В Подмосковье открыли движение по ЦКАД-3

Стоимость проезда для легковых машин без транспондера составит 4,8 руб. за 1 км, с транспондером от «Автодора» — 2,4 руб. Для грузовых автомобилей без транспондера проезд по ЦКАД-3 обойдется в 1,66 тыс. руб., с транспондером от «Автодора» — до 830 руб.

Строительство ЦКАД стартовало в 2014 году. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, дорогу планируют сдать в 2021 году.