Армия Израиля сообщила о новых ударах по сектору Газа

Израиль нанес новые авиаудары по территории сектора Газа. Об этом сообщила израильская армия (ЦАХАЛ) в Twitter.

«Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе», — отмечается в сообщении.

Ранее армия Израиля сообщила, что за последнюю неделю сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства 3,1 тыс. ракет. По заявлению ЦАХАЛа, никогда прежде за всю свою историю Израиль не сталкивался с таким числом ежедневных обстрелов. Израильские военные пообещали «продолжить защищаться».