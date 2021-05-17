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Палестино-израильский конфликт ,  
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Армия Израиля сообщила о новых ударах по сектору Газа

Израиль нанес новые авиаудары по территории сектора Газа. Об этом сообщила израильская армия (ЦАХАЛ) в Twitter.

«Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе», — отмечается в сообщении.

Израиль заявил о наибольшем числе обстрелов за всю историю страны
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Ранее армия Израиля сообщила, что за последнюю неделю сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства 3,1 тыс. ракет. По заявлению ЦАХАЛа, никогда прежде за всю свою историю Израиль не сталкивался с таким числом ежедневных обстрелов. Израильские военные пообещали «продолжить защищаться».

Власти Израиля заявляли о 10 погибших и десятках пострадавших из-за ракетных обстрелов. Палестинская сторона сообщала о гибели более 200 человек, среди них больше 50 детей. Пострадали с палестинской стороны более 5 тыс.

Израиль сектор Газа обстрел
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