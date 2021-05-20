Магазины одной корзины

«Лента» купит сеть супермаркетов «Билла» за €215 млн

Сети перейдет 161 супермаркет, после чего торговая марка «Билла Россия» прекратит существование. О сделке было объявлено на следующий день после сообщения о покупке «Магнитом» сети «Дикси»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Компания «Лента» Алексея Мордашова приобретет сеть супермаркетов «Билла Россия» (Billa Russia GmbH, принадлежит немецкой REWE Group). Об этом сообщает пресс-служба «Ленты».

Сумма сделки составит €215 млн. Она сделает «Ленту» второй по числу супермаркетов сетью в Москве после X5 Retail Group, говорится в сообщении. После поглощения торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование, а все супермаркеты будут интегрированы в сеть «Ленты».

По словам гендиректора компании Владимира Сорокина, покупка сети магазинов с устойчивым потоком покупателей позволит «Ленте» удвоить количество супермаркетов в столице.

«Выгодное расположение торговых точек «Билла» даст «Ленте» возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, что является частью нашего амбициозного плана по значительному развитию онлайн-бизнеса в ближайшие годы», — добавил Сорокин.

В REWE International сообщили, что стратегическая цель компании — занимать лидирующие позиции во всех странах присутствия. Рыночная ситуация в России не позволяет этого, несмотря на большие инвестиции. «Мы решили сконцентрироваться на успешных рынках ЕС и сосредоточить наши ресурсы в этих странах», — прокомментировал сделку член правления REWE International Эспен Б. Ларсен

После поглощения доля «Ленты» в продуктовом ретейле столичной агломерации составит около 3%. Все 5,4 тыс. сотрудников «Билла» перейдут на работу в «Ленту». Сделку планируется закрыть летом 2021 года после получения одобрения от Федеральной антимонопольной службы.

«Лента» уже обратилась с ходатайством в ФАС для согласования покупки Billa в России, сообщили в компании.

РБК обратился за комментарием в Billa и направил запрос в ФАС.

В России «Билла» принадлежит 161 супермаркет общей площадью более 138 тыс. кв. м, большинство из которых расположены в Москве и Подмосковье. Компания присутствует на российском рынке с 2004 года.

Покупка «Билла» стала уже второй крупной сделкой на российском рынке продуктового ретейла на этой неделе. 18 мая «Магнит» сообщил о покупке группы «Дикси». За 92,4 млрд руб. компания приобретет 2612 магазинов «Дикси» и 39 торговых точек под брендом «Мегамарт» общей площадью 854 тыс. кв. м.

Финансовые параметры сделки могут быть скорректированы. «Магнит» планирует завершить ее до 31 августа с возможным сдвигом до 30 сентября. Компания использует собственные средства, а также неиспользованные кредиты. Слияние более чем вдвое увеличит присутствие сети в Москве и Подмосковье — доля на рынке вырастет с 3,8 до 8,2%.

После сообщения о сделке акции «Магнита» выросли почти на 4%. В ФАС сообщили, что пока что не получали от компаний ходатайство на одобрение, и отметили, что срок рассмотрения таких заявок составляет от одного до двух месяцев.