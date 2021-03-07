FT сообщила о росте спроса на более дорогой и крепкий алкоголь в пандемию

В 2020 году в мире произошел скачок спроса на более дорогой и крепкий алкоголь, люди делали выбор в пользу таких напитков, отказываясь от пива и вина. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков и производителей алкоголя.

Как отмечает издание, многие перешли на высококлассные крепкие напитки и коктейли собственного приготовления в условиях, когда были закрыты бары и рестораны. Это также произошло из-за того что многие не могли отправиться в отпуск, в результате чего у людей скапливались сбережения, которые они тратили на покупку более качественного алкоголя.

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