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Hyundai объявила цены на сервис аренды машин по подписке
С помощью мобильного приложения будут доступны три варианта подписки. Арендовать автомобиль можно на срок от часа до года
Фото: Frederick Florin / Reuters

Представительство Hyundai Motor в СНГ объявило цены на дистанционную аренду автомобиля по подписке — Hyundai Mobility. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

С помощью мобильного приложения клиент сможет оформить подписку на модели Creta, Tucson, Santa Fe и H-1. Доступно три варианта подписки: Freedom (от 1 месяца до 1 года), Country (от 1 дня до 1 месяца) и City (от 1 до 24 часов).

Так, по подписке Freedom цены на аренду авто в зависимости от модели и продолжительности составят от 29 тыс. до 88 тыс. руб. Подписка Country позволяет взять автомобиль на несколько дней. Ее стоимость составит от 3 тыс. руб. в сутки. По подписке City автолюбители могут протестировать новые кроссоверы Hyundai, представленные в топовых комплектациях. Час стоит от 650 руб.

Как отметили в компании, приложение Hyundai Mobility в App Store и Google Play будет доступно с 14 октября. После регистрации клиенту станут доступны онлайн-бронирование и онлайн-оплата выбранного по подписке автомобиля. Забрать забронированное авто можно будет на территории официальных дилеров Hyundai.

О том, что компания запустит сервис аренды машины по подписке, стало известно в мае.

Аналогичный сервис ранее запустила Volvo Car Russia. Компания предлагает оформить подписку через приложение Volvo Car Drive. Клиентам доступна только одна модель — ХС60, а оформить аренду можно лишь на год. Ежемесячный платеж составляет 59,5 тыс. руб.

Авторы: Константин Ткаченко, Тимофей Дзядко
Теги: Hyundai Motor, аренда, автомобиль
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