Плавающим ставкам очерчен водоем

ЦБ подготовил закон об ужесточении выдачи кредитов с переменным процентом

ЦБ предложил полностью закрыть для граждан возможность брать кредиты с переменной ставкой на слишком короткие и длинные сроки. Для банков также могут быть установлены ограничения по предельному росту ставки или срока такого займа

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам: это ссуды на срок до года или свыше 20 лет, а также кредитные карты с нефиксированным процентом. Такие ограничения перечислены в законопроекте, разработанном ЦБ по поручению президента (есть у РБК). Документ сейчас обсуждается с рынком, его подлинность подтвердили три участника дискуссии. Представитель Банка России сообщил РБК, что возможные варианты регулирования кредитов с переменной ставкой действительно обсуждаются, но окончательное решение еще не принято.

В марте Владимир Путин поручил ЦБ и правительству до 15 июля разработать меры, которые снизят риски заемщиков от роста нефиксированных ставок по кредитам. Тогда же регулятор опубликовал доклад, в котором описывалось шесть вариантов ограничений, вплоть до полного запрета таких ссуд (pdf.). В России кредиты с переменным процентом практически не выдаются, например в портфеле ипотечных ссуд на них приходится всего 0,1% общего объема. Однако ЦБ указывал на планы банков развивать подобные продукты и на риски, которые могут возникнуть для заемщиков.

Что предлагает Банк России

Как следует из законопроекта, поправки будут вноситься в законы «О Центральном банке», «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Помимо запрета выдавать кредиты с переменной ставкой на определенные сроки регулятор также предлагает ограничить параметры таких ссуд.

Ввести максимально допустимое значение плавающей ставки. Пока действует договор, банк не сможет увеличивать ее более чем на 2 п.п. от изначальной.

Установить срок возможного «удлинения» кредита. При росте плавающей ставки по ссуде кредиторы могут предложить клиенту увеличить срок действия договора, чтобы сохранить размер платежа. В ЦБ считают, что срок продления не должен превышать три года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, длинные кредиты очень чувствительны к изменению таких параметров: «Например, при изменении процентной ставки по 15-летнему кредиту с 7 до 9% ежемесячный платеж возрастет на 13%, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 34%».

Банк России также намерен усилить информированность заемщиков. Предполагается, что банки будут обязаны указывать на своих сайтах информацию о том, как теоретически могут вырасти расходы клиента после коррекции ставки по ссуде. Кредитор должен будет предупредить заемщика об изменении значения ставки за 15 дней до события, предоставить новый график платежей и информацию о полной стоимости кредита. Кроме того, ЦБ предлагает передавать сведения о процентах по каждому кредитному договору в бюро кредитных историй, чтобы другие банки и МФО видели изменение платежной нагрузки заемщика.

Банк России рассчитывает расширить свои полномочия по регулированию выдачи кредитов с плавающими ставками. Он предлагает наделить совет директоров ЦБ правом устанавливать максимально допустимую долю таких ссуд относительно общего кредитного портфеля банка и срок, на который могут вводиться ограничения. Эта мера необходима на случай, если объем выдаваемых кредитов с переменной ставкой «будет сопряжен с системными рисками для финансовой устойчивости банковской системы», отмечается в пояснительной записке. Предполагаемый срок вступления большинства поправок в силу — 1 января 2022 года.

Предлагаемые лимиты на рост ставки или срока кредита вполне адекватны, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Повышение ставки на 2 п.п., как правило, позволяет заемщику продолжить обслуживание кредита, правда, при условии, что его долговая нагрузка при выдаче кредита была невысокой либо умеренной. Лимит на удлинение срока также фактически ограничивает возможности кредиторов по установлению диапазона «плавания» ставки».

Юрист Forward Legal Евгений Каркаус отмечает, что для заемщиков может быть принципиально важно, с какой частотой банк может менять процентную ставку или может ли ставка подняться сразу до предельного значения. «Отсутствие их законодательного регулирования создаст ситуацию, когда суды будут оценивать действия банков с точки зрения принципов права, добросовестности. Результат такой оценки предугадать возможно не всегда», — говорит Каркаус.

