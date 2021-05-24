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«Сбер» заменяет автокредиты подпиской
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«Сбер» заменяет автокредиты подпиской
Газета № 073 (3362) (2405) Бизнес,
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«Сбер» заменяет автокредиты подпиской

Крупнейший российский банк запускает сервис долгосрочной аренды автомобилей
«Сбер» выходит на зарождающийся в России рынок долгосрочной аренды автомобилей для населения. За 2021 год новый сервис планирует привлечь 2–3 тыс. клиентов, а в 2025 году сдать в аренду 30 тыс. машин и получить выручку до ₽25 млрд
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

«Сбербанк Лизинг» и сервис для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» запустят сегодня, 24 мая, проект «СберАвтоподписка», позволяющий физическим лицам брать в долгосрочную аренду автомобили — на срок от шести месяцев до трех лет. Об этом РБК рассказали гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров и глава classified-индустрии «Сбера» (включая «СберАвто») Олег Голубцов.

«Сейчас тренд перехода от владения к пользованию автомобилем, именно поэтому мы создали продукт «СберАвтоподписка» и выводим его на рынок», — сказал Спиров. По его словам, эта услуга для тех клиентов, которые хотят пользоваться всегда новым автомобилем и иметь возможность его менять перед истечением гарантийного срока или после появления новых моделей.

Рынок долгосрочной аренды автомобилей для населения, или автомобилей по подписке, — новый для России. На нем недавно начали работать крупные автопроизводители. Так, в октябре 2019 года подобный сервис с подпиской на месяц и на год запустила южнокорейская Hyundai, третий по популярности производитель автомобилей в России (сейчас сдает в аренду около 1 тыс. автомобилей), с лета того же года услугу развивает шведская Volvo. Долгосрочные подписки в России действуют на автомобили еще пяти производителей — Kia, Genesis, Škoda, Audi и УАЗ. С осени 2020 года в долгосрочную аренду автомашины стал предоставлять «Яндекс.Драйв», в основном специализирующийся на каршеринге (краткосрочной аренде). О планах запустить в 2021 году сервис автоподписки объявлял и банк ВТБ.

Выходящий на рынок «Сбер» рассчитывает, что до конца 2021 года в аренду будут предоставляться 2–3 тыс. автомобилей (в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге), в следующем году — 5 тыс. К 2025 году сервис планирует выйти на парк около 30 тыс. автомобилей, говорит глава «Сбербанк Лизинга». К этому времени сервис должен работать не только в городах-миллионниках, но и в менее крупных городах. Сейчас в парке клиентов-юрлиц лизинговой «дочки» «Сбера» 57,5 тыс. единиц автотранспорта, из них легковых автомобилей — 23,1 тыс.

«Сбер» не раскрывает инвестиции в новый проект, но рассчитывает, что «СберАвтоподписка» покажет к 2025 году выручку порядка 24–25 млрд руб. (включает арендные платежи и доходы от продажи автомобилей на вторичном рынке), отметил Спиров. Это сопоставимо с выручкой всех действующих в России сервисов каршеринга за 2020 год — она составила 22,4 млрд руб. (оценка Российской ассоциации электронных коммуникаций и ТИАР-центра). По данным Russian Automarket Research, на конец 2020 года общий парк каршеринга в России составлял 44,4 тыс. автомобилей.

Как будет работать новый сервис «Сбера»

По словам главы «Сбербанк Лизинга», у компании есть опыт продуктивного сотрудничества с такими производителями, как группа Volkswagen и Mercedes, но «СберАвтоподписка» не будет ограничиваться каким-то одним производителем в отличие от многих других игроков рынка. Будет использоваться «мультибрендовый и мультисегментный подход», сервис планирует сотрудничать в том числе с Hyundai и АвтоВАЗом. «Они пользуются спросом и подпадают под субсидию Минпромторга для операционного лизинга (из-за уровня локализации производства), это позволяет сделать очень интересное предложение нашим клиентам», — поясняет Спиров. Представители обоих производителей отказались от комментариев.

Стоимость аренды автомобиля будет зависеть от конкретной модели, ее наличия на складах компании и рыночной ситуации (с начала года автомобили в России дорожают). «У нас будут лучше входные параметры и по страхованию, и по другим сопутствующим услугам, поэтому платеж [за эти услуги] будет ниже, чем у конкурентов, — утверждает глава «Сбербанк Лизинга». — Но демпинг — это не наша стратегия».

