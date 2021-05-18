Домашний ответ на квартирный вопрос

Росстат представил результаты очередного жилищного мониторинга

Почти 24% семей в России проживают в индивидуальном жилье, выявил Росстат. За два года выросла и доля городских жителей, живущих в частных домах. Тяга к собственному дому вступает в конфликт с большим городом, считает эксперт

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Около 23,9% российских домохозяйств проживают в индивидуальном (одноквартирном) доме, 4,1% — в части индивидуального дома, показало Комплексное наблюдение условий жизни населения за 2020 год, основные итоги которого разместила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Доля городских семей, проживающих в частных домах, составила 12,5%.

Показатели заметно выросли по сравнению с результатами предыдущего такого же исследования Росстата, проводившегося осенью 2018 года. Тогда 21% всех домохозяйств (9,7% городских) заявил, что живут в одноквартирных домах.

Однако данные свидетельствуют, что у 61% городских домохозяйств, проживающих в частных домах, это жилье было построено еще в 1957–1995 годах. Доля горожан, проживающих в индивидуальных домах, у которых жилье построено «после 2012 года» (категория включает и новые дома), выросла с 2,8 до 3,9%.

Новое исследование Росстата проводилось в октябре—ноябре 2020 года. Как заявляют в ведомстве, это один из самых масштабных его проектов: раз в два года изучаются условия жизни более чем 100 тыс. домохозяйств. Исследование репрезентативно для всех частных домохозяйств России, единицей анализа является домохозяйство (которое может состоять и из одного человека). Надежный ответ на вопрос, сколько всего в России домохозяйств, может дать только общенациональная перепись населения (пройдет осенью 2021 года). Предыдущая перепись 2010 года показала, что в России 54,6 млн частных домохозяйств.

Частные дома в больших городах

Данные исследования 2020 года показывают, что за два года увеличилась доля жителей крупных городов, которые проживают в индивидуальных домах. Так, уже почти 8% семей в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек (таких как Краснодар, Саратов, Владивосток) живут в таких домах — против 6,7% в предыдущем исследовании. А доля жителей городов-миллионников (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и так далее), которые проживают в индивидуальных домах, увеличилась с 0,7 до 3,8%. Среди последних доля семей, чье индивидуальное жилье построено после 2012 года, выросла с нуля до 6%.

Большинство населения России — 71,4% домохозяйств — по-прежнему живет в многоквартирных домах (в том числе 85% городских домохозяйств), следует из данных Росстата. Для сравнения, в США около 70% всего населения проживает в односемейном жилье.

Из вопросника Росстата следует, что проживать в частном доме могут как домохозяйства, владеющие этим жильем, так и домохозяйства, арендующие его. Однако доля снимающих индивидуальное жилье, вероятно, невелика. В целом лишь около 7% российских домохозяйств арендуют основное жилье у частных лиц, вытекает из исследования 2020 года. Это примерно сходится с результатами опроса Аналитического центра НАФИ от 2019 года, показавшего, что снимают жилье около 9% россиян.

К настоящему времени Росстат разместил данные о ситуации на страновом уровне; сведения по регионам находятся в стадии формирования и будут опубликованы в июне-июле 2021 года, уточнили РБК в пресс-службе Росстата.

Вопросы к статистике

Сам Росстат предупреждает, что пока рано интерпретировать его данные по индивидуальному жилью как тенденцию. «Среди причин — особенности методологии проведения исследования. Оно не является лонгитюдным (то есть изучает не одну и ту же группу домохозяйств. — РБК). Поэтому из года в год в обследование попадают разные населенные пункты и, соответственно, разные домохозяйства. Это может влиять на итоговые результаты в пределах статистической погрешности», — пояснил представитель Росстата.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что нужно учитывать и сложную эпидемиологическую ситуацию в период проведения обследования 2020 года (в это время была вторая волна заболеваемости COVID-19) — из-за этого более доступными для проведения опроса могли быть домохозяйства, проживающие в частных домах.

Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3%, а в первом квартале 2021 года — на 3,6% к тому же кварталу годовой давности. Доля среднего класса в стране сократилась с 24% занятых россиян до пандемии примерно до 22,5%, оценивали эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в сентябре.

