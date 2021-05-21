Совкомбанк срезал вдвое

Сменивший владельцев банк «Восточный» выставил оферту миноритарным акционерам

Банк «Восточный», купленный Совкомбанком в апреле, оценили для сделки всего в 11 млрд руб. Это в два с лишним раза меньше размера капитала «Восточного». Эксперты допускают, что низкая цена связана с накопленными проблемами в банке

Фото: Никита Попов / РБК

Совкомбанк, в апреле купивший банк «Восточный», выставил оферту его миноритариям по цене 0,0137 руб. за одну акцию, сообщил «Восточный» на сайте Центра раскрытия информации. Акционерный капитал «Восточного» составляет 802,9 млрд акций и 20 тыс. привилегированных акций: таким образом, оценка банка при сделке составила 11 млрд руб.

Из этого следует, что Совкомбанк приобрел «Восточный» с существенным дисконтом: 11 млрд руб. — это более чем вдвое меньше капитала банка, который на 1 апреля составлял 24,6 млрд руб. Ранее стоимость сделки не раскрывалась. Покупка состоялась после завершения трехлетнего конфликта предыдущих акционеров банка — фонда Baring Vostok, основанного Майклом Калви, и компании «Финвижн» Артема Аветисяна с партнерами.

«В случае непубличных компаний покупатель не может предъявить оферту миноритариям по цене ниже, чем та, по которой совершалась сделка. Но покупатель может предложить выкупить акции по более высокой цене», — отмечает партнер компании «А2 Адвокаты» Михаил Александров.

Представитель Совкомбанка не подтвердил и не опроверг цену покупки. «По правилам цена оферты — это наибольшее из цены последней сделки и рыночной оценки», — сказал он РБК. По его словам, Совкомбанк планирует консолидировать 100% «Восточного», оферта миноритариям истечет 29 июля, а расчеты с акционерами должны будут завершиться в течение десяти дней с этой даты.

Кто и сколько получит от сделки

«Восточный» в нынешнем виде — результат слияния в 2016 году банковских активов Baring Vostok (в основном розничный бизнес) и банка «Юниаструм» Аветисяна с партнерами (корпоративный бизнес). Перед сделкой с Совкомбанком структуре фонда Baring Vostok Evison принадлежало 41,6%, компании «Финвижн» — 42%, партнеру Аветисяна по бизнесу Шерзоду Юсупову — 8%. Если исходить из того, что сделка по покупке банка совершалась по цене 0,0137 руб. за акцию, то Baring Vostok выручил от сделки 4,5 млрд руб., «Финвижн» — 4,6 млрд руб., Юсупов — 880 млн руб.

Для акционеров сделка вряд ли окупила первоначальные вложения. Baring Vostok оценивал свои суммарные инвестиции в банк более чем в $320 млн (по текущему курсу это больше 20 млрд руб., хотя фонд инвестировал в банк с 2010 года). Капитал банка «Юниаструм» Аветисяна перед слиянием с «Восточным» оценивался в 13 млрд руб., кроме того, «Юниаструм» выкупал половину допэмиссии «Восточного» на 3 млрд руб. Впрочем, после объединения «Восточный» получил от «Юниаструма» корпоративный портфель, по которому пришлось создавать значительные резервы.

Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК цену приобретения не раскрывал, но говорил, что «Восточный» обошелся Совкомбанку «значительно дешевле» капитала. Розничный бизнес «Восточного» имел основное значение при покупке актива, отмечал Хотимский. От старого бренда банка его новый владелец откажется.

Расходы Совкомбанка не ограничились покупкой акций «Восточного», который в последние годы на фоне корпоративного конфликта отличался низкими показателями достаточности капитала. Вскоре после закрытия сделки Совкомбанк объявил о докапитализации «Восточного» на 7 млрд руб., чтобы укрепить его финансовое положение. Докапитализация в сделку не входила.

Цена примерно в 11 млрд руб., скорее всего, отражает ожидания Совкомбанка относительно потребностей по резервированию активов «Восточного», считает заместитель директора группы «финансовые институты» агентства S&P Роман Рыбалкин. «Думаю, что цена вполне объективна, учитывая исторические претензии регулятора [ЦБ] к «Восточному», ограничения и повышенные отчисления в Фонд страхования вкладов. Кроме того, остро стоял вопрос о внесении средств в капитал банка», — говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. Зато розничный портфель «Восточного» — это хорошая база для укрепления векторного продукта Совкомбанка, карты рассрочки «Халва», добавляет он.

Учитывая, что сейчас Совкомбанку принадлежит 88% «Восточного», банк может направить до 1,3 млрд руб. на выкуп бумаг по оферте. Миноритарии не обязаны продавать свои акции, но могут это сделать. «Оферты миноритариям делятся на два типа: обязательное (для покупателя) предложение предъявляется при консолидации 30, 50 и 75% капитала. В таком случае миноритарии могут отказаться от продажи акций. Если же покупатель получил более 95% капитала, то миноритариям предъявляется обязывающее предложение и они должны продать свои бумаги. Обычно оферта — это хороший повод, для того чтобы выйти из актива», — замечает Александров.