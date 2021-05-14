Beluga берет курс на сеть

Крупнейший российский производитель водки планирует довести долю онлайн-продаж до 10%

Несмотря на то что государство так и не разрешило полноценную онлайн-торговлю алкоголем, Beluga Group, крупнейший производитель водки и один из ключевых импортеров спиртного, рассчитывает в разы увеличить продажи через этот канал

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Крупнейший отечественный производитель водки запланировал к 2024 году минимум в три раза увеличить долю дистанционной торговли в своей розничной выручке, указано в презентации Beluga Group в рамках Дня стратегии. По итогам 2020 года онлайн-заказы обеспечили лишь 3% доходов розничного подразделения, что соответствует 750 млн руб. В 2024 году этот показатель должен вырасти до 10–15%, при том что розничные продажи ожидаются уже на уровне 80 млрд руб. Таким образом, доходы от дистанционной торговли через три года оцениваются в 8–12 млрд руб.

В целом Beluga Group обещает инвесторам, что ее общая выручка в 2024 году как минимум удвоится по сравнению с 2020-м и составит около 130 млрд руб.

Полноценная онлайн-торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года. С тех пор предпринимались неоднократные попытки отменить этот запрет: в частности, еще в 2017 году Минфин подготовил законопроект, который предполагал, что дистанционная торговля алкоголем начнется уже в 2020 году, но эта инициатива так и не была реализована.

Сегодня принадлежащий группе онлайн-магазин «Винлаб» работает по принципу click&collect: покупатель резервирует товар, но оплачивает и забирает его из физического магазина сети «Винлаб», которая на конец первого квартала этого года насчитывала 665 точек.

Сделанный прогноз не включает вероятность либерализации российского законодательства в части запрета доставки алкоголя потребителям, уточняет в презентации Beluga Group. Предправления группы Александр Мечетин в ходе конференции, однако, предположил, что в будущем полноценная дистанционная торговля алкоголем может быть все-таки разрешена.

Чем известна Beluga Group Единственная российская публичная алкогольная компания основана во Владивостоке в 1999 году под названием «Синергия». В 2017 году была переименована в Beluga Group. Основные водочные бренды — Beluga, Veda, «Мягков», «Беленькая», «Архангельская». Кроме того, производит собственный виски Fox&Dogs, джин Green Baboon. Импортирует виски Glenfiddich, Monkey Shoulder, джин Hendirck’s, вина Torres, Luce, Masi и др. Компания владеет пятью производственными площадками, а также винным хозяйством «Поместье Голубицкое», управляет розничной сетью «Винлаб» и сельхозактивами. В 2020 году выручка увеличилась на 23%, до 63 млрд руб., чистая прибыль — на 72%, до 2,5 млрд руб. Отгрузки в натуральном выражении выросли на 11%, до 15,6 млн дал. Основной бенефициар компании председатель правления — Александр Мечетин, ему принадлежит 58%. Также 5% акционерного капитала — у менеджмента компании, 22% приходится на квазиказначейские акции, а 15% находится в свободном обращении. Капитализация в четверг, 13 мая 2021 года, на Московской бирже — 56,8 млрд руб.

Одним из драйверов онлайн-продаж группа называет мобильное приложение «Винлаба». Сейчас ежемесячно сеть обслуживает 26,9 тыс. заказов, из них более половины — 14,7 тыс. — приходится на покупки через приложение. При этом если в обычной рознице средний чек составляет 491 руб., то в мобильном приложении это уже 3,5 тыс. руб.

В 2021–2022 годах Beluga Group откроет четыре даркстора (магазин-склад для сбора онлайн-заказов), рассказал Мечетин. Собранные на таком складе заказы будут перенаправляться в ближайший магазин «Винлаб», их число должно за три года увеличиться почти в четыре раза, до 2,5 тыс. точек.

В дальнейшем за счет использования партнерских логистических мощностей «Винлаб» по замыслу Мечетина должен стать алкогольным маркетплейсом — продавать не только собственную продукцию, но и других игроков.

В целом свои ежегодные капзатраты Beluga Group оценивает примерно в 2,5 млрд руб. Из них на развитие розницы будет приходиться около 1,5–2 млрд руб., а 500 млн руб. — на ИТ-технологии, уточняет группа.

Сеть «Винлаб» входит в пятерку крупнейших российских игроков среди алкомаркетов, констатирует гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров, отмечая, однако, что в этом сегменте ниша «магазинов у дома» уже занята сетями «Красное и белое» (свыше 9,3 тыс. точек) и «Бристоль» (3,4 тыс.), которые с 2019 года входят в «Меркурий Ритейл Групп». Онлайн же, даже с учетом запрета доставки алкоголя, будет мощным драйвером продаж, согласен эксперт.

Сеть «Красное и белое» сейчас также предоставляет возможность забронировать товар онлайн. Основатель сети Сергей Студенников ранее прогнозировал, что услуга доставки алкоголя была бы настолько же востребована, как и покупка продовольствия. Однако он лично был против разрешения государством онлайн-продаж алкоголя — «это приведет к незаконным продажам, в частности детям», пояснял Студенников.

В сети «Красное и белое» не ответили на запрос РБК.