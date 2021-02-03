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ВТБ назвал сроки запуска «подписки» на автомобили для физлиц

ВТБ VTBR ₽0,037 +0,15% Купить
Анатолий Печатников
Анатолий Печатников (Фото: Олег Яковлев / РБК)

ВТБ вместе с «ВТБ Лизинг» запустит услугу по «подписке» на автомобиль для физических лиц в первом полугодии 2021 года. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, передает корреспондент РБК.

«ВТБ совместно с ГК «ВТБ Лизинг» планирует в первом полугодии 2021 года протестировать сервис подписки на автомобили для физических лиц», — сказал он. По словам Печатникова, сервис будет предполагать гибкие условия аренды на срок от шести до 24 месяцев и контрактный пробег до 20 тыс. км в год с возможностью его увеличения. ВТБ возьмет на себя регистрацию автомобиля в ГИБДД, техобслуживание, замену расходных материалов, например, шин, и страхование. Также банк предложит услугу «аварийного комиссара», который будет выезжать на место ДТП в случае аварии и заниматься оформлением и сбором справок.

Печатников отметил, что сейчас на смену личному автотранспорту все больше приходят каршеринг, такси и подписка. По расчетам ВТБ, подписка для их клиентов будет на 15–20% выгоднее, чем использование каршеринга, а ежемесячный платеж в среднем в 1,5 раза меньше, чем по автокредиту.

На пробном этапе клиентам предложат ограниченный выбор автомобилей среднего и верхнего ценового сегмента. Позже число моделей могут расширить.

Hyundai объявила цены на сервис аренды машин по подписке
Бизнес
Фото:Frederick Florin / Reuters

В 2020 году «ВТБ Лизинг» и Jaguar Land Rover разработали и запустили новый сервис подписки на автомобили для юридических лиц — Jaguar Land Rover Mobility. Программа действует на территории Москвы и Санкт-Петербурга и распространяется на модели Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport и Range Rover во всех комплектациях, за исключением базовой. Договор заключается на срок от 12 до 24 месяцев. Сервис аренды машины по подписке также запустили Volvo Car Russia и Hyundai. Все услуги доступны через мобильные приложения.

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