Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,07 73,16 EUR Нал. 90,15 89,24 USD Бирж. 73,57 -0,03 EUR Бирж. 89,67 +0,05 USD ЦБ. 73,58 -0,02 EUR ЦБ. 89,94 +0,17 EUR/USD 1,22 +0,00 BTC/USD Бирж. 35297,00 +555,00 IMOEX 3660,48 +0,67% RTSI 1569,55 +0,69% Brent 66,83 +0,85% DJIA 34207,84 +0,36% Nasdaq 13470,99 -0,48%
Тамбейский газ достается Усть-Луге
Лента новостей
Увольнением не отделаетесь: за что финансовому директору грозит тюрьма 08:37, PRO Власти решили ускорить внедрение глобальной системы «Безопасный город» 08:30, Общество В Индии число умерших от коронавируса превысило 300 тыс. 08:20, Общество В Литве возбудили дело о захвате самолета из-за севшего в Минске рейса 08:15, Общество История инвестора: как сформировать финансовую подушку к ранней пенсии 08:08, РБК и СберПервый Власти объяснили «приземление» ИТ-компаний поведением Google и TikTok 08:00, Технологии и медиа План реформы российского футбола напишут голландцы. Что важно знать 08:00, Спорт Предвкушение и страх: как Уолл-стрит возвращается к жизни после пандемии 07:56, PRO В МИД обвинили Киев в использовании учений российских военных 07:46, Политика Как соблюдать work-life balance и сохранить ресурс для близких 07:39, РБК Стиль и Victory Park В Кремле обсудили участие Трутнева в думских выборах от «Единой России» 07:30, Политика Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину его смерти 07:23, Общество Без чего невозможно представить гардероб успешного бизнесмена 07:02, РБК и Dior Турчак попросил увеличить субсидии для дальневосточных авиарейсов 07:00, Бизнес Глава Минюста поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными 06:33, Общество Почти четверть россиян стали меньше курить после отмены самоизоляции 06:30, Общество Титов предложил ослабить ограничения для самозанятых 06:29, Бизнес Как работает военная ипотека 06:22, РБК и ПСБ Задержание в Минске экс-главреда NEXTA. Что важно знать 06:10, Политика Верховный суд закрепил подход ФНС к «налоговой реконструкции» 06:00, PRO В украинском жюри «Евровидения» предложили изменить правила из-за России 05:55, Общество В Госдуме предложили уголовное наказание за поддельные автономера 05:53, Общество Четыре стратегии, как накопить на пенсию 05:40, РБК и НПФ «Будущее» Генпрокуратура объявила киберпреступность угрозой нацбезопасности 05:17, Общество Россияне оценили готовность взять кредит на отпуск 05:00, Общество Плейлисты, мода и аутентичность: ритмы большого города 04:50, РБК Стиль и Armani Exchange Политики из восьми стран потребовали запретить полеты над Белоруссией 04:45, Политика Белорусский госканал показал записи переговоров с севшим в Минске рейсом 04:34, Политика
Газета
Тамбейский газ достается Усть-Луге
Газета № 073 (3362) (2405) Бизнес,
0

Тамбейский газ достается Усть-Луге

«Газпром» и «Русгаздобыча» подписали соглашение о совместной разработке месторождения на Ямале
Гигантское Тамбейское месторождение с запасами 5,2 трлн куб. м газа станет ресурсной базой проекта «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге. На покупку этого актива у «Газпрома» ранее претендовал НОВАТЭК
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор «Русгаздобычи» Константин Махов в пятницу, 21 мая, подписали соглашение о совместной разработке Тамбейского месторождения с гигантскими запасами — 5,2 трлн куб. м газа на Ямале (общие запасы газа полуострова оцениваются более чем в 26,5 трлн куб. м).

Соглашение было подписано в рамках церемонии начала строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге Ленинградской области общей стоимостью €24 млрд (по €12 млрд на производство сжиженного природного газа и газохимический комплекс). Это совместный проект «Газпрома» и «Русгаздобычи» (принадлежит бывшему партнеру Аркадия Ротенберга по СМП-банку Артему Оболенскому) мощностью 45 млрд куб. м в год. Ожидается, что завод будет выпускать 13 млн т СПГ и до 3 млн т разных марок полиэтилена. «По объему газопереработки это будет крупнейшее предприятие в России, а также самое мощное по производству сжиженного природного газа на северо-западе Европы», — сообщала пресс-служба «Газпрома». Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на четвертый квартал 2023 года, второй — на четвертый квартал 2024-го.

«Глубокая переработка — это максимально эффективный путь использования потенциала огромных запасов этансодержащего газа в России», — заявил Миллер (его слова передала пресс-служба «Газпрома»).

Тамбейское месторождение на Ямале включает три лицензионных участка — Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Тасийский (их суммарные запасы составляют 5,2 трлн куб. м газа и 380 млн т нефти и газового конденсата). К этой группе также относится Малыгинское месторождение (вместе с ним запасы группы составляют 7,7 трлн куб. м), но оно не вошло в проект с «Русгаздобычей», следует из сообщения «Газпрома». Компания получила эти участки в 2008 году по распоряжению правительства как собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), на месторождениях до сих пор не ведется добыча.

