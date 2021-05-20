Лавры достаются ХАМАС и Нетаньяху

США призвали к немедленной деэскалации палестино-израильского конфликта

За десять дней ожесточенного конфликта вокруг сектора Газа погибло более 200 человек. Военное обострение консолидировало руководство ХАМАС и может привести к внеочередным парламентским выборам в Израиле, допускают эксперты

Израильский солдат ведет обстрел возле границы между Израилем и сектором Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Каковы итоги десяти дней обстрелов

В Израиле за десять дней обстрелов со стороны контролируемого палестинским движением ХАМАС сектора Газа погибли 12 человек, среди них один военнослужащий. Жертвами ракетных ударов стали жители городов Ришон ле-Цион, Ашкелон, Сдерот, Рамат-Ган, Лод. Среди погибших — гражданка Индии и два гражданина Таиланда. С палестинский стороны сообщается о 219 погибших и около 1500 раненых.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в Газе около 1500 целей, были убиты военные лидеры ХАМАС, разрушена используемая движением для военных действий инфраструктура, в том числе сеть подземных коммуникаций («метро»), построенная после наземной операции «Нерушимая скала», проведенной ЦАХАЛ летом 2014 года.

ХАМАС и другие сосредоточенные в секторе группировки выпустили по израильской территории около 3500 ракет, которые были нацелены не только на пограничные с сектором Газа города, но также на Иерусалим, Тель-Авив, находящиеся в центре страны. В Газе разрушено около 450 зданий, в том числе больницы, сообщает Reuters. Израиль настаивает на том, что жители домов, по которым наносятся удары, заранее предупреждаются об атаке, но жертвы среди гражданского населения неизбежны. «Даже в операционной в больнице нет возможности избежать сопутствующего ущерба при удалении поврежденных тканей», — цитирует образное пояснение израильских властей Reuters.

Несколько раз за период с 10 мая территория Израиля была обстреляна с территории Ливана. Из четырех выпущенных в среду ракет одна была перехвачена, три упали в пустынной местности, сообщает Reuters.

Что говорят политики о возможности перемирия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду провел встречу с иностранными послами. Как сообщает Times of Israel, он заявил, что правительство страны не устанавливает никаких сроков прекращения обстрелов. По словам Нетаньяху, армия Израиля занимается «силовым сдерживанием» террористов, но в случае необходимости сектор Газа может быть «завоеван». Пока цели в Газе поражаются с воздуха, наземную операцию, как семь лет назад, Израиль не проводит.

В среду, 19 мая, президент США Джо Байден в четвертый раз за время эскалации провел с Нетаньяху телефонный разговор, в котором призвал «уже сегодня начать существенную деэскалацию на пути к прекращению огня», передала содержание их беседы представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. В Израиль был направлен представитель Госдепартамента США. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, консультации по возможности выработки соглашения о прекращении огня продолжаются все время обострения конфликта. При этом США не поддержали пока ни одного предложенного в Совете Безопасности ООН заявления, в котором содержались призывы к деэскалации и перемирию. Как следует из пояснений Блинкена, США не считали, что такие заявления могли бы оказать существенное влияние на ситуацию.

Блок видео рекомендаций

Россия призыв к прекращению огня разделяет. В среду замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил израильскому послу Александру Бен Цви о недопустимости шагов, чреватых дальнейшим ростом числа жертв среди мирного населения.

Наиболее активными в последние дни были египетские переговорщики. Reuters со ссылкой на египетский военный источник сообщил, что переговоры по перемирию идут и в принципе стороны его согласовали. Оно может начаться в 6 утра по местному времени, сообщил израильский 12-й канал телевидения.

