Курсом и платформой по террористам-одиночкам

Росгвардия представила предложения по усилению контроля за оборотом оружия

Глава Росгвардии Виктор Золотов спустя два дня после трагедии в Казани представил Владимиру Путину предложения по ужесточению правил оборота гражданского оружия. Насколько они эффективны, разбирался РБК

Владимир Путин и Виктор Золотов (справа) во время встречи (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Как Росгвардия предлагает бороться со стрельбой в школах

В четверг, 13 мая, спустя два дня после трагедии в казанской гимназии № 175, в результате которой погибли девять человек, глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании президента России с членами правительства изложил предложения его ведомства по ужесточению правил обращения граждан с оружием. Они состоят в следующем:

возраст для покупки гражданского оружия в России должен быть повышен с 18 лет до 21 года;

медицинские справки, необходимые для получения разрешения на владение оружием, должны выдаваться не в частных клиниках, а в государственных;

должно быть введено прохождение курса молодого бойца для получения охотничьего билета;

владение гладкоствольным полуавтоматическим оружием станет возможно после пяти лет владения обычным гладкоствольным (сейчас гладкоствольный полуавтомат можно приобрести сразу при получении лицензии, а нарезное оружие — после пяти лет владения гладкоствольным);

должно быть введено психологическое тестирование для желающих получить оружие;

охрана школ должна быть возложена на частные охранные предприятия — ЧОПы (их услуги в среднем глава Росгвардии оценил в 134 тыс. руб. в месяц).

Источники РБК, близкие к Росгвардии, также сообщили, что Золотов представил Путину письменные предложения о цифровизации контроля за оборотом оружия. Как позднее пояснил один из собеседников РБК, речь идет о «платформе контроля и учета оружия», в которой будут аккумулированы все данные субъектов, участвующих в обороте оружия, — от госрегуляторов и заводов до магазинов, стрелковых клубов и ЧОПов. В систему также будут внесены личные данные владельцев оружия и патронов; на каждого из них будет заведена электронная карточка по типу личного кабинета, в которой будут отражены все полученные разрешения и произведенные операции.

«На сегодняшний день, конечно, существуют системы данных о владении и хранении оружия и патронов, но очень разрозненные и обособленные. В новой единой системе будет прослеживаться вся цепочка — от производства до продажи и хранения. То есть речь в первую очередь о синхронизации существующих в том или ином виде баз данных», — добавил собеседник РБК, близкий к Росгвардии. По его словам, с помощью системы также будут отслеживаться все разрешения на перемещение и на использование оружия на массовых мероприятиях. Предполагается, что доступ к платформе будут иметь бизнес, заводы, магазины, стрелковые клубы и граждане, подытожил источник.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил РБК, что тема создания платформы контроля и учета оружия действительно обсуждалась. Однако Хинштейн затруднился сказать, на какой стадии этот проект сейчас. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин на момент написания материала не ответил на запрос РБК.

Трагедия в Казани Утром 11 мая в казанской гимназии № 175 19-летний юноша открыл стрельбу, погибли девять человек, в том числе семеро школьников. Еще 23 человека получили ранения разной тяжести. Стрелок, выпускник гимназии Ильназ Галявиев, до нападения завел Telegram-канал под названием «Бог», в котором он предупредил о своих планах. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). Галявиев арестован судом на два месяца. Он признал вину и заявил, что не возражает против своего заключения под стражу. 11 мая Владимир Путин поручил Росгвардии срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия. «Отдельное поручение было дано Золотову, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и может быть на руках у населения», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. По его словам, это поручение было дано с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший в Казани.

Насколько эффективны инициативы ведомства

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что некоторые из обнародованных 13 мая предложений главы Росгвардии не новы и уже закреплены на законодательном уровне. В частности, как отмечает управляющий партнер компании AVG Legal Алексей Гавришев, до 2017 года медицинские освидетельствования на выдачу лицензии действительно проводили любые коммерческие структуры, но теперь этим занимаются только государственные и муниципальные учреждения.

Такая же ситуация с обязательным обучением владению оружием. «Подготовка уже проводится при получении разрешения, кроме того, в составе комиссии присутствует сотрудник лицензионной службы Росгвардии», — поясняет Гавришев.

Посещение нарколога и психиатра обязательно и сейчас при получении «Медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием». «Но зачастую это просто формальность, изменять нужно именно этот элемент», — говорит адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

Действительно новые инициативы — повышение возраста для покупки гражданского оружия с 18 лет до 21 года и 5-летний барьер перед приобретением гладкоствольного полуавтоматического оружия, говорит председатель коллегии адвокатов Евгений Корчаго. «Сейчас гладкоствольный полуавтомат можно приобрести сразу при получении лицензии, а нарезное оружие можно купить после пяти лет владения гладкоствольным», — поясняет он.

Некоторые из этих мер назревали давно, отметил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Фролов, назвав среди них повышение возраста владения оружием и создание единой платформы контроля, благодаря которой гражданский оборот оружия станет прозрачным. «На основе анализа больших данных теоретически можно прогнозировать поведение отдельного индивида. То есть условный покупатель среднего или пожилого возраста, который приобретает 20 патронов за десять лет, не вызовет подозрений, а молодой парень, только купивший оружие, но настреливающий каждый месяц по 200 патронов, не будучи спортсменом, будет взят на заметку», — пояснил Фролов.