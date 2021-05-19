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«Магнит» становится магнатом
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Газета
«Магнит» становится магнатом
Газета № 070 (3359) (1905) Бизнес,
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«Магнит» становится магнатом

Согласована сделка между двумя ведущими российскими торговыми сетями
Второй по обороту ретейлер приобретает более 2,6 тыс. магазинов группы «Дикси». Текущая оценка бизнеса — почти ₽93 млрд. Покупка значительно сокращает разрыв в обороте между «Магнитом» и ее главным конкурентом — X5 Retail Group
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Магнит» договорился о покупке магазинов группы «Дикси», говорится в сообщении покупателя. В рамках сделки будет приобретено 2612 магазинов «Дикси», а также 39 торговых точек под брендом «Мегамарт». Предварительная оценка приобретаемого бизнеса — 92,4 млрд руб.

Основные параметры сделки выглядят следующим образом.

  • Сделку предстоит согласовать в Федеральной антимонопольной службе.
  • Финальные параметры будут зависеть от «выполнения ряда условий, согласованных сторонами».
  • Планируемая дата закрытия сделки — до 31 августа 2021 года, с учетом возможного продления срока до 30 сентября «при определенных обстоятельствах».
  • Финальная сумма сделки подлежит «определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки».
  • Финансировать покупку «Магнит» планирует за счет собственных денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий.
  • Большая часть приобретаемых магазинов «Дикси» — 1787 торговых точек формата «у дома» — расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. «Мегамарт» — более крупный формат расположен преимущественно в Свердловской области.
  • Общая торговая площадь приобретаемых активов — составляет 854 тыс. кв. м, из которых около 778 тыс. кв. м. приходится на формат «магазин у дома», и 76 тыс. кв. м. — на формат «суперстор». 90% торговой площади формата «магазин у дома» находятся в аренде, а 74% торговой площади формата «суперстор» — в собственности;
  • «Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом. Останется у сети и ее команда, включая выходца из ГК «Меркурий» Вячеслава Султанова, сейчас занимающего пост главного исполнительного директора группы «Дикси»;
  • В рамках сделки «Магнит» также приобретает пять распределительных центров, общей площадью 189 тыс кв. м.

Зачем «Магнит» покупает «Дикси»

Президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг подчеркнул, что компания сохраняет приверженность прежнему фокусу стратегии компании на прибыльном росте с высоким уровнем доходности. «Хотя нашим основным ориентиром по-прежнему является органический рост во всех наших ключевых форматах, мы рады выборочно воспользоваться возможностью поддержать дальнейший рост за счет приобретения сильного розничного бренда», — процитирован Дюннинг в сообщении ретейлера на бирже.

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Ранее «Магнит» обещал в 2021-м открыть около 2 тыс. магазинов (gross) и обновить 700 точек, капитальные затраты ретейлера могут составить 60–65 млрд руб.

По мнению Дюннинга, сделка даст возможность укрепить позиции на рынках в обеих столицах, которые являются стратегически важными для дальнейшей экспансии «Магнита» в стране. В Москве и Московской области в результате сделки компания более чем вдвое увеличит присутствие — с текущих 3,8% рынка ее доля вырастет до 8,2%. В Северо-Западном федеральном округе преимущественно за счет Санкт-Петербурга и Ленинградской области она вырастет на 6,6 п.п и составит 19,6%.

Будущая сделка также сокращает до минимума разрыв «Магнита» с его главным конкурентом — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Краснодарский ретейлер, с 2013 года сохранявший лидерство в российской рознице, утратил его по итогам 2017 года. На конец 2020 года X5 Retail Group занимала долю в 12,8% рынка (pdf.) с выручкой 1,973 трлн руб., в то же время у «Магнита» доля составила 10,9%, следует из отчетности компаний. За 12 месяцев 2020 года «Магнит» нарастил выручку на 13,3% год к году, до 1,51 трлн руб. Чистая прибыль ретейлера увеличилась более чем в два раза, до 37,8 млрд руб. На 31 декабря прошлого года уровень долговой нагрузки составлял 1x долг/EBITDA, чистый долг 121,4 млрд руб. Как уточняется в сообщении «Магнита» выручка сетей «Дикси» и «Мегамарт» составила 281,4 млрд руб. и 17,4 млрд руб., соответственно.

В прошлом году второй по обороту ретейлер совокупно управлял более 21,5 тыс. магазинов, из которых 14,9 тыс. пришлось на формат «у дома». Для сравнения, в то же время под управлением X5 Retail Group было 17,7 тыс торговых точек.

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Почему продают «Дикси»

DIXY Holding Limited — холдинговая компания группы «Дикси» входит в Mercury Retail Group Limited (ранее «ДКБР Мега Ритейл Груп Лимитед») — третьего по обороту игрока российской продовольственной розницы. Появился он относительно недавно, в 2019 году, в результате слияния активов бенефициаров «Дикси» и управляющей «Бристолями» компании «Альбион 2002» миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева с челябинской сетью «Красное & Белое» Сергея Студенникова. ГК «Дикси» — одна из старейших розничных компаний в России, основанная в 1992 году, структуры Кесаева стали совладельцами ретейлера в 2007 году.

Сергей Студенников пояснил, что сделка с «Магнитом» никак не отразится на работе сети «Красное & Белое», а доли акционеров Mercury Retail Group Limited сохраняются в прежней пропорции.

Как пояснил РБК источник, знакомый с деталями сделки, причиной продажи актива могло быть желание партнеров Mercury Retail Group Limited сфокусироваться на развитии сетей «Красное & Белое» и «Бристоль». РБК обратился за комментарием в сеть «Дикси».

Гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает комплементарность сетей друг другу как по площадям магазинов основных форматов ретейлеров, так и с точки зрения географии. «Магнит» мечтал нарастить долю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве, и сделка не должна вызвать проблем со стороны ФАС», — считает эксперт.

Также он напоминает, что Mercury Retail Group Limited продает «Дикси» на пике стоимости, после того как сеть в 2020 году резко увеличила рентабельность по чистой прибыли и показала рекорд по показателю прибыли. По расчетам «INFOLine-Аналитики», в 2020 году этот показатель составил 7,2 млрд руб. «При этом акционеры остаются с быстрорастущими кластерами бизнеса, управляя меньшим количеством форматов. Если инвестируют хотя бы часть вырученных от сделки средств, смогут обеспечить быстрое их развитие», — говорит Михаил Бурмистров, однако уточняет, что продовольственная сеть «Виктория», которая не вошла в контур сделки, скорее всего, также будет вскоре продана.

Бурмистров уверен, что в сохранении бренда «Дикси» есть ценность для «Магнита» — в своих основных регионах их плотность продаж с квадратного метра выше, чем у краснодарского ретейлера.

Авторы: Анна Левинская, Ирина Парфентьева.
Теги: «Магнит» , «Дикси» , Ретейлеры , магазины , Игорь Кесаев
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