Как идеи ЦБ оценивают банки

Некоторые ограничительные параметры, которые рассматривает ЦБ, делают кредиты с плавающей ставкой неинтересными ни банкам, ни заемщикам, считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. «Например, ограничение на удлинение срока кредита максимум на три года. Дело в том, что изменение срока кредита с 17 до 20 лет соответствует изменению ставки, например, с 7 до 8% — при таком небольшом запасе по движению ставки банк не сможет предложить клиенту плавающую ставку, которая будет заметно ниже, чем по ипотеке с фиксированным платежом. Запуск кредитов с плавающими ставками — это большие ИT-доработки, изменения системы продаж, а если выдачи этого продукта будут ничтожно малы, то его и запускать не следует», — поясняет Матовников, отмечая, что в таких кредитах «нет ничего токсичного». Сбербанк был в числе игроков, кто рассматривал запуск ипотеки с плавающей ставкой. «Продукта как такового еще нет, но чем больше его заранее дискредитируют, тем меньше шансов, что он в принципе появится», — заключает эксперт.

Вице-президент банка «Открытие» Павел Пшеницын соглашается, что границы ограничений могут быть шире. По его словам, лимит на рост ставки должен быть на уровне 3 п.п., «чтобы большая часть от потенциальной экономии использования плавающей ставки по кредиту по сравнению с фиксированной доставалась заемщикам». Он также считает, что пролонгация договора не более чем на три года «оставляет заемщика с обязанностью согласиться с увеличением ежемесячного платежа».

Поправки частично пересекаются с теми вариантами регулирования, которые ранее анонсировал Банк России и которые одобряли участники рынка. Ассоциация банков России (АБР), в частности, соглашалась на внедрение так называемых кэпов — предельных значений по росту процентной ставки или срока кредита.

ВТБ выступает за дополнительные ограничения плавающих ставок, сообщил РБК представитель банка: «Для массового потребителя такие условия могут создать сложности при обслуживании в первую очередь при повышении ставок по ипотеке». Однако банк против прямых количественных ограничений на такой вид займов и фиксации четких значений кэпов. По мнению ВТБ, инструментом, гарантирующим сохранение платежеспособности заемщика, может быть показатель долговой нагрузки, рассчитанный исходя из максимального значения процентной ставки.

Сопредседатель комитета АБР по инвестиционным банковским продуктам Олег Иванов отмечает, что частичный запрет на выдачу кредитов с определенным сроком не сильно беспокоит рынок. Но, по его словам, банки заинтересованы в более гибком подходе к установке ограничений.

«Гораздо логичнее, если бы кэпы устанавливались не в законе, а нормативными актами Центрального банка в зависимости от категории ссуды. Потому что для ипотечного кредита 2 п.п. — это примерно четверть от текущих ставок, а для необеспеченного — гораздо меньше. Еще более разумная история, по мнению банков, — вообще не устанавливать пределы повышения ставки, а обязать банки сразу раскрывать заемщику максимальную ставку при заключении договора. Вы приходите в банк, вам говорят, что по кредиту ставка будет ключевая плюс сколько-то пунктов, но не больше чем 25%. Сразу заемщик задумается, нормального заемщика это отрезвит», — поясняет Иванов.

Любой кэп — это ограничение, но рынок готов обсуждать этот вопрос, соглашается Василий Заблоцкий, президент Национальной финансовой ассоциации (НФА), которая тоже участвует в обсуждении поправок. Запрос на кредиты по плавающей ставке — инициатива банков, желающих сделать продукт более дешевым и выгодным для потребителя, говорит он. «Если банки будут понимать, что при определенном кэпе они смогут захеджировать риски, этот продукт будет востребован. На данном этапе важна величина кэпа, чтобы кредит не стал инструментом с псевдоплавающей ставкой, то есть по сути фиксированной», — поясняет Заблоцкий.

РБК направил запрос в крупные банки, большинство из них не ответили на вопросы или отказались от комментариев.