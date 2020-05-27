Глава «Дикси» покинет компанию спустя меньше года после назначения

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Главный исполнительный директор ГК «Дикси» Игорь Плетнев менее чем через год с момента назначения покидает свой пост, сообщили три источника РБК. Также информация о назначении нового CEO содержится в информационном письме от 27 мая 2020 года для сотрудников компании (есть в распоряжении РБК).

В ГК «Дикси» подтвердили кадровые перемены в топ-менеджменте компании.

Выходец из X5 Retail Group Плетнев был назначен на эту должность в октябре 2019 года. Комментируя свое назначение, он отмечал (pdf.), что начинает свою работу в «исторический момент создания новой мультиформатной компании». В сентябре 2019 года «Дикси» и сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние. Благодаря сделке был сформирован третий по обороту игрок рынка продовольственной розницы.

«[...] Вместе мы внесли большой вклад в развитие компании, начали масштабный проект по ее трансформации и достигли новых высот[...]» — процитирован в сегодняшнем письме Плетнев.

В релизе «Дикси» о назначении нового исполнительного директора уточняется, что под руководством Плетнева была проведена структурная реформа в компании, открыты дискаунтеры «Дикси» нового формата, запущена собственная служба доставки, а в b2b-секторе появилась торговая онлайн-платформа DIXY.trade для работы с поставщиками и масштабирована программа франчайзинга «Первым делом».