Когда газ гигантского месторождения Ямала окажется в Усть-Луге

В мае 2017 года «Газпром» и «Русгаздобыча» подписали меморандум о намерениях по реализации совместных проектов в области добычи и переработки запасов газа и газового конденсата с месторождений Тамбейского кластера. Тогда сообщалось, что «Русгаздобыча» разрабатывает технико-экономическое обоснование инвестиций в «интегрированный проект» по добыче, транспорту и переработке газа с этих месторождений, по итогам которого будет сформирована концепция реализации этого проекта. Теперь «дочка» «Газпрома» — «Газпром недра» и «Русгаздобыча» создают на паритетной основе совместное предприятие «Тамбей газдобыча», с лицензиями на пользование тремя участками, на которых расположено Тамбейское месторождение.

Решение о строительстве комплекса по переработке газа в Усть-Луге партнеры приняли в марте 2019 года, после этого из проекта вышла англо-голландская компания Shell, c которой у «Газпрома» было заключено соглашение о намерениях.

По словам Махова, в течение 2021 года должно быть подготовлено обоснование инвестиций, по результатам которого будет определен наиболее эффективный вариант освоения месторождения. Он ожидает «конкурентную» себестоимость добычи и транспортировки газа с Тамбея.

Бизнес
Месторождения «Газпрома» на Ямале доверили компании Аркадия Ротенберга <p>Аркадий Ротенберг</p> <p></p>

В новом соглашении «Газпрома» и «Русгаздобычи» определены ключевые задачи, которые стоят перед проектной компанией «Тамбей газдобыча» с целью обеспечения ввода Тамбейского месторождения в эксплуатацию в 2026 году, сказал РБК Махов. С этого момента должны начаться поставки газа в Усть-Лугу. Существующая система газопроводов позволяет выделить нитки для целевой транспортировки этансодержащего газа на расстояние 3 тыс. км к Финскому заливу в Усть-Лугу, заявил на церемонии официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. «Таким образом, мы получаем комплексную (вертикально интегрированную) модель, от добычи до переработки», — добавил глава «Русгаздобычи».

До этого комплекс будет перерабатывать сырье Надым-Пуртазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенного сильно южнее Тамбея. Запасы крупнейшего месторождения этого региона — Уренгойского, которое «Газпром» разрабатывает с 1985 года, составляют 9 трлн куб. м газа (добыча в 2020 году составила 73 млрд куб. м).

Глава «Русгаздобычи» утверждает, что с «Газпромом» уже согласованы подходы к принятию окончательного инвестрешения по разработке Тамбея и поставкам сырья в Усть-Лугу. Оно будет зависеть от подготовки проектной документации, получения обязывающих предложений по поставке оборудования и выполнению строительно-монтажных работ, а также разработки маркетинговой концепции и стратегии финансирования проекта. Тамбейский проект будет реализовываться специализированными компаниями (SPV) на базе принципов проектного финансирования. РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Бывший претендент на Тамбей

Вторая по размеру газовая компания России НОВАТЭК еще в 2012 года заявляла о заинтересованности сотрудничать с «Газпромом» для совместной реализации СПГ-проектов на ресурсной базе Тамбейской группы месторождений. Она находится в непосредственной близости от Южно-Тамбейского месторождения, на базе которого НОВАТЭК с партнерами построили крупнейший в России СПГ-завод «Ямал СПГ».

В 2016 году глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вел переговоры о покупке Тамбея за акции своей компании, но получил отказ. Тогда «Газпром» сообщал, что не планирует привлекать НОВАТЭК к разработке проекта, а выбрал в партнеры «Русгаздобычу».

В апреле 2021 года «Коммерсантъ» писал, что Михельсон возобновил переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером о покупке Тамбея. По данным издания, бизнесмен попросил поддержки для заключения этой сделки на встрече с президентом Владимиром Путиным 13 апреля. НОВАТЭК рассчитывает на скорейшее принятие правительством решения о привлечении ресурсов Тамбейской группы месторождений для роста производства СПГ в Арктике до 64 млн т к 2030 году, сказал Михельсон журналистам 23 апреля.

Но «Газпром» по-прежнему не намерен продавать Тамбейскую группу, сообщили РБК источники в этой компании. РБК направил запрос в пресс-службу НОВАТЭКа.

«На месторождениях Тамбейской группы сосредоточены крупные запасы газа, которые важно вовлечь в разработку. Округ поддержит любое решение, которое будет наиболее эффективным для экономики страны», — сообщила РБК представитель администрации ЯНАО.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко.
Теги: Газпром , Усть-Луга , Константин Махов , Южно-Тамбейское месторождение , НОВАТЭК , Ямал ...
Материалы по теме
«Газпром» будет осваивать Тамбейский кластер без помощи НОВАТЭКа Бизнес
НОВАТЭК предложил купить у «Газпрома» месторождения на Ямале Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter