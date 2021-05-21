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Газета
Пять сенаторов сдают дела
Газета № 072 (3361) (2105) Политика,
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Пять сенаторов сдают дела

РБК стало известно, кто покинет Совет федерации после единого дня голосования
В сентябре Совет Федерации покинут пятеро сенаторов, в том числе основатель Партии пенсионеров Валерий Рязанский — они не зарегистрировались на праймериз «Единой России». При этом Сулейман Керимов и Юрий Воробьев сохранят мандаты
Валерий Рязанский
Валерий Рязанский (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Кто уйдет

В сентябре, после единого дня голосования, верхнюю палату Федерального собрания покинут многие сенаторы. В числе прочих из нее уйдет первый заместитель председателя комитета по социальной политике Валерий Рязанский, который представляет Курскую область, его коллега по комитету Татьяна Кусайко (Мурманская область), члены комитета по федеративному устройству Владимир Литюшкин (Мордовия) и Аркадий Чернецкий (Свердловская область), а также представляющий Чукотку член комитета по бюджету Арамаис Даллакян. Об этом РБК рассказали два источника, близких к верхней палате.

Все перечисленные сенаторы представляют законодательные собрания регионов и не зарегистрировались на региональные праймериз «Единой России» (регистрация завершилась 14 мая). Это означает, что они не смогут принять участие от партии в выборах в заксобрания своих регионов (если только решение о включении их в списки кандидатов впоследствии не примет региональная конференция партии). Согласно закону «О формировании Совета Федерации», представлять в нем законодательную власть региона может избранный в местное собрание депутат, если оно проголосовало за его делегирование в верхнюю палату большинством голосов.

РБК направил запросы всем упомянутым сенаторам. Рязанский отказался комментировать эту тему.

Почему они уходят

70-летний Рязанский прежде был депутатом Госдумы и проработал в Совете Федерации десять лет, до недавнего времени возглавлял комитет по социальной политике. С 2008 года он является председателем общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», в 2012 году на ее основе создал Партию пенсионеров. Рязанский выступал в том числе за ограничение доступа пожилых людей к врачам без посредничества медсестер и фельдшеров, а также предлагал запретить самозанятым выезд за рубеж.

Рязанский, Чернецкий (71 год), Даллакян (70 лет) и Литюшкин (73 года) покидают верхнюю палату из-за возраста. Татьяна Кусайко намерена баллотироваться от «Единой России» в Госдуму, следует из данных о регистрации на праймериз.

Ранее источники РБК говорили, что после выборов в сентябре верхнюю палату могут покинуть 91-летний бывший премьер СССР Николай Рыжков, представитель Алтайского края Сергей Белоусов и Юрий Важенин (ХМАО). На место Белоусова в палату может прийти депутат Госдумы («Единая Россия»), бывший командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов, также сообщал РБК. Всего в ходе ротации в сентябре потенциально может смениться более половины сенаторов, так как более чем в половине российских регионов избираются их главы и депутаты законодательных собраний. Также в единый день голосования пройдут выборы в Госдуму.

Кто останется

Без прохождения праймериз в список кандидатов в депутаты от заксобрания Псковской области планируется включить первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. После выборов он будет вновь делегирован в верхнюю палату, ранее сообщал РБК. Турчак войдет в первую тройку списка кандидатов в депутаты от региона, лидеры списка имеют право не участвовать в праймериз.

Также в верхней палате останется не зарегистрировавшийся на праймериз сенатор от Дагестана Сулейман Керимов (состояние, по данным Forbes, $15,8 млрд). В ноябре 2017 года он был задержан в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене. Кроме того, сенатора подозревали в переправке во Францию от €500 млн до €750 млн, в том числе наличными, однако доказательств его причастности к налоговым нарушениям властям найти не удалось, и в июне 2018 года все обвинения с Керимова были сняты.

Не покинут палату, согласно информации источников РБК, и другие заметные сенаторы — вице-спикер Юрий Воробьев, председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко и первый зампредседателя комитета по международным делам Владимир Джабаров.

Комментируя информацию РБК, Джабаров заявил, что его «праймериз вообще не касаются, так как они для тех, кто планирует избираться в Госдуму» (хотя в праймериз участвуют и те, кто баллотируется в региональные парламенты). Тимченко сказал РБК, что решение о продолжении его работы в Совфеде будет принимать региональная конференция.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Роман Кирьянов.
Теги: Совет Федерации , сенаторы , Сергей Рязанский , Сулейман Керимов
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