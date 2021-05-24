Тамбейский газ достается Усть-Луге

«Газпром» и «Русгаздобыча» подписали соглашение о совместной разработке месторождения на Ямале

Гигантское Тамбейское месторождение с запасами 5,2 трлн куб. м газа станет ресурсной базой проекта «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге. На покупку этого актива у «Газпрома» ранее претендовал НОВАТЭК

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор «Русгаздобычи» Константин Махов в пятницу, 21 мая, подписали соглашение о совместной разработке Тамбейского месторождения с гигантскими запасами — 5,2 трлн куб. м газа на Ямале (общие запасы газа полуострова оцениваются более чем в 26,5 трлн куб. м).

Соглашение было подписано в рамках церемонии начала строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге Ленинградской области общей стоимостью €24 млрд (по €12 млрд на производство сжиженного природного газа и газохимический комплекс). Это совместный проект «Газпрома» и «Русгаздобычи» (принадлежит бывшему партнеру Аркадия Ротенберга по СМП-банку Артему Оболенскому) мощностью 45 млрд куб. м в год. Ожидается, что завод будет выпускать 13 млн т СПГ и до 3 млн т разных марок полиэтилена. «По объему газопереработки это будет крупнейшее предприятие в России, а также самое мощное по производству сжиженного природного газа на северо-западе Европы», — сообщала пресс-служба «Газпрома». Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на четвертый квартал 2023 года, второй — на четвертый квартал 2024-го.

«Глубокая переработка — это максимально эффективный путь использования потенциала огромных запасов этансодержащего газа в России», — заявил Миллер (его слова передала пресс-служба «Газпрома»).

Тамбейское месторождение на Ямале включает три лицензионных участка — Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Тасийский (их суммарные запасы составляют 5,2 трлн куб. м газа и 380 млн т нефти и газового конденсата). К этой группе также относится Малыгинское месторождение (вместе с ним запасы группы составляют 7,7 трлн куб. м), но оно не вошло в проект с «Русгаздобычей», следует из сообщения «Газпрома». Компания получила эти участки в 2008 году по распоряжению правительства как собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), на месторождениях до сих пор не ведется добыча.

Когда газ гигантского месторождения Ямала окажется в Усть-Луге

В мае 2017 года «Газпром» и «Русгаздобыча» подписали меморандум о намерениях по реализации совместных проектов в области добычи и переработки запасов газа и газового конденсата с месторождений Тамбейского кластера. Тогда сообщалось, что «Русгаздобыча» разрабатывает технико-экономическое обоснование инвестиций в «интегрированный проект» по добыче, транспорту и переработке газа с этих месторождений, по итогам которого будет сформирована концепция реализации этого проекта. Теперь «дочка» «Газпрома» — «Газпром недра» и «Русгаздобыча» создают на паритетной основе совместное предприятие «Тамбей газдобыча», с лицензиями на пользование тремя участками, на которых расположено Тамбейское месторождение.

Решение о строительстве комплекса по переработке газа в Усть-Луге партнеры приняли в марте 2019 года, после этого из проекта вышла англо-голландская компания Shell, c которой у «Газпрома» было заключено соглашение о намерениях.

По словам Махова, в течение 2021 года должно быть подготовлено обоснование инвестиций, по результатам которого будет определен наиболее эффективный вариант освоения месторождения. Он ожидает «конкурентную» себестоимость добычи и транспортировки газа с Тамбея.

В новом соглашении «Газпрома» и «Русгаздобычи» определены ключевые задачи, которые стоят перед проектной компанией «Тамбей газдобыча» с целью обеспечения ввода Тамбейского месторождения в эксплуатацию в 2026 году, сказал РБК Махов. С этого момента должны начаться поставки газа в Усть-Лугу. Существующая система газопроводов позволяет выделить нитки для целевой транспортировки этансодержащего газа на расстояние 3 тыс. км к Финскому заливу в Усть-Лугу, заявил на церемонии официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. «Таким образом, мы получаем комплексную (вертикально интегрированную) модель, от добычи до переработки», — добавил глава «Русгаздобычи».

До этого комплекс будет перерабатывать сырье Надым-Пуртазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенного сильно южнее Тамбея. Запасы крупнейшего месторождения этого региона — Уренгойского, которое «Газпром» разрабатывает с 1985 года, составляют 9 трлн куб. м газа (добыча в 2020 году составила 73 млрд куб. м).

Глава «Русгаздобычи» утверждает, что с «Газпромом» уже согласованы подходы к принятию окончательного инвестрешения по разработке Тамбея и поставкам сырья в Усть-Лугу. Оно будет зависеть от подготовки проектной документации, получения обязывающих предложений по поставке оборудования и выполнению строительно-монтажных работ, а также разработки маркетинговой концепции и стратегии финансирования проекта. Тамбейский проект будет реализовываться специализированными компаниями (SPV) на базе принципов проектного финансирования. РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».