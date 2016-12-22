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Qatar Airways купит 25% аэропорта Внуково
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Qatar Airways купит 25% аэропорта Внуково
Бизнес, 14:04
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Qatar Airways купит 25% аэропорта Внуково
Qatar Airways намерена купить 25% аэропорта Внуково, сообщил гендиректор авиакомпании Акбар Аль-Бакер. Соглашение будет заключено в ходе визита эмира Катара в Москву
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Авиакомпания Qatar Airways намерена приобрести 25% московского аэропорта Внуково. Об этом заявил гендиректор перевозчика Акбар Аль-Бакер, передает «Интерфакс». По его словам, в понедельник, 26 марта, компания подпишет соглашение об интересе к приобретению (меморандум о взаимопонимании, MOU) доли во Внуково.

Документ будет подписан в рамках двухдневного визита в Москву эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в российскую столицу накануне и в понедельник должен встретиться с президентом Владимиром Путиным.

«Надеюсь, по прошествии восьми недель, когда придем к соглашению по деталям, подпишем соглашение по покупке», — сказал глава Qatar Airways. Сумму сделки и другие детали он не уточнил.

Внуково входит в тройку московских аэропортов. В 2017 год его пассажиропоток вырос на 30,1%, до 18,1 млн человек. 25% Внуково принадлежит Росимуществу, 34,15% — «Внуково альянс», 15,15% — «Сильвани», 12,07% — ЗАО «ВИК», 2,41% — АО «АНК». По данным СПАРК, «Сильвани», ВИК и АНК подконтрольны «Внуково альянс», который в свою очередь принадлежит председателю совета директоров Внуково Виталию Ванцеву и семье ​Андрея Скоча, сообщали «Ведомости».

​Советник руководителя Росимущества Денис Лазарев сказал РБК, что пока нет планов продавать госпакет акций аэропорта. Представитель Внуково отказался от комментариев. В ФАС пока не ответили на запрос РБК.

В 2012 году Внуково привлек в Банке Москвы (входит в группу ВТБ) кредит на 10 млрд руб. сроком на пять лет для строительства нового терминала. В 2016 году ВТБ в рамках реструктуризации этого долга должен был получить в залог 74% акций аэропорта.Но переговоры зашли в тупик. В декабре 2017 года пресс-служба Сбербанка сообщила, что банк заключил с аэропортом Внуково сделку по рефинансированию кредитов, выданных другими банками, в частности из группы ВТБ. Сумма соглашения составила 9 млрд руб. Тогда же в залоге у Сбербанка оказался контрольный пакет аэропорта (63,78%) — 34,15% акций, принадлежащих «Внуково альянс», 15,15% — «Сильвани», 12,07% — ВИК и 2,41% — АНК. В понедельник представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: «Внуково» , Qatar Airways
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