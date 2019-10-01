Hyundai объявила цены на сервис аренды машин по подписке

С помощью мобильного приложения будут доступны три варианта подписки. Арендовать автомобиль можно на срок от часа до года

Фото: Frederick Florin / Reuters

Представительство Hyundai Motor в СНГ объявило цены на дистанционную аренду автомобиля по подписке — Hyundai Mobility. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

С помощью мобильного приложения клиент сможет оформить подписку на модели Creta, Tucson, Santa Fe и H-1. Доступно три варианта подписки: Freedom (от 1 месяца до 1 года), Country (от 1 дня до 1 месяца) и City (от 1 до 24 часов).

Так, по подписке Freedom цены на аренду авто в зависимости от модели и продолжительности составят от 29 тыс. до 88 тыс. руб. Подписка Country позволяет взять автомобиль на несколько дней. Ее стоимость составит от 3 тыс. руб. в сутки. По подписке City автолюбители могут протестировать новые кроссоверы Hyundai, представленные в топовых комплектациях. Час стоит от 650 руб.

Как отметили в компании, приложение Hyundai Mobility в App Store и Google Play будет доступно с 14 октября. После регистрации клиенту станут доступны онлайн-бронирование и онлайн-оплата выбранного по подписке автомобиля. Забрать забронированное авто можно будет на территории официальных дилеров Hyundai.

О том, что компания запустит сервис аренды машины по подписке, стало известно в мае.