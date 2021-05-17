Партия власти определилась с обликом Думы

«Единая Россия» завершила прием заявок на участие в партийных праймериз

Спортсмены, деятели культуры и cостоятельные парламентарии вновь собрались в Госдуму. Влиятельному депутату Владиславу Резнику «Единая Россия» сделала особое одолжение — на праймериз в его одномандатном округе не выдвинулся никто

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Единая Россия» 14 мая завершила прием заявок на участие в праймериз, по итогам которых будут отобраны кандидаты в депутаты Госдумы от партии власти. Заявки на предварительное голосование подали 237 из 336 действующих депутатов, сообщили РБК в пресс-службе партии. Всего же на праймериз заявились 7624 человека, объявил в пятницу глава федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин. Количество партийных и беспартийных участников, по его словам, почти равно: 52 и 48% соответственно. Средний возраст кандидатов — 41 год, а каждый третий моложе 35 лет. Треть участников праймериз — представители волонтерских и общественных организаций, сказал Карелин.

Голосование пройдет с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги», а итоги будут подведены 1 июня. Списки кандидатов позже утвердит съезд ЕР.

Спортсмены, деятели культуры и телеведущие

В Государственную думу 8-го созыва вновь собрались действующие депутаты из числа звезд спорта и деятелей культуры.

Боксер Николай Валуев, как и на прошлых выборах, заявился по округу и списку в Брянской области, конькобежка Светлана Журова — в Ленинградской области, хоккеист Владислав Третьяк — по одномандатному округу в Ульяновской области, еще один известный хоккеист, Вячеслав Фетисов, подал заявку в округе и по списку в Подмосковье. Намерены переизбираться паралимпиец Михаил Терентьев (Подмосковье), биатлонист Антон Шипулин (Свердловская область), фигуристка Ирина Роднина (Подмосковье).

Среди новых претендентов на депутатский мандат от ЕР — президент Федерации лыжных гонок России, тренер сборной Елена Вяльбе (Ивановская область).

Там же, в Ивановской области, заявку на предварительное голосование подала бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова. На депутатский мандат претендует и другой деятель культуры — певец и композитор Денис Майданов. Он намерен баллотироваться в Госдуму по Одинцовскому округу Подмосковья вместо телеведущей Оксаны Пушкиной, которая в Думу не идет.

Другие бывшие телеведущие покидать парламент не планируют: в Москве будет избираться вице-спикер Госдумы Петр Толстой, в Воронежской области — замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. Число телеведущих в парламенте следующего созыва может даже увеличиться: на праймериз в одномандатных округах Москвы подали заявки ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов (Кунцево) и ведущий программ о животных и путешествиях Тимофей Баженов (Бабушкинский округ).

Самые богатые депутаты

Намерены остаться в Госдуме и депутаты с самыми высокими доходами. Основатель ABI Group Григорий Аникеев (задекларировал доход 2,7 млрд руб. за 2020 год) вновь выдвигается по Суздальскому округу Владимирской области. Второй по доходам за прошлый год депутат, Леонид Симановский (1,5 млрд руб. по декларации), собирается баллотироваться в Самарской области. Симановский занял 85-е место в списке Forbes за 2021 год, его состояние оценивается в $1,6 млрд.

Третий по уровню доходов думец, Николай Борцов (заработал 808 млн руб. согласно декларации; состояние $550 млн, по оценкам Forbes, 194-е место в списке), как и прежде, намерен выдвигаться в округе в Липецке.

Не собирается покидать парламент и еще один состоятельный депутат — Андрей Скоч (21-е место в списке Forbes за этот год; состояние его семьи журнал оценивает в $8,6 млрд). Скоч заявился на праймериз в своем округе в Белгородской области.

Вячеслав Володин и команда

Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет участвовать в праймериз в родной Саратовской области — по списку и Саратовскому одномандатному округу. Планируется, что он возглавит список партии по своему региону, сказал РБК источник в ЕР. Вновь собираются в Госдуму и представители команды спикера — лидер фракции единороссов Сергей Неверов (Смоленская область), первые заместители главы фракции Андрей Исаев (Удмуртия) и Виктор Селиверстов (Москва), глава комитета по экологии Владимир Бурматов (Челябинская область), депутаты Виктор Кидяев и Николай Панков (оба по Саратовской области).

Вновь собрались в Госдуму практически все единороссы — главы комитетов. Исключением стали глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и глава комитета по обороне Владимир Шаманов. Ранее источники РБК говорили, что Шаманов может уйти в Совет Федерации, став представителем от заксобрания Алтайского края. Однако заявку на праймериз в заксобрание он также не подал.

Источник РБК в ЕР заявил следующее: «Срок подачи заявок на предварительное голосование был продлен до 14 мая, у того, кто хотел подать заявки, были все возможности для этого. Окончательные решения по составу кандидатов будут приниматься по итогам праймериз на съезде». Решением съезда в списки могут включить губернаторов — секретарей региональных отделений и представителей высшего руководства партии — в частности, высшего совета, которые возглавят региональные группы. Лидеры региональных групп имеют право не участвовать в праймериз. Что касается Шаманова, то, по словам собеседника в «Единой России», он планирует участвовать в выборах в одно из заксобраний, а решение о включении его в списки может принять региональная конференция.

