В Подмосковье открыли движение по ЦКАД-3
На северо-востоке Московской области открыли движение по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), передает ТАСС.
Согласно данным на сайте ЦКАД, это самый длинный участок в составе автомагистрали, его длина составляет 105 км.
Трасса проходит по Солнечногорскому, Дмитровскому, Пушкинскому, Щелковскому и Ногинскому районам и по городскому округу Черноголовка.
ЦКАД-3 имеет четыре полосы, благодаря чему автомобили смогут за час проезжать с северо-запада на юго-восток Подмосковья.