является акционером банка ВТБ (2,35% акций).

Как зарабатывают на дороге

Общий объем инвестиций в строительство магистрали составляет 212 млрд руб. Согласно заключенному в 2012 году концессионному соглашению, инвестор отвечает за строительство центрального участка магистрали (11,7 км от набережной реки Екатерингофки до правого берега реки Большая Невка), инвестировав 82,86 млрд руб., и эксплуатацию всей трассы в течение 30 лет.

Если доходы оператора трассы составляют менее 9,6 млрд руб. в год, он получает соответствующую компенсацию от города. При превышении этой суммы доход делится так: 90% получает город, 10% — инвестор. По итогам 2020-го, согласно отчетности «Западного скоростного диаметра», трафик составил 90,6 млн транзакций (в 2019-м — 96,6 млн), прогноз на 2021-й — 90–95 млн транзакций: «В соответствии с прогнозом выручки от взимания платы за проезд получение сверхдохода ожидается в четвертом квартале 2022 года. Основными факторами роста являются увеличение существующего трафика, в том числе за счет ввода в эксплуатацию транспортных развязок для подключения к автомагистрали новых городских территорий с высоким транспортным спросом и привлечения дополнительных транспортных потоков на ЗСД».