В свою очередь, в комитете по обороне РБК заявили, что Шаманов «будет участвовать в выборах в Госдуму», не ответив на вопрос о его участии в выборах в заксобрание.

Андрей Турчак и команда

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак не намерен баллотироваться в Госдуму — он планирует избираться в заксобрание Псковской области, чтобы затем вновь стать сенатором от региона. При этом в Думу идут несколько заместителей Турчака — помимо Ревенко это бывший глава Дагестана Владимир Васильев (Тверская область), который может вновь стать лидером думской фракции единороссов, и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн (Самарская область).

Еще один заместитель Турчака, член бюро высшего совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин, заявку на праймериз не подал. Источник в партии сказал, что Кобылкина могут включить в списки решением съезда. Обсуждается, что бывший министр экологии и экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа может стать одним из лидеров списка «Единой России» по региональной группе, которая объединит Тюмень, ХМАО и ЯНАО. Также в качестве возможного лидера группы обсуждается кандидатура полпреда президента в Уральском федеральном округе, члена бюро высшего совета Владимира Якушева. С 2005 по 2018 год он занимал пост губернатора Тюменской области.

На съезде в списки планируется включить и одного из старейших депутатов Госдумы, известного полярника Артура Чилингарова, который также не участвует в праймериз. «Мне сказали, что я попадаю в список решением съезда», — сказал Чилингаров РБК. Речь идет о Красноярском крае, от которого он избран сейчас.

В Башкирии на праймериз заявился бывший депутат Госдумы, ныне руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. На вопрос РБК, намерен ли он вернуться в Госдуму или же планирует отказаться от мандата, Сидякин заявил, что «решение примем вместе с Радием Хабировым (глава республики)». «И тот и другой вариант не исключаются», — уточнил Сидякин.

Исключение из правил

Для одного из депутатов от фракции, члена думского комитета по бюджету и налогам 66-летнего Владислава Резника, единороссы сделали исключение. В одномандатном округе в Адыгее, где Резник избирался в нынешнюю Думу, на праймериз не заявился ни один человек. Не участвует в предварительном голосовании и сам Резник. Планируется, что он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, а округ «берегут для него», сказал РБК источник в «Единой России» и подтвердил еще один единоросс. С чем связано намерение Резника не выдвигаться от партии, собеседники РБК ответить затруднились.

Точно такая же схема использовалась и в 2016 году — Резник участвовал в кампании в качестве самовыдвиженца, а единороссы никого не выставляли в его округе.

Сам депутат сказал РБК, что ответить на вопрос о своем участии в кампании сможет только после того, как получит от избирателей оценку его работы на депутатском посту. «Надеюсь, в ближайшее время», — уточнил он. На вопрос РБК, намерен ли он в случае принятия решения об участии в выборах вновь идти самовыдвиженцем, и если да, то почему не от «Единой России», Резник ответил так: «Я работал с партией, шел [на выборы] как самовыдвиженец, и мне важна оценка избирателей».

Резник считается одним из влиятельных депутатов от фракции «Единая Россия». В 2010 году Forbes называл его самым эффективным лоббистом среди думцев, а «Ведомости» — «серым кардиналом и куратором страхового рынка».

Резник родом из Санкт-Петербурга, в 1990–1995 годах был председателем правления страхового общества «Русь» — одного из пайщиков-учредителей банка «Россия». Основным акционером этого банка в настоящее время является давний друг Владимира Путина — Юрий Ковальчук. Позже Резник занимал пост председателя правления «Росгосстраха», а в 1999 году впервые стал депутатом Госдумы.

Админресурс и конкуренция

Предварительное голосование практически везде будет проходить в электронном виде, это связано как с развитием электронных технологий, так и с развитием новых подходов при работе с избирателями, накоплении баз данных и последующем их использовании, говорит политконсультант Ярослав Игнатовский. «Я думаю, что со сторонниками партии, зарегистрировавшимися на предварительном голосовании, работа будет осуществляться и в дальнейшем», — отмечает он. При этом, по мнению эксперта, не везде удастся привлечь к голосованию на праймериз 10% от числа избирателей региона: «Там, где эти задачи не удастся выполнить, будет достаточно жестко использован админресурс. Это скорее плохо, потому что не везде кампании яркие; по экспертным оценкам, только в 20% округов они носят конкурентный характер», — говорит Игнатовский. В основном кандидаты заранее согласованы, добавляет он.

«В целом история с предварительным голосованием должна была позволить «Единой России» зафиксировать ранний вход в кампанию, развернуть штабы, настроить электоральные машины — думаю, что все это удастся сделать. Но поможет ли это решить главную задачу — по обеспечению легитимности выборов?» — задается риторическим вопросом эксперт.

По его словам, когда партия власти осенью будет говорить о том, что за нее отдали голоса столько-то миллионов человек, возникнет вопрос, сколько из них проголосовали самостоятельно, а не по принуждению. «Предварительное голосование должно наглядно демонстрировать, что таких — проголосовавших самостоятельно, в том числе за новых кандидатов, — будет значительное количество ото всех мобилизованных на голосование», — резюмирует эксперт.