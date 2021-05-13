S7 и «Новапорт» запросили заграницу

Ключевые игроки рынка авиаперевозок предложили изменить правила распределения международных рейсов

S7 и «Новапорт», владеющий аэропортами в регионах, пожаловались на подход Минтранса к распределению допусков на международные рейсы: большинство разрешений сейчас получает «Аэрофлот», а полеты осуществляются в основном из Москвы

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Авиакомпания S7, подконтрольная семье Владислава Филева, и крупнейший аэропортовый холдинг «Новапорт» (объединяет 22 аэропорта, входит в корпорацию AEON Романа Троценко) пожаловались в Минтранс на непрозрачность и неравномерность выдачи разрешений для выполнения международных регулярных и чартерных пассажирских рейсов.

Это следует из писем, в частности, главы S7 Вадима Клебанова о допусках на такие рейсы к руководителю Росавиации Александру Нерадько и министру транспорта Виталию Савельеву, который до ноября 2020 года был гендиректором «Аэрофлота» (сейчас возглавляет его совет директоров). РБК ознакомился с копией трех подобных обращений (от 18 сентября, 24 декабря 2020 года и 26 марта 2021 года). Подлинность мартовского письма подтвердили представители Росавиации и Минтранса.

Представитель S7 не стал комментировать переписку с госорганами, отметив, что на сегодняшний день компания не имеет возможности выполнения регулярных полетов ни по одному международному маршруту из Москвы. По всем странам, где S7 выполняла регулярные рейсы до пандемии коронавируса, сейчас право полетов отдано «другому перевозчику», добавил он, не называя его. Ранее, в конце апреля, Роман Троценко, выступая на заседании комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре, заявил, что в отрасли отсутствует понимание принципа выбора аэропортов, из которых разрешено выполнение международных рейсов, и списка разрешенных стран.

Почему S7 и «Новапорт» пожаловались регуляторам

Международные перелеты из всех аэропортов России приостановили с 27 марта прошлого года на фоне распространения коронавируса. По мере улучшения ситуации с пандемией в отдельных странах в августе началось частичное возобновление полетов за рубеж. По данным Ростуризма, сейчас разрешено авиасообщение с 29 государствами.

По итогам 2020 года международный пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 76,2%, до 13,1 млн человек. S7, активно развивающая перевозки между российскими регионами, по итогам первого квартала 2021 года стала лидером в России — она перевезла 3,6 млн человек, что лишь на 1,3% меньше аналогичного периода 2020 года (данные Росавиации). На втором месте «Аэрофлот», у которого традиционно было больше пассажиров на международных рейсах, — 3,3 млн человек (снижение на 52,8%).

Все три письма топ-менеджеров S7 касаются допуска к выполнению международных рейсов. В письме от 26 марта Клебанов просит согласовать регулярные рейсы авиакомпании по шести направлениям: из Москвы в Берлин (пять раз в неделю) и Ташкент (здесь и далее — один раз в неделю), из Новосибирска в Дубай, Ереван и Баку, из Сочи в Ереван. Это письмо было направлено на следующий день, после того как оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса разрешил возобновить авиасообщение с шестью странами, включая Германию и Узбекистан. Но до сих пор регулярные рейсы из Москвы в столицы этих двух стран выполняет только «Аэрофлот».

Росавиация ответила на последнее письмо главы S7 в середине апреля, проинформировав, что компании разрешено выполнять регулярные полеты из Новосибирска в Дубай и Ереван, рассказал РБК источник в ведомстве. В условиях распространения COVID-19 решения о возобновлении авиасообщения принимаются оперативным штабом, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки как в российских регионах, так и в иностранных государствах, утверждают в пресс-службе Минтранса. Но представитель оперштаба сказал, что он не выбирает авиакомпании и аэропорты для полетов за рубеж, а только дает поручение Минтрансу и Росавиации возобновить авиасообщение по тому или иному направлению в определенном количестве.

Как регулируются международные перевозки Международные перевозки регулируются межправительственными соглашениями о воздушном сообщении. До пандемии процедура допуска к таким рейсам была понятна и прозрачна, говорит эксперт в области коммерческих прав в авиаперевозках Алексей Леонов. По его словам, в условиях ограниченного количества возобновляемых международных регулярных перевозок непонятны критерии, в соответствии с которыми отбираются для этого авиакомпании. Сейчас решение о возобновлении рейсов (маршруты перевозок, частота выполнения рейсов) принимается на основе решений оперштаба, который при этом действительно не участвует в определении конкретной авиакомпании для осуществления полетов, отмечает Леонов. Переговоры с авиавластями зарубежных стран проводит Минтранс. При отборе российских городов, открываемых для международных полетов, принимается во внимание много факторов, в том числе состояние и возможности местной системы здравоохранения, добавляет он. На непрозрачность правил выдачи допусков на международные рейсы 11 мая на брифинге указал и гендиректор лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков. «Все вручную как-то рулится, непонятно. Правила в том, что правил нет», — сказал он. С начала 2021 года «Победа» начала получать самолеты Boeing и направления от «Аэрофлота» и планирует за год увеличить пассажиропоток в полтора раза, до 13,5 млн человек.