Чем все может завершиться

Еще в начале обострения эксперты обращали внимание на то, что одним из главных выгодоприобретателей станет движение ХАМАС. Возглавляемое Исмаилом Ханией движение, признанное террористическим в США, Евросоюзе и Египте, управляет сектором Газа с 2007 года. В 2006 году оно победило на парламентских выборах, прошедших в Палестинской автономии (секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан), после чего между сторонниками ХАМАС и сторонниками доминировавшего до тех пор в палестинской политике движения ФАТХ во главе с Махмудом Аббасом произошел кровопролитный конфликт. С тех пор выборы больше не проводились, хотя Аббас, сохраняющий пост президента Палестины, неоднократно обещал их провести. В очередной раз он обещал сделать это в нынешнем году, однако в апреле снова заявил о решении отложить кампанию. 85-летний политик ссылался на неопределенность с тем, удастся ли провести голосование в Восточном Иерусалиме, который контролируется Израилем, а также в секторе Газа.

В последние годы положение жителей Газы было крайне трудным, учитывая введенную Израилем блокаду, однако последние события показывают, что их жертвы не были напрасными, некоторые опрошенные палестинцы сказали, что, хотя в прошлом и не одобряли военные удары по Израилю, в нынешней ситуации они поддерживают ХАМАС, констатируют эксперты Фонда Карнеги Натан Браун и Имад Алсус. Хания в ходе конфликта назвал себя защитником беспомощных людей в Иерусалиме и настоящим представителем палестинского народа, по крайней мере сейчас, на фоне неэффективного ФАТХ, ХАМАС может утверждать, что знает, как найти единство, пишут они.

Поводом к нынешнему обострению стала серия событий, которые пришлись на священный для мусульман месяц Рамадан. Арабское население Израиля жаловалось на ограничение доступа к Храмовой горе в Иерусалиме, из-за чего происходили стычки с израильской полицией, после которых она провела рейды в мечети Аль-Акса. Движение ХАМАС объявило, что встает на защиту Иерусалима и священных мест, и 10 мая, в день, когда Израиль праздновал восстановление контроля над городом (по итогам войны 1967 года), начало ракетный обстрел территории Израиля.

Палестинцы никогда не были более едины, чем в эти дни, причем эти чувства разделяет и арабское население Израиля, уверен бывший министр иностранных дел Марван Муашер. По его мнению, нынешнее обострение привело к тому, что тема нарушения прав палестинцев стала доминирующей и привлекла внимание не только правозащитников, но и политиков по всему миру. Военная вспышка доказала и то, что Израиль не может налаживать отношения с арабскими странами, игнорируя мирное урегулирование с Палестиной, указывает Муашер.

В прошлом году Израиль установил дипломатические отношения с Объединенными Арабским Эмиратами и Бахрейном. Обе эти страны осудили военные действия Израиля, однако все арабские страны в той или иной степени заинтересованы в сотрудничестве с еврейским государством, указывает бывший спецпредставитель США по палестино-израильскому урегулированию, эксперт Council on Foreign Relations Мартин Индик.

Он напоминает, что обычно обострение развивается по одному сценарию — ХАМАС при поддержке палестинского «Исламского джихада» обстреливает ракетами Израиль, который отвечает непропорционально, США поддерживают право Израиля на защиту, Европа его осуждает, ХАМАС в итоге решает, что показал все, что хотел, после чего Катар и Египет помогают добиться перемирия на условии «тишина за тишину», после чего восстанавливается статус-кво. И сейчас нет предпосылок для изменения этого сценария, уверен Индик, так как статус-кво выгоден всем сторонам: ХАМАС получает поддержку палестинцев, а Израиль демонстрирует свою готовность защитить своих граждан, при этом ни одна из сторон не заинтересована в реализации сценария, который позволил бы прийти к созданию двух государств.

Еще одним итогом нынешнего противостояния может стать проведение пятых за два года парламентских выборов в Израиле, допускает Индик. До эскалации президент Израиля Реувен Ривлин дал мандат на формирование правительства Яиру Лапиду, главе партии «Еш атид» («Есть будущее»). Лапид мог сформировать правительство при поддержке арабских партий, но столкновения между еврейским и арабским населением осложнят реализацию этого сценария, что вполне может привести к новым выборам.