Тем не менее объективная статистика свидетельствует о растущих количестве и общей площади индивидуальных жилых домов, указывает статслужба. Если в 2018 году общая площадь домов, построенных россиянами, составляла 32,4 млн кв. м (42,9% от всего введенного в эксплуатацию жилья в том году), то в 2019 году — 38,5 млн кв. м, а в 2020 году — 39,8 млн кв. м (48,4% от всего введенного в эксплуатацию жилья за год). Кроме того, с 2018 по 2020 год практически в два раза выросло строительство таунхаусов (жилых зданий индивидуальных блокированных), отмечает Росстат. Совместный опрос госкомпании «Дом.РФ» и ВЦИОМа, проведенный летом 2020 года, показал, что 39% россиян в условиях пандемии стали рассматривать индивидуальные дома как более предпочтительные для проживания.

Риск «расползания» городов

В конце марта вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин подписал «дорожную карту» по упрощению и развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ее элементами стали стандартизация ИЖС за счет применения типовых проектов, цифровизация процедур и сервисов в этой сфере. В апреле 2021 года глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении льготной семейной ипотеки по ставке 6% на индивидуальные дома.

В последние годы наблюдается рост на рынке индивидуального жилищного строительства, который только усилился в пандемийный год, сообщил РБК представитель вице-премьера Хуснуллина (курирует жилищную политику) на просьбу прокомментировать данные Росстата. «Говорить о субурбанизации на сегодняшний день преждевременно, однако существующая тенденция однозначно говорит о том, что индивидуальное жилищное строительство будет и дальше развиваться, его доля будет продолжать расти», — отметил он. Под субурбанизацией понимается отток горожан в пригороды со стремлением проживать в частных и малоэтажных домах.

Представитель Хуснуллина также напомнил, что в рамках послания Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил важность газификации населенных пунктов и доведения газа непосредственно до границ участка, «что тоже поможет сделать индивидуальное строительство более доступным».

Желание людей жить в собственным доме понятно, но оно вступает в серьезный конфликт с большим городом, приводит к «расползанию» городов, к необходимости иметь дополнительную транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру, прокомментировал РБК профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Сергей Сиваев. «Американские субурбии базируются на транспортной доступности, высокой плотности дорог, когда в школу или магазин ездят только на транспорте», — указывает он. Эксперт считает, что в России есть органический тренд по увеличению возможностей строить индивидуальные дома, однако в основном играет роль технический, административный фактор — массовое включение в состав городов многочисленных пригородов, где индивидуальное жилье по определению преобладает.

Особенность России — в том, что здесь очень распространена тяга к двум домам, при этом загородный дом есть у многих — это уже не дача на шести сотках, а дом выходного дня, отмечает Сиваев. По данным Росстата, 13,2% российских домохозяйств, проживающих в городах, помимо основного жилья владеют домом на садовом (дачном) участке, в том числе в городах-миллионниках таких 18,8% домохозяйств. Однако по сравнению с 2018 годом эти показатели сократились (с 14,3 и 21,5% соответственно), что, возможно, указывает на то, что часть семей на фоне пандемии перебрались на дачи, превратив временное жилье в постоянное.

Улучшение бытовых условий

В целом основные итоги комплексного наблюдения Росстата за бытовыми условиями граждан показывают, что условия проживания в среднем улучшаются.

В 2020 году 36,1% всех домохозяйств указали хотя бы на один проблемный признак жилья, в котором они проживают (например, недостаток тепла, наличие грызунов, шум, плохая освещенность подходов к дому). Это меньше, чем в 2018 году (41,1%) и 2016 году (44,6%).

В прошлом году 86,5% домохозяйств в стране оценили качество воды в их доме как хорошее или удовлетворительное (2018 год — 84,6%, 2016 год — 82,3%).

Из числа домохозяйств, которые являются собственниками жилья, 6,9% выплачивают ипотеку. Ипотечный кредит имеют около 8 млн россиян, отмечал Альфа-банк в конце 2020 года.

Доля всех домохозяйств в стране, которые пользуются централизованной канализацией, снизилась с 74,3% в 2018 году до 72,6% в 2020-м, следует из данных Росстата. Соответственно, доля тех, кто удаляет сточные воды в индивидуальную канализационную систему или через систему труб в выгребные ямы, увеличилась с 19,9 до 22,5%.

Рост доли домохозяйств с системами, альтернативными центральной канализации, может быть связан с переселением части граждан в частные дома. «Предположение о том, что переезд в частные дома часто связан с созданием независимой системы канализации, может быть справедливым. Однако имеющейся пока информации недостаточно для однозначного ответа. Больше данных Росстат сможет получить по итогам Всероссийской переписи населения, которая пройдет этой осенью», — указали РБК в Росстате, добавив, что «в состав переписного листа входят вопросы, позволяющие достаточно глубоко изучить условия жизни россиян и состояние домов, в которых они живут, включая состояние стен и несущих конструкций, системы отопления, водопровода и канализации, а также связи и канализации».



