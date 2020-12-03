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Затягивание поясов растягивается на два года
Газета № 105 (3272) (0312)
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Затягивание поясов растягивается на два года

Экономисты оценили перспективы восстановления реальных доходов россиян
Резкий спад давно сокращавшихся реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году не сменится их быстрым восстановлением в следующем, уверены экономисты. Провал из-за пандемии может быть преодолен только к концу 2022 года
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Восстановление реальных располагаемых денежных доходов россиян после провала из-за пандемического кризиса будет медленным — в лучшем случае они увеличатся на 2% в 2021 году после спада на 5% по итогам текущего года, написала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в обзоре, поступившем в РБК.

Предпосылок для быстрого восстановления действительно нет, после небольшого отскока в 2021 году видится значительный риск стагнации реальных располагаемых доходов, которые так и не смогли вернуться на докризисный уровень 2013 года, предупреждает директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова.

Прогноз Альфа-банка пессимистичнее, чем официальный прогноз Минэкономразвития, которое считает, что в 2020 году реальные доходы упадут на 3%, в 2021 году вырастут на те же 3%, а затем будут расти на 2,4–2,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. С 2014 по 2017 год они непрерывно сокращались, в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года увеличились на 1% в годовом выражении. К концу третьего квартала 2020 года реальные располагаемые доходы были на 11% ниже, чем в 2013 году (последний год устойчивого роста доходов населения).

Причины и последствия спада

Пандемический кризис 2020 года привел к резкому спаду реальных располагаемых доходов населения: по итогам девяти месяцев, по данным Росстата, их сокращение составило 4,3% в годовом выражении. Если доходы смогут возрасти на 2% в 2021 году, как прогнозирует главный экономист Альфа-банка, то отставание показателя от 2013 года сократится до 10%.

Тормозить восстановление реальных располагаемых доходов в 2021 году будут подавленная экономическая активность из-за незавершенности пандемического кризиса (вторая волна COVID-19 может захватить и первый квартал 2021 года), а также секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах, на долю которых приходится существенная доля социальных расходов, замечает Акиндинова.

Согласно прогнозу Центра развития ВШЭ, реальные располагаемые доходы россиян снизятся на 4,1% по итогам 2020 года, а в 2021 году возрастут на 2,2%. Уже в 2022 году рост показателя замедлится до 1,9%. Экономисты института в целом ожидают, что спад российского ВВП в 2020 году составит 3,9%, восстановительный рост составит 2,8% в 2021 году, а в 2022 году прогнозируется увеличение роста ВВП до 3,1%.

Многолетняя стагнация реальных доходов россиян, сопровождающаяся высоким уровнем неравенства в стране, создает риски снижения доверия к государству и роста недовольства в обществе, продолжает Акиндинова. Проблема сокращения денежных доходов — «главное, что сегодня тревожит граждан», отмечали экономисты ВШЭ в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития» (.pdf). Справедливым, как следует из доклада, россияне считают экономический рост, который создается за счет включенности всего трудоспособного населения и в рамках которого материальные и нематериальные блага распределяются в интересах всех членов общества.

Восстановление только к концу 2022 года

По итогам 2020 года реальные располагаемые денежные доходы снизятся на 3–3,5% в годовом выражении, в следующем году их рост окажется в пределах 1,5%, оценивает руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов, не исключая, что итоговый показатель будет выше за счет выплат населению перед выборами в Госдуму в 2021 году. Так или иначе, по его оценкам, провал 2020 года будет перекрыт только к концу 2022 года.

Рост уровня безработицы может носить уже не только циклический, но и структурный характер, опасается Орлова. На динамику безработицы могут влиять «эффект технологического сдвига, который сокращает спрос на труд», а также увеличение предложения на рынке труда как следствие более высокого уровня рождаемости в 2000-е годы, объясняет она. Безработица может сохраниться на уровне 6% по итогам 2021 года, ожидает экономист.

С 2023 года возможно ускорение роста реальных зарплат — основного компонента реальных располагаемых доходов населения — за счет возвращения кадрового дефицита на рынке труда и первых результатов нацпроекта по повышению производительности, рассчитывает Белоусов. Реальные располагаемые доходы россиян, по его прогнозу, при сочетании этих факторов продемонстрируют рост на 2,5–3% в 2023 году и на 3,5% в 2024 году.

Сектора-победители

Финансовый сектор и сектор недвижимости выглядят главными бенефициарами государственной экономической политики последних лет, наложившейся на пандемический кризис, также отмечается в обзоре Альфа-банка. Начиная с 2011 года эти сектора увеличивают свою долю в ВВП (см. инфографику). В 2020 году на их суммарную долю приходится уже более 15% экономики по сравнению с около 12% в 2011 году. Финансово-страховая отрасль росла более чем на 9% в год в 2018–2019 годах, следует из данных Росстата.

Орлова утверждает, что рост обоих секторов — это в том числе следствие программы материнского капитала, запущенной в 2010 году. В этом году Пенсионный фонд может выдать до 430 млрд руб. по этой программе, которая, в частности, стимулирует ипотечное кредитование. Его объем с начала года по конец октября достиг 3,25 трлн руб. — на 14% больше, чем за весь 2019 год, сообщал ранее РБК. Ипотеку сейчас имеют около 8 млн россиян, по данным Альфа-банка. Объемы приобретения недвижимости могут оставаться повышенными вплоть до середины 2021 года, поскольку до июля 2021-го действует программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки, прогнозируют аналитики Банка России.

Ввод в действие жилых домов в России после провала на 11,4% в первом полугодии 2020 года увеличился на 0,9% в третьем квартале к тому же периоду прошлого года, по данным Росстата. Программа реновации в Москве, дорожное строительство, снижение ставок по кредитам в 2020 году — все это повышает доступность жилья, сказала РБК Орлова.

Российский банковский сектор вошел в фазу пандемической рецессии в относительно сильном состоянии, отмечал Всемирный банк в июле 2020 года. Этому способствовали его масштабная расчистка, завершившаяся к концу 2019 года, и докапитализация ряда крупных банков. При этом правительство и ЦБ приняли пакет антикризисных мер в финансовом секторе, включая поддержку рублевой и валютной ликвидности, регуляторные послабления для банков, субсидирование ставок по льготным кредитам для малого бизнеса и пострадавших отраслей. Наконец, пандемия ускоряет использование цифровых финансовых услуг в России, власти поощряют электронные платежи, что также оказывает поддержку финансовому сектору.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв.
Теги: прогноз , пандемия , кризис , реальные доходы населения
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