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Глава Renault в России заявил о росте цен на автомобили на 10% Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Например, автомобили уровня Škoda Rapid или VW Polo можно будет взять в аренду с ежемесячным платежом около 20 тыс. руб. А месяц аренды Kia Seltos обойдется минимум в 28,7 тыс. руб. (при заключении контракта на три года). На сайте самой Kia сейчас можно забронировать аналогичный автомобиль за 36 тыс. руб. в месяц (при контракте на год). «Kia успешно запустила в России собственный проект долгосрочной аренды KiaMobility в сентябре 2020 года и планирует продолжать разрабатывать новые варианты подписки, в том числе за счет увеличения срока аренды (это может привести к снижению стоимости ежемесячной аренды. — РБК)», — передал РБК через пресс-службу управляющий директор «Киа Россия и СНГ» Александр Мигаль.

Клиент «СберАвтоподписки» при желании «сможет удобно и «бесшовно» перейти с подписки на формат владения автомобилем», говорит Спиров, указывая, что до сих пор на рынке не было аналогичных предложений. Таким образом, понравившийся автомобиль можно будет купить. Все транзакции (по аренде и покупке автомобиля) можно будет осуществлять в онлайне, но если клиент хочет физически касаться автомобиля перед покупкой, у него будет такая возможность, добавляет Голубцов.

Какие перспективы у подписки на авто в России

«Мы не планируем напрямую конкурировать с каршерингами, предоставляющими автомобили в аренду на разовые поездки, — подчеркивает глава лизинговой «дочки» «Сбера». — Но у любого человека будет выбор — использовать краткосрочно на одну поездку автомобиль, не кастомизированный под него, либо иметь личный автомобиль по подписке с большим комфортом». Крупнейшими игроками на рынке каршеринга по числу используемых автомашин по итогам 2020 года были «Яндекс.Драйв» (27,3%), «Делимобиль» (27%), BelkaCar (11,3%) и «Ситидрайв» (10,5%).

Технологии и медиа
Каршеринги увеличили выручку и убытки в 2020 году Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

По расчетам ВТБ, подписка для клиентов будет на 15–20% выгоднее, чем использование каршеринга, а ежемесячный платеж в среднем в 1,5 раза меньше, чем по автокредиту, говорил 3 февраля заместитель главы ВТБ Анатолий Печатников. Он тогда сказал, что ВТБ совместно с «ВТБ Лизингом» запустит услугу долгосрочной аренды новых автомобилей (от шести месяцев до двух лет) в первом полугодии 2021 года. Сейчас этот сервис тестируется на сотрудниках группы ВТБ (пилот «СберАвтоподписки» также проводился с участием сотрудников «Сбера»), а во втором полугодии будет предложен клиентам-физлицам, уточнили в пресс-службе банка.

«На наш взгляд, на смену личным автомобилям приходят инструменты шеринговой экономики — каршеринг, такси и подписка. Этот тренд усиливается и становится особенно актуальным в крупных городах», — отметил представитель ВТБ. По его оценкам, в ближайшие два-три года может быть заключено несколько тысяч контрактов по долгосрочной аренде автомобилей.

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ВТБ назвал сроки запуска «подписки» на автомобили для физлиц Анатолий Печатников

Больший потенциал развития у долгосрочной аренды автомобилей в городах-миллионниках, нежели в малых городах, считает руководитель отдела продаж Volvo Car автодилерской сети «Авилон» Павел Червяков. Новые подобные проекты могут быть интересны рынку, так как широко известен бренд Сбербанка и уже хорошо известно, что собой представляет услуга аренды автомобиля в принципе, отмечает он. «Появление новых качественных предложений будет способствовать усилению доверия потребителей к сервисам долгосрочной аренды и даст импульс к дальнейшему развитию этого рынка», — считает Мигаль.

По прогнозу главы «ВТБ Лизинга» Дмитрия Ивантера, объем рынка автомобилей для такси, каршеринга и других сервисов мобильности (включают подписку и долгосрочную аренду) в России достигнет 2 трлн руб. к 2025 году. Основной вклад, по его оценкам, в этот рост внесет замещение личного (623 млрд руб.) и общественного (420 млрд руб.) транспорта.

По данным Allied Market Research, мировой рынок подписки на автомобили (долгосрочная аренда) в 2019 году оценивался в $3,55 млрд (из них $1,466 млрд — в Европе). К 2027 году рынок может вырасти более чем втрое, до $12,09 млрд. В США и Европе, где подписка появилась чуть раньше, чем в России, на этот и прочие сервисы аренды автомобилей приходится около 20% всего объема потребительского рынка автотранспорта, отмечает Ивантер. По его словам, для клиентов подписка — это возможность каждый год-полтора менять автомобиль на новый, а для производителей — повышение спроса на новые модели. Кроме того, премиальные марки рассчитывают, что благодаря подписке клиенты будут «переключаться» между разными моделями их автомобилей.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: Сбербанк , каршеринг , Автомобили , Аренда
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