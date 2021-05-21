«Почта России» лезет в бутылку

Государственный оператор почтовой сети начал подготовку к онлайн-продажам алкоголя

Эксперимент по продаже российского вина через инфраструктуры «Почты России» может начаться уже этим летом в Московской области и Мордовии. В случае полной легализации к 2025 году «алкогольный» оборот «Почты» оценен в ₽100 млрд

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Провести «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО «Почта России», правительству и почтовому оператору в начале апреля поручил президент Владимир Путин. Это следует из презентации «Доставка российского вина напрямую покупателям — d2c-торговля», подготовленной «Почтой России» (документ есть в распоряжении РБК, суть концепции подтвердили два источника РБК, знакомых с обсуждением).

Источник РБК на розничном рынке утверждает, что проект «концептуально» поддерживает Министерство финансов, а по данным владельца одного из винных производств в России и знакомого с содержанием концепции, сейчас рабочая группа проекта ведет консультации с «Почтой России».

«Почта России» действительно вовлечена в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя, прорабатываются технические параметры такого решения, подтвердил РБК Алексей Скатин, заместитель гендиректора «Почты России».

РБК обратился за комментариями в пресс-службу правительства, Минпромторг, Минфин и Минздрав.

Предпосылки проекта

Практика продажи алкоголя через почтовых операторов в мире есть, указывает в презентации «Почта России»: такую торговлю, например, осуществляют почты Франции, Австрии, DHL. В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года. С тех пор предпринимались неоднократные попытки отменить этот запрет: в частности, еще в 2017 году Минфин подготовил законопроект, который предполагал, что дистанционная торговля алкоголем начнется уже в 2020 году, но эта инициатива так и не была реализована. После начала пандемии коронавируса весной 2020 года объединение предпринимателей «Опора России» просило ускорить легализацию онлайн-торговли, а также отменить ее поэтапный ввод. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов допускал снятие запрета. Но против легализации традиционно выступает Минздрав, отрицательный отзыв на закон о легализации подготовило и МВД. В сентябре стало известно, что Минфин счел «неактуальной» легализацию онлайн-торговли алкоголем и не будет выносить ее на рассмотрение в Госдуму.

Правда, как отмечается в концепции, «заказывать вино «онлайн» уже фактически можно»: несмотря на отсутствие закона о торговле алкоголем онлайн, «на практике игроки уже организовывают продажу с доставкой или через click&collect».

В пандемию интерес к сайтам магазинов алкогольных напитков увеличился на 80%, следует из приведенной в презентации статистики. «Нужна легальная схема с единым надежным оператором («Почтой России») и жесткий запрет «черной«доставки», — указывает оператор. В 2020 году Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, оценила оборот теневого рынка продаж алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб.

Суть проекта

«Пока проект на стадии дизайна, это только старт рассмотрения возможности. «Почта» здесь может стать удобным партнером как структура, уже имеющая готовую возможность идентификации клиента — у авторизованных клиентов «Почты» есть простая электронная подпись, а значит, уже на стадии заказа мы сможем знать возраст клиента. При формате click&collect, когда заказ клиент получает в отделении, получится проводить повторную идентификацию, а при интеграции наших систем с ЕГАИС — и учет продажи», — отметил собеседник РБК в «Почте России».

Пилотный проект планируется реализовать уже с июня по декабрь 2021 года в двух регионах — Московской области и Республике Мордовия. В эксперимент планируется включить 25 крупнейших производителей вина в России. «Почта России» предлагает создание единой платформы, которая свяжет потребителей и производителей российского вина на базе логистической инфраструктуры и сети почтовых отделений. На создание платформы до конца 2025 года потребуются инвестиции в размере около 5 млрд руб., которые пойдут на оборудование 25 dark stores (площадки для формирования заказов, к каждому из них будет подключено 800 почтовых отделений), мобильные локеры и ИТ-решения.

Как указано в презентации, в перспективе в 2025 году при обслуживании 140 тыс. заказов в день выручка платформы может составить 100 млрд руб., а количество проданных бутылок — 200 млн объемом 15 млн дал.

Сколько сейчас российского вина Как указано в документах, российский рынок вина за период 2015–2020 годов показывал разнонаправленную динамику: в 2019 году объем потребления вина на российском рынке вырос на 9,9% к уровню 2018 года и составил около 108,1 млн дал. По итогам 2020 года объем потребления вина в России показал снижение: значение показателя составило около 97,4 млн дал (-9,9% к уровню 2019 года и -8% к уровню 2015 года). Сокращению объемов внутреннего рынка в прошлом году во многом способствовало введение ограничительных мер в ходе пандемии COVID-19, среди которых было временное закрытие предприятий сегмента HoReCa. По итогам 2020 года российскими предприятиями было произведено около 44,2 млн дал вина, что на 4% ниже уровня предыдущего года.

