Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить принятие закона о плавающих ставках и сроках для кредитов населению, включая ипотечные. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В поручении уточняется, что речь идет о необходимости регулировать порядок изменения переменных процентных ставок и сроков возврата потребительских кредитов, в том числе жилищных. Эта мера нужна для ограничения возможных рисков для заемщиков.

Срок исполнения поручения назначили на 15 июля. Ответственными за его выполнение являются премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В начале февраля ЦБ сообщил, что в третьем квартале 2020 года обременение заемщиков после рефинансирования ипотеки в среднем выросло на 5,6% по сравнению с первоначальной задолженностью. В Банке России напомнили, что такой дисбаланс стал одной из причин ипотечного кризиса в США в 2007 году.