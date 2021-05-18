ФАС заявила, что не получала ходатайство «Магнита» по сделке с «Дикси»

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока на получала ходатайства сети магазинов «Магнит» о согласовании покупки розничной сети «Дикси», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало», — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что поступившие в ФАС ходатайства о согласовании сделок рассматриваются в течение месяца, срок может быть продлен до двух месяцев.

О том, что «Магнит» договорился о приобретении магазинов сети «Дикси», стало известно ранее 18 мая. Ретейлер собирается приобрести 2612 магазинов сети, а также 39 торговых точек под брендом «Мегамарт». Предварительная оценка бизнеса — 92,4 млрд руб. Стороны планируют закрыть сделку до 31 августа 2021 года, с учетом возможного продления срока до 30 сентября «при определенных обстоятельствах».

После сообщения о приобретении акции ПАО «Магнит» подорожали на 4,5% в ходе торгов на Московской бирже.