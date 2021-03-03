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Финансы ,  
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Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить принятие закона о плавающих ставках и сроках для кредитов населению, включая ипотечные. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В поручении уточняется, что речь идет о необходимости регулировать порядок изменения переменных процентных ставок и сроков возврата потребительских кредитов, в том числе жилищных. Эта мера нужна для ограничения возможных рисков для заемщиков.

Срок исполнения поручения назначили на 15 июля. Ответственными за его выполнение являются премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В начале февраля ЦБ сообщил, что в третьем квартале 2020 года обременение заемщиков после рефинансирования ипотеки в среднем выросло на 5,6% по сравнению с первоначальной задолженностью. В Банке России напомнили, что такой дисбаланс стал одной из причин ипотечного кризиса в США в 2007 году.

12 февраля Банк России в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, а его глава заявила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики завершен.
 

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