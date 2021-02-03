ВТБ назвал сроки запуска «подписки» на автомобили для физлиц

Анатолий Печатников (Фото: Олег Яковлев / РБК)

ВТБ вместе с «ВТБ Лизинг» запустит услугу по «подписке» на автомобиль для физических лиц в первом полугодии 2021 года. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, передает корреспондент РБК.

«ВТБ совместно с ГК «ВТБ Лизинг» планирует в первом полугодии 2021 года протестировать сервис подписки на автомобили для физических лиц», — сказал он. По словам Печатникова, сервис будет предполагать гибкие условия аренды на срок от шести до 24 месяцев и контрактный пробег до 20 тыс. км в год с возможностью его увеличения. ВТБ возьмет на себя регистрацию автомобиля в ГИБДД, техобслуживание, замену расходных материалов, например, шин, и страхование. Также банк предложит услугу «аварийного комиссара», который будет выезжать на место ДТП в случае аварии и заниматься оформлением и сбором справок.

Печатников отметил, что сейчас на смену личному автотранспорту все больше приходят каршеринг, такси и подписка. По расчетам ВТБ, подписка для их клиентов будет на 15–20% выгоднее, чем использование каршеринга, а ежемесячный платеж в среднем в 1,5 раза меньше, чем по автокредиту.

На пробном этапе клиентам предложат ограниченный выбор автомобилей среднего и верхнего ценового сегмента. Позже число моделей могут расширить.