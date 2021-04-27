Минпросвещения заменит раскритикованные Путиным учебники по истории

Сергей Кравцов (Фото: пресс-служба Минпросвещения России)

Министерство просвещения России планирует со следующего года заменить в колледжах учебники по истории, где слабо отражены события Сталинградской битвы. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По словам Кравцова, Минпросвещения совместно депутатами Госдумы подготовило пакет поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которые позволят в усилить контроль качества учебников. В частности, опыт использования федерального перечня учебников планируется распространить на систему среднего профобразования.

«Надеюсь, что этот законопроект будет принят и со следующего учебного года во всех колледжах будут те учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент», — сказал Кравцов.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал содержание некоторых учебников по истории. «Все что угодно там написано — и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано», — отметил глава государства. По его словам, написанное в этих учебниках — «как будто не про нас».