«Новапорт», в состав которого входит новосибирский аэропорт Толмачево (в нем находится хаб S7) также обращался в Минтранс за разрешением на международные рейсы и часть его предложений была принята, рассказывал Троценко журналистам по итогам заседания комиссии РСПП. Тем не менее бизнесмен считает, что должно быть больше аэропортов, из которых можно совершать такие рейсы. Из 22 аэропортов «Новапорта» к международным перелетам по состоянию на конец апреля не была допущена половина.

По итогам 2020 года доля московских аэропортов в международном трафике, которая до пандемии составляла 66,6%, выросла и достигла почти 70%. При частичном возобновлении полетов за рубеж наблюдается «перекос» в сторону аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга, говорит представитель холдинга «Аэродинамика» (среди его совладельцев Олег Дерипаска), управляющего аэропортами в Сочи, Краснодаре и Анапе. «Это идет вразрез с утвержденной политикой [правительства] по развитию авиационных маршрутов, минуя Москву, и развития перевозок», — подчеркивает он. По его словам, при концентрации международных рейсов в Москве все региональные полеты также будут направлены в столицу.

Почему «Аэрофлот» получает большинство разрешений

Сейчас практически все допуски на регулярные международные перевозки получает «Аэрофлот». По словам источника в одной из крупнейших авиакомпаний, в апреле у «Аэрофлота» было примерно 190 международных рейсов в неделю из Москвы, у S7 — 23, у «Уральских авиалиний» — 20, у Nordwind — девять, у «дочки» «Аэрофлота» «Победы» — четыре.

Доля «Аэрофлота» в перевозке пассажиров на международных авиалиниях в целом в январе—феврале 2021 года составила 35%, немного снизившись по сравнению с допандемийным 2019 годом (36%), следует из данных Транспортной клиринговой палаты. Но на рынке именно регулярных рейсов за рубеж она выросла с 51 до 68%. «Распределение временных частот по открытым направлениям относится к компетенции регулятора», — парирует представитель «Аэрофлота» Михаил Демин. От дальнейших комментариев он отказался.

«Мы обеспокоены ситуацией, складывающейся на международном рынке авиаперевозок. Считаем очень важным не допустить окончательной монополизации и вернуть те процедуры и механизмы допуска к международным воздушным линиям, которые действовали до марта 2020 года», — заявил РБК представитель S7. Рост монополизации на международные полеты можно отметить только в Москве, в регионах она не наблюдается, уточняет пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова (занимает четвертое место среди крупнейших российских авиакомпаний, базируется в Екатеринбурге, Домодедово и Жуковском). «Мы определенно за равные условия в части выдачи допусков [на международные рейсы] для всех участников рынка», — подчеркивает она.

Как отметил представитель Федеральной антимонопольной службы, комментируя возможную дискриминацию в пользу «Аэрофлота», при дополнительном снятии ограничений будут приниматься соответствующие решения по увеличению количества как авиакомпаний на международных маршрутах, так и выполняемых рейсов.

Сложившийся подход распределения международных частот ведет к искажению исторически сложившейся структуры рынка международных перевозок, считает директор Infomost Consulting по исследованиям и разработкам Алексей Синицкий. В результате финансовое положение авиакомпаний и аэропортов ухудшается, что приводит к ускоренному росту стоимости авиабилетов. По итогам 2020 года совокупный чистый убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний России достиг почти 125 млрд руб.

Однако совладелец Внуково Виталий Ванцев в интервью РБК говорил, что и без монополизации рынка международных перевозок российские авиакомпании будут вынуждены вернуть цены на билеты до докризисного уровня к лету 2021 года (в прошлом году на некоторых направлениях они подешевели на 30% и более), а с 2022 года «пойдут вверх». По его словам, лизинговые платежи у авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, а курс рубля относительно доллара упал на 15–20%, плюс еще у них выросли затраты и по керосину, а стоимость билетов — нет. «Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», — пояснил он.