Схема заказа алкоголя описывается так:

потребитель делает заказ на авторизованной площадке и вносит предоплату 100%;

в dark store «Почты России» формируется заказ, который закладывается в ячейку мобильного локера — он перемещается в специальный постомат отделения, где его заберет клиент после введения кода ячейки. Также предусмотрен и другой вариант, когда клиент называет код кассиру, чтобы тот имел возможность проверить возраст потребителя;

предусмотрен и вариант доставки на дом — клиенту будет нужно доплатить за last mile. Правда, как напоминают авторы концепции, для этого потребуется специальное постановление правительства.

Судя по презентации, авторизованной площадкой, с которой можно будет делать заказ, может выступить проект Vino.ru, который «Почта России» приводит в пример. В контактных данных Vino.ru указано, что это проект одного из крупнейших производителей игристых вин в России компании «Абрау Дюрсо». В текущий момент сайт выглядит как витрина продукции производителя, но, судя по концепции, его планируется превратить не только в онлайн-магазин российских виноделов, но и информационный портал. Там будут расположены, например, справочник российских вин, рекомендованные производителями цены, новости российского и мирового виноделия.

РБК направил запрос в «Абрау Дюрсо». Как уточнил источник РБК, производитель является «активным участником в разработке проекта».

В чем выгода виноделов и потребителей

Как предполагают разработчики концепции, экономическая модель таких продаж позволит производителю оставлять себе 70% стоимости заказа, а потребителю экономить 15% в сравнении с покупками в обычной рознице. Так, при покупке бутылки вина стоимостью 500 руб. платформа возьмет 5% компенсации затрат на контент, маркетинг и продвижение вина, а «Почта России» — 25% стоимости заказа за логистику и выдачу. В традиционном магазине клиент заплатит 575 руб., так как сеть, получая от производителя продукцию, забирает 45% стоимости заказа на компенсацию логистики и добавит собственную торговую наценку. Производитель же из них заберет только 316 руб.

Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России, знаком с поручением Путина. Про то, в каком состоянии находится проработка эксперимента, он не знает, но считает, что он должен быть ограничен российскими виноделами: «Доставка должна быть четко от производителя до потребителя, иначе это снова будет история про розницу, которая накрутит свою маржу».

Препятствия для концепции

Для запуска эксперимента «Почте России» необходимо получить розничные лицензии в 100 отделениях, а также оптовую лицензию для РЦ «Внуково». Сегодня, по данным системы СПАРК, у компании есть три бессрочные лицензии на розничную торговлю алкогольной продукции в Липецкой и Пензенской областях.

Но что важнее, для осуществления проекта необходимо изменение законодательного регулирования — поправки потребуются в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (закон 171- ФЗ) и закон № 2124-1 «О СМИ», указано в презентации.

Помимо требующихся изменений в законодательство эксперты отрасли видят и другие сложности реализации такой модели. По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, ограничение ассортимента продажами только российского вина не даст возможности делать больших продаж. «E-commerce важен для потребителя тем, что дает потребителю практически неограниченную полку. А удобство при онлайн-заказах — определяющий фактор в выборе онлайн-магазина», — поясняет Соколов. Кроме того, как считает эксперт, узкий ассортимент не позволит снижать издержки на доставку. Он считает, что сильной стороной «Почты России» как провайдера этого сервиса будет представленность в отдаленных регионах, однако там, где уже работают развитые игроки электронной торговли, нужно предоставить возможность работать и им.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев согласен, что монополизация канала продаж алкоголя и ограничение видов продукции не решают вопросы продовольственной онлайн-торговли, когда включение алкогольной продукции могло бы сделать продажи более рентабельными. Однако Ставцев подчеркивает, что, несмотря на неидеальность схемы, в случае начала продаж через «Почту России» для отрасли и в особенности для малых виноделов это станет большим прорывом. «Появляется все больше небольших виноделен, через этот канал они со своими фермерскими лицензиями на 30–60 тыс. бутылок в год могли бы с легкостью закрыть вопрос продаж. Российский туризм развивается как никогда, люди знакомятся с винодельнями, потом они бы хотели продолжать покупать их вино, но, например, в Норильск никто из виноделов поставить свою продукцию не сможет», — объясняет Ставцев.