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Отечественные ИТ-компании просятся за парты
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Отечественные ИТ-компании просятся за парты
Газета № 074 (3363) (2505) Технологии и медиа,
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Отечественные ИТ-компании просятся за парты

Российские производители электроники пожаловались на дискриминацию при закупке образования для школ
Российские ИТ-разработчики попросили остановить закупку ноутбуков для региональных школ, пока им не обеспечат возможность участия в конкурсах. Сейчас из-за избыточных требований условиям соответствуют только иностранные устройства
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские ИТ-компании попросили временно приостановить для школ в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» госзакупки ноутбуков, в которых не могут принять участие отечественные производители. С соответствующей просьбой в письме к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко обратились глава Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин и глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Из-за некорректных или избыточных требований к оборудованию в рекомендациях в течение 2021 года регионы России объявили или уже провели закупки иностранных ноутбуков на общую сумму свыше 1,35 млрд руб., указано в письме.

Источник РБК на ИТ-рынке уточнил, что речь идет о госзакупках ноутбуков для региональных министерств образования в Самарской, Иркутской и Тамбовской областях, а также в республиках Татарстан и Адыгея. Самые крупные закупки иностранных ноутбуков провели Институт развития образования Пермского края (на 461,3 млн руб.) и министерство образования и науки Кузбасса (на 353,1 млн руб.).

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Собеседник РБК добавил, что глава Минцифры Максут Шадаев на днях подготовил доклад на аналогичную тему вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. По его словам, в этом документе ведомство также просит обратить внимание правительства на сложившуюся в ряде регионов ситуацию с госзакупками. Представитель Минцифры заявил РБК, что «методические рекомендации не должны искусственно ограничивать возможность участия отечественных производителей в конкурсных процедурах», не ответив на вопросы о докладе.

В аппарате Чернышенко заявили, что «в курсе ситуации» и сейчас Минцифры поставлена задача проработать этот вопрос. «Мы придерживаемся позиции, что импортозамещение должно удовлетворять запросы образовательных организаций, основной приоритет — обеспечить необходимые потребности школ и функциональность систем, в том числе ПО», — заявил представитель аппарата вице-премьера.

Представитель пресс-службы Министерства просвещения отметил, что ведомство «не осуществляет закупки для школ, не влияет на выбор оборудования, поставляемого в рамках закупок субъектов». «Регионы самостоятельно осуществляют закупочную деятельность, в том числе и в рамках мероприятий нацпроекта «Образование», масштабно закупая качественное оборудование компьютерной техники. Закупки должны проходить и проходят в строгом соответствии с федеральным законодательством», — отметил он.

РБК направил запрос в Минцифры.

Из-за чего появилась проблема

Как отмечается в письме, избыточные требования к оборудованию в школах появились из-за утвержденных в январе методических рекомендаций Минпросвещения о создании и функционировании центров цифрового образования. Российские регионы используют их при подготовке закупочной документации на приобретение компьютерного оборудования для школ в рамках федпроекта «Цифровая образовательная среда». Однако в этих рекомендациях нет требований по импортозамещению для закупаемой материально-технической базы и софта, а «требования к оборудованию избыточны и содержат указание на конкретные модели». Детализация требований при подготовке конкурсной документации «приводит к фактическому отсечению возможности участия российских производителей».

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Директор по развитию направления клиентских устройств производителя компьютерной техники «Аквариус» Дмитрий Захарченко подтвердил наличие проблемы и объяснил, что «каждый регион может помимо федеральных стандартов дополнять и ужесточать требования таким образом, что круг возможных поставщиков сужается до иностранных компаний». В частности, это могут быть избыточные требования по разъемам или наличию шторок, закрывающих камеру.

Захарченко отметил, что также встречается требование о наличии сканеров отпечатков пальцев, «что вполне нормально для частного пользователя, но явно излишнее требование для школы, когда устройством пользуются множество различных школьников, не говоря уже о легальности использования биометрических данных детей». Он подчеркнул, что техника российских производителей полностью соответствует рекомендациям Мипросвещения, и «если регионы не будут придумывать дополнительные требования, которые не влияют существенно на функционал устройств, то уже сейчас во всех конкурсах нацпроекта «Образование» могут быть использованы отечественные ноутбуки, и доля российского оборудования в закупках для образования сразу значительно вырастет». По словам Захарченко, в этом году в рамках нацпроекта «Образование» в компании зафиксировали аукционы на сумму около 2,2 млрд руб. на импортном оборудовании.

Ренат Лашин объяснил РБК, что сейчас для реализации политики импортозамещения есть необходимая правовая база и отечественные ИТ-решения, но фактически на рынке «сложилась патовая ситуация», поскольку «при переходе российской образовательной системы на отечественное ПО и оборудование национальные интересы оказались не учтены». «Действующие требования к закупкам софта и «железа» для школ сформированы некорректно, излишне детализированы и, как правило, подразумевают одного конкретного иностранного производителя», — настаивает он.

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Источник РБК на ИТ-рынке рассказал, что в прошлом году при поставке в рамках нацпроекта «Образование» было закуплено более 266 тыс. ноутбуков, из которых 78% было иностранного производства (основная часть — фирм HP, Lenovo и Acer) и только 22% пришлось на отечественных производителей (ICL, Aquarius, Depo). При этом в 2021 году требования региональных ведомств к оборудованию составлены так, что им соответствуют только ноутбуки Acer TravelMate P2, отметил собеседник РБК. Для соответствия требованиям российским производителям, по его словам, приходится в срочном порядке модернизировать существующие модели или производить новые.

Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко заявил, что о позиции ассоциаций узнал из запроса РБК. «Насколько мне известно, общая емкость федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году существенно выше, чем объем заказов ноутбуков Acer TravelMate P2, размещаемых партнерами компании Acer в России на производство, из чего можно сделать вывод, что конкуренция в проекте присутствует», — сказал он. Представитель Lenovo отказался от комментариев. РБК направил запрос в HP.

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Главы ассоциаций в письме попросили остановить закупки до тех пор, пока отечественным разработчикам не будет обеспечена возможность участвовать в них. Ренат Лашин уточнил, что остановить закупки необходимо до принятия разрабатываемого стандарта оснащения «Цифровая школа», в котором учитываются установленные законодательством требования по импортозамещению и который включает информацию о необходимом для школ оборудовании.

На кого еще распространяется проблема

Ренат Лашин пояснил: «Вместе с закупкой зарубежного оборудования автоматически закупается и зарубежный софт как предустановленный, начиная от операционной системы и заканчивая прикладными решениями, то есть браузерами, антивирусами, офисным ПО и т.д. Если же будет закупаться российская техника, то и софт для нее будет использоваться отечественный».

Гендиректор компании «МойОфис» Дмитрий Комиссаров заявил, что для эффективного развития ИТ-отрасли потребуется переориентировать систему образования на использование передовых отечественных разработок. Школьную программу необходимо адаптировать к современным реалиям и переориентировать на изучение российского ПО, навыки работы с которым будут востребованы и во взрослой жизни, считает он.

В исследовании «Академии АйТи», проведенном в марте—апреле 2021 года, 88,8% респондентов сообщили, что в качестве основной операционной системы в их школе установлена Windows и лишь в 6% школ есть российский софт. Среди наиболее распространенных причин использования иностранного ПО респонденты указывали проблемы совместимости софта и оборудования с отечественным программным обеспечением.

Автор: Владислав Скобелев.
При участии: Егор Губернаторов.
Теги: Импортозамещение , софт , школы , Минцифры
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