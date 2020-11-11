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В Подмосковье открыли движение по ЦКАД-3

Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

На северо-востоке Московской области открыли движение по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), передает ТАСС.

Согласно данным на сайте ЦКАД, это самый длинный участок в составе автомагистрали, его длина составляет 105 км.

Трасса проходит по Солнечногорскому, Дмитровскому, Пушкинскому, Щелковскому и Ногинскому районам и по городскому округу Черноголовка.

ЦКАД-3 имеет четыре полосы, благодаря чему автомобили смогут за час проезжать с северо-запада на юго-восток Подмосковья.

Открылось движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
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Церемония открытия участка Центральной кольцевой автодороги от Можайского до Новорижского шоссе

Стоимость проезда для легковых машин без транспондера составит 4,8 руб. за 1 км, с транспондером от «Автодора» — 2,4 руб. Для грузовых автомобилей без транспондера проезд по ЦКАД-3 обойдется в 1,66 тыс. руб., с транспондером от «Автодора» — до 830 руб.

Строительство ЦКАД стартовало в 2014 году. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, дорогу планируют сдать в 